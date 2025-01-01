HistoryOrderGetDouble

Gibt die angeforderte Eigenschaft der Order zurück. Eigenschaft der Order muss vom Typ double sein. Es gibt 2 Varianten der Funktion.

1. Gibt den Wert der Eigenschaft selbst zurück.

double HistoryOrderGetDouble(

ulong ticket_number,

ENUM_ORDER_PROPERTY_DOUBLE property_id

);

2. Gibt true oder false zrück, abhängig von der erfolgreichen Durchführung der Funktion. Im Erfolgsfall wird Wert der Eigenschaft der Empfangsvariablen zugewiesen, die durch Referenz als letzter Parameter übertragen wird.

bool HistoryOrderGetDouble(

ulong ticket_number,

ENUM_ORDER_PROPERTY_DOUBLE property_id,

double& double_var

);

Parameter

ticket_number

[in] Orderticket.

property_id

[in] Identifikator der Ordereigenschaft. Wert kann einer der Enumerationswerte ENUM_ORDER_PROPERTY_DOUBLE sein.

double_var

[out] Variable vom Typ double, die den Wert der angeforderten Eigenschaft annimmt.

Rückgabewert

Wert vom Typ double.

Hinweis

Man darf Aufträge (order) aus der Historie und gültige schwebende Aufträge (pending order) nicht miteinander verwechseln, die in der Registerkarte "Handel" in der Werkzeugleiste "Instrumente" dargestellt werden. Die Liste der schwebenden Aufträge, die annulliert wurden oder zur Ausführung der Handelsoperation geführt haben, kann man in der Registerkarte "Historie" in der Werkzeugleiste "Instrumente" des Client-Terminals sehen.

Beispiel:

void OnStart()

{

datetime from=0;

datetime to=TimeCurrent();

//--- die ganze Historie anfordern

HistorySelect(from,to);

//--- Variablen für die Rückgabe der Werte aus Auftragseigenschaften

ulong ticket;

double open_price;

double initial_volume;

datetime time_setup;

datetime time_done;

string symbol;

string type;

long order_magic;

long positionID;

//--- Anzahl der aktuell schwebenden Aufträge

uint total=HistoryOrdersTotal();

//--- in einer Schleife durch alle gehen

for(uint i=0;i<total;i++)

{

//--- Ticket des Auftrags nach seiner Listenposition zurückgeben

if((ticket=HistoryOrderGetTicket(i))>0)

{

//--- Rückgabe der Auftragseigenschaften

open_price =HistoryOrderGetDouble(ticket,ORDER_PRICE_OPEN);

time_setup =(datetime)HistoryOrderGetInteger(ticket,ORDER_TIME_SETUP);

time_done =(datetime)HistoryOrderGetInteger(ticket,ORDER_TIME_DONE);

symbol =HistoryOrderGetString(ticket,ORDER_SYMBOL);

order_magic =HistoryOrderGetInteger(ticket,ORDER_MAGIC);

positionID =HistoryOrderGetInteger(ticket,ORDER_POSITION_ID);

initial_volume=HistoryOrderGetDouble(ticket,ORDER_VOLUME_INITIAL);

type =GetOrderType(HistoryOrderGetInteger(ticket,ORDER_TYPE));

//--- Informationen des Auftrags vorbereiten und anzeigen

printf("#ticket %d %s %G %s at %G was set up at %s => done at %s, pos ID=%d",

ticket, // Order-Ticket

type, // Typ

initial_volume, // platziertes Volumen

symbol, // Symbol

open_price, // angegebener Eröffnungspreis

TimeToString(time_setup),// Platzierungszeit der Order

TimeToString(time_done), // Ausführungs- oder Löschzeit der Order

positionID // ID einer Position, auf die sich der Deal der Order bezieht

);

}

}

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Rückgabe vom Namen des Auftragstyps zurück |

//+------------------------------------------------------------------+

string GetOrderType(long type)

{

string str_type="unknown operation";

switch(type)

{

case (ORDER_TYPE_BUY): return("buy");

case (ORDER_TYPE_SELL): return("sell");

case (ORDER_TYPE_BUY_LIMIT): return("buy limit");

case (ORDER_TYPE_SELL_LIMIT): return("sell limit");

case (ORDER_TYPE_BUY_STOP): return("buy stop");

case (ORDER_TYPE_SELL_STOP): return("sell stop");

case (ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT): return("buy stop limit");

case (ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT):return("sell stop limit");

}

return(str_type);

}

Siehe auch

HistorySelect(), HistoryOrdersTotal(), HistoryOrderSelect(), Ordereigenschaften