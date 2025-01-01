CLBufferCreate

Erstellt einen OpenCL-Puffer und gibt sein Handle zurück.

int CLBufferCreate(

int context,

uint size,

uint flags

);

Parameter

context

[in] Handle auf den OpenCL-Kontext.

size

[in] Größe des Puffers in Bytes.

flags

[in] Eigenschaften des Puffers, sie durch eine Kombination von Flags definiert werden: CL_MEM_READ_WRITE, CL_MEM_WRITE_ONLY, CL_MEM_READ_ONLY, CL_MEM_ALLOC_HOST_PTR.

Rückgabewert

Handle auf den OpenCL-Puffer für den Erfolg. Im Falle eines Fehlers wird -1 zurückgegeben. Um Informationen über den Fehler zu erhalten, rufen Sie die Funktion GetLastError().

Hinweis

Im Moment werden die folgenden Fehler-Codes verwendet: