CLBufferCreate
Erstellt einen OpenCL-Puffer und gibt sein Handle zurück.
int CLBufferCreate(
Parameter
context
[in] Handle auf den OpenCL-Kontext.
size
[in] Größe des Puffers in Bytes.
flags
[in] Eigenschaften des Puffers, sie durch eine Kombination von Flags definiert werden: CL_MEM_READ_WRITE, CL_MEM_WRITE_ONLY, CL_MEM_READ_ONLY, CL_MEM_ALLOC_HOST_PTR.
Rückgabewert
Handle auf den OpenCL-Puffer für den Erfolg. Im Falle eines Fehlers wird -1 zurückgegeben. Um Informationen über den Fehler zu erhalten, rufen Sie die Funktion GetLastError().
Hinweis
Im Moment werden die folgenden Fehler-Codes verwendet:
- ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE - ungültiges Handle auf den OpenCL-Kontext.
- ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY – nicht genügend Speicher.
- ERR_OPENCL_BUFFER_CREATE – interner Fehler beim Erstellen von Puffer.