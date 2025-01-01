DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5Mathematische FunktionenMathMod 

MathMod

Gibt den reellen Rest aus der Division zweier Zahlen zurück.

double  MathMod(
   double  value,      // Dividend
   double  value2      // Divisor
   );

Parameter

value

[in]  Dividend.

value2

[in]  Divisor

Rückgabewert

Die Funktion MathMod berechnet den reellen Rest f von val / y, sodass val = i * y + f, wobei i eine ganze Zahl ist, f das gleiche Vorzeichen wie val hat und der Absolutwert von f kleiner als der Absolutwert von y ist.

Hinweis

Statt der Funktion MathMod() kann die Funktion fmod() verwendet werden.

 

Beispiel:

#property script_show_inputs
 
//--- Eingabeparameter
input double   InpDividentValue  =  10;   // Dividend
input double   InpDivisorValue   =  3;    // Divisor
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Skript Programm Start Funktion                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- Ermittlung des realen Rests der Division der in den Eingaben eingegebenen Zahlen
   double res=MathMod(InpDividentValue,InpDivisorValue);
//--- Druck des Ergebnisses in das Journal
   PrintFormat("Real remainder when dividing %.2f by %.2f = %.2f",InpDividentValue,InpDivisorValue,res);
  }