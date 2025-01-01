- OrderCalcMargin
- OrderCalcProfit
- OrderCheck
- OrderSend
- OrderSendAsync
- PositionsTotal
- PositionGetSymbol
- PositionSelect
- PositionSelectByTicket
- PositionGetDouble
- PositionGetInteger
- PositionGetString
- PositionGetTicket
- OrdersTotal
- OrderGetTicket
- OrderSelect
- OrderGetDouble
- OrderGetInteger
- OrderGetString
- HistorySelect
- HistorySelectByPosition
- HistoryOrderSelect
- HistoryOrdersTotal
- HistoryOrderGetTicket
- HistoryOrderGetDouble
- HistoryOrderGetInteger
- HistoryOrderGetString
- HistoryDealSelect
- HistoryDealsTotal
- HistoryDealGetTicket
- HistoryDealGetDouble
- HistoryDealGetInteger
- HistoryDealGetString
HistoryOrderGetDouble
Gibt die angeforderte Eigenschaft der Order zurück. Eigenschaft der Order muss vom Typ double sein. Es gibt 2 Varianten der Funktion.
1. Gibt den Wert der Eigenschaft selbst zurück.
|
double HistoryOrderGetDouble(
2. Gibt true oder false zrück, abhängig von der erfolgreichen Durchführung der Funktion. Im Erfolgsfall wird Wert der Eigenschaft der Empfangsvariablen zugewiesen, die durch Referenz als letzter Parameter übertragen wird.
|
bool HistoryOrderGetDouble(
Parameter
ticket_number
[in] Orderticket.
property_id
[in] Identifikator der Ordereigenschaft. Wert kann einer der Enumerationswerte ENUM_ORDER_PROPERTY_DOUBLE sein.
double_var
[out] Variable vom Typ double, die den Wert der angeforderten Eigenschaft annimmt.
Rückgabewert
Wert vom Typ double.
Hinweis
Man darf Aufträge (order) aus der Historie und gültige schwebende Aufträge (pending order) nicht miteinander verwechseln, die in der Registerkarte "Handel" in der Werkzeugleiste "Instrumente" dargestellt werden. Die Liste der schwebenden Aufträge, die annulliert wurden oder zur Ausführung der Handelsoperation geführt haben, kann man in der Registerkarte "Historie" in der Werkzeugleiste "Instrumente" des Client-Terminals sehen.
Beispiel:
|
void OnStart()
Siehe auch
HistorySelect(), HistoryOrdersTotal(), HistoryOrderSelect(), Ordereigenschaften