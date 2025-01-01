Comment

Gibt Kommentar, definiert vom Benutzer, in den oberen Chartwinkel aus.

void Comment(

argument,

...

);

Parameter

...

[in] Jede Werte, getrennt durch Kommas. Für Trennen der Informationsausgabe in mehrere Zeichen kann das Zeilenvorschubszeichen "

" oder "\r

" verwendet werden. Parameterzahl kann nicht mehr als 64 sein. Die allgemeine Laenge der ausgegebenen Meldung (einschliesslich die nicht dargestellten Dienstsymbole) kann nicht mehr als 2045 sein (andere Symbole werden bei der Ausgabe entfernt werden).

Rückgabewert

Keinen Rückgabewert

Hinweis

Felder können nicht in die Funktion Comment() übertragen werden. Felder muessen elementenweise gedruckt werden.

Daten des Typs double werden mit Genauigkeit bis 16 Dezimalzeichen ausgegeben entweder im traditionellen oder im wissenschaftlichen Format - abhängig davon, welches Dateneingabeformat kompakter wird. Daten des Typs float werden mit 5 Dezimalzeichen ausgegeben. Für Ausgabe der reellen Zahlen mit anderer Genauigkeit oder im vorbestimmten Format muss die Funktion DoubleToString() verwendet werden.

Daten des Typs bool werden als Zeilen "true" oder "false" ausgegeben.Daten werden als YYYY.MM.DD HH:MI:SS ausgegeben. Für Ausgabe des Datums im anderen Format muss die Funktion TimeToString() verwendet werden. Daten des Typs color werden entweder als R,G,B Zeile oder al Farbenname, wenn es diese Farbe im Farbensatz gibt.

Im Strategie-Tester im Optimierungsmodus wird die Comment()-Funktion nicht ausgeführt.

Beispiel:

void OnTick()

{

//---

double Ask,Bid;

int Spread;

Ask=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK);

Bid=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

Spread=SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_SPREAD);

//--- Geben wir Werte in drei Zeilen aus

Comment(StringFormat("Ausgabe der Preise

Ask = %G

Bid = %G

Spread = %d",Ask,Bid,Spread));

}

