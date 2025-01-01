Vordefinierte Variablen
für jedes ausführbare mql5-Programm wird eine Reihe von vorbestimmten Variablen unterstützt, die den Zustand des laufenden Preischarts wiederspiegeln, wenn das Programm startet - Expert, Script oder Benutzeranzeiger.
Werte der vorbestimmten Variablen werden vom Client-Terminal vor dem Start des mql5-Programms eingestellt. Vorbestimmte Variablen sind konstant und können nicht aus dem mql5-Programm verändert werden. Die Ausnahme ist die Variable _LastError, die durch die Funktion ResetLastError ausgenullt werden kann.
|
Variable
|
Wert
|
Die Variable _AppliedTo erlaubt es, den Typ der Daten festzustellen, anhand welcher der Indikator berechnet wird
|
Anzahl von Dezimalzeichen nach dem Komma
|
Punktgroesse des laufenden Symbols in der Quotation Währung
|
Kode des letzten Fehlers
|
Timeframe des laufenden Charts
|
Der aktuelle Zustand des Generators von Pseudo-Zufallszahlen
|
Programmstop Flagge
|
Symbolname des laufenden Charts
|
Kode des Grundes der Programmdeinitialisierung
|
Die Variable _IsX64 erlaubt es festzustellen, in welchem Terminal ein MQL5-Programm läuft
Bibliotheken verwenden die Variablen der Programme, die sie aufgerufen hat.