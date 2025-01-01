- MathAbs
MathMod
Gibt den reellen Rest aus der Division zweier Zahlen zurück.
|
double MathMod(
Parameter
value
[in] Dividend.
value2
[in] Divisor
Rückgabewert
Die Funktion MathMod berechnet den reellen Rest f von val / y, sodass val = i * y + f, wobei i eine ganze Zahl ist, f das gleiche Vorzeichen wie val hat und der Absolutwert von f kleiner als der Absolutwert von y ist.
Hinweis
Statt der Funktion MathMod() kann die Funktion fmod() verwendet werden.
Beispiel:
|
#property script_show_inputs