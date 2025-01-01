HistoryOrdersTotal

Gibt die Anzahl der Order in der Historie zurück. Vor dem Aufruf der Funktion HistoryOrdersTotal(), müssen Sie die Historie der Transaktionen und Aufträge mit der HistorySelect() oder HistorySelectByPosition() abrufen.

int HistoryOrdersTotal();

Rückgabewert

Wert vom Typ int.

Hinweis

Man darf Aufträge (order) aus der Historie und gültige schwebende Aufträge (pending order) nicht miteinander verwechseln, die in der Registerkarte "Handel" in der Werkzeugleiste "Instrumente" dargestellt werden. Die Liste der Order, die annulliert wurden oder zur Ausführung der Handelsoperation geführt haben, kann man in der Registerkarte "Historie" in der Werkzeugleiste "Instrumente" des Client-Terminals sehen.

Beispiel:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Skript Programm Start Funktion |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Anfordern des gesamten vorhandenen Historie des Kontos

if(!HistorySelect(0, TimeCurrent()))

{

Print("HistorySelect() failed. Error ", GetLastError());

return;

}



//--- Anzahl der Aufträge in der Liste abrufen und im Journal ausdrucken

int total=HistoryOrdersTotal();

Print("Number of historical orders on the account: ", total);

/*

Ergebnis:

Number of historical orders on the account: 496

*/

}

Siehe auch

HistorySelect(), HistoryOrderSelect(), HistoryOrderGetTicket(), Ordereigenschaften