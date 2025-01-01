- OrderCalcMargin
- OrderCalcProfit
- OrderCheck
- OrderSend
- OrderSendAsync
- PositionsTotal
- PositionGetSymbol
- PositionSelect
- PositionSelectByTicket
- PositionGetDouble
- PositionGetInteger
- PositionGetString
- PositionGetTicket
- OrdersTotal
- OrderGetTicket
- OrderSelect
- OrderGetDouble
- OrderGetInteger
- OrderGetString
- HistorySelect
- HistorySelectByPosition
- HistoryOrderSelect
- HistoryOrdersTotal
- HistoryOrderGetTicket
- HistoryOrderGetDouble
- HistoryOrderGetInteger
- HistoryOrderGetString
- HistoryDealSelect
- HistoryDealsTotal
- HistoryDealGetTicket
- HistoryDealGetDouble
- HistoryDealGetInteger
- HistoryDealGetString
HistoryOrdersTotal
Gibt die Anzahl der Order in der Historie zurück. Vor dem Aufruf der Funktion HistoryOrdersTotal(), müssen Sie die Historie der Transaktionen und Aufträge mit der HistorySelect() oder HistorySelectByPosition() abrufen.
|
int HistoryOrdersTotal();
Rückgabewert
Wert vom Typ int.
Hinweis
Man darf Aufträge (order) aus der Historie und gültige schwebende Aufträge (pending order) nicht miteinander verwechseln, die in der Registerkarte "Handel" in der Werkzeugleiste "Instrumente" dargestellt werden. Die Liste der Order, die annulliert wurden oder zur Ausführung der Handelsoperation geführt haben, kann man in der Registerkarte "Historie" in der Werkzeugleiste "Instrumente" des Client-Terminals sehen.
Beispiel:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Siehe auch
HistorySelect(), HistoryOrderSelect(), HistoryOrderGetTicket(), Ordereigenschaften