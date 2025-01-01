CalendarEventByCurrency

Abrufen des Arrays der Beschreibungen aller im Kalender verfügbaren Ereignisse in einer bestimmten Währung.

int CalendarEventByCurrency(

const string currency,

MqlCalendarEvent& events[]

);

Parameter

currency

[in] Währungs-Code des Landes.

events[]

[out] Array vom Typ MqlCalendarEvent für die Übernahme der Beschreibungen aller Ereignisse der angegebenen Währung.

Rückgabewert

Anzahl der empfangenen Beschreibungen. Um Informationen über einen Fehler zu erhalten, rufen Sie die Funktion GetLastError() auf. Mögliche Fehler:

4001 - ERR_INTERNAL_ERROR (allgemeiner Laufzeitfehler),

4004 – ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY (nicht genügend Speicherplatz für die Ausführung der Anforderung),

5401 - ERR_CALENDAR_TIMEOUT (Zeitlimit für Anfragen überschritten),

Fehler bei der Ausführung von ArrayResize()

Beispiel:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Skript Programm Start Funktion |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Deklarieren des Arrays zur Übernahme der Ereignisse des Wirtschaftskalenders

MqlCalendarEvent events[];

//--- Abrufen der Ereignisse der Währung der EU

int count = CalendarEventByCurrency("EUR",events);

Print("count = ", count);

//--- 10 Ereignisse sind für das aktuelle Beispiel ausreichend

if(count>10)

ArrayResize(events,10);

//--- Anzeige der Ereignisse im Journal

ArrayPrint(events);

}

/*

Ergebnis:

[id] [type] [country_id] [unit] [importance] [source_url] [event_code] [name]

[0] 999010001 0 999 0 2 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-non-monetary-policy-meeting" "ECB Non-monetary Policy Meeting"

[1] 999010002 0 999 0 2 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-monetary-policy-meeting-accounts" "ECB Monetary Policy Meeting Accounts"

[2] 999010003 0 999 0 3 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-monetary-policy-press-conference" "ECB Monetary Policy Press Conference"

[3] 999010004 0 999 0 3 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-president-draghi-speech" "ECB President Draghi Speech"

[4] 999010005 0 999 0 2 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-vice-president-vitor-constancio-speech" "ECB Vice President Constancio Speech"

[5] 999010006 1 999 1 3 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-deposit-rate-decision" "ECB Deposit Facility Rate Decision"

[6] 999010007 1 999 1 3 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-interest-rate-decision" "ECB Interest Rate Decision"

[7] 999010008 0 999 0 2 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-economic-bulletin" "ECB Economic Bulletin"

[8] 999010009 1 999 2 2 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "targeted-ltro" "ECB Targeted LTRO"

[9] 999010010 0 999 0 2 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-executive-board-member-praet-speech" "ECB Executive Board Member Praet Speech"

*/

Siehe auch

CalendarEventById, CalendarEventByCountry