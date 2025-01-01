Vordefinierte Variablen

für jedes ausführbare mql5-Programm wird eine Reihe von vorbestimmten Variablen unterstützt, die den Zustand des laufenden Preischarts wiederspiegeln, wenn das Programm startet - Expert, Script oder Benutzeranzeiger.

Werte der vorbestimmten Variablen werden vom Client-Terminal vor dem Start des mql5-Programms eingestellt. Vorbestimmte Variablen sind konstant und können nicht aus dem mql5-Programm verändert werden. Die Ausnahme ist die Variable _LastError, die durch die Funktion ResetLastError ausgenullt werden kann.

Variable Wert _AppliedTo Die Variable _AppliedTo erlaubt es, den Typ der Daten festzustellen, anhand welcher der Indikator berechnet wird _Digits Anzahl von Dezimalzeichen nach dem Komma _Point Punktgroesse des laufenden Symbols in der Quotation Währung _LastError Kode des letzten Fehlers _Period Timeframe des laufenden Charts _RandomSeed Der aktuelle Zustand des Generators von Pseudo-Zufallszahlen _StopFlag Programmstop Flagge _Symbol Symbolname des laufenden Charts _UninitReason Kode des Grundes der Programmdeinitialisierung _IsX64 Die Variable _IsX64 erlaubt es festzustellen, in welchem Terminal ein MQL5-Programm läuft

Bibliotheken verwenden die Variablen der Programme, die sie aufgerufen hat.