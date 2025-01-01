DokumentationKategorien
ChartPeriod

Gibt den Zeitrahmen des angegebenen Charts zurück.

ENUM_TIMEFRAMES  ChartPeriod(
   long  chart_id=0      // Identifikator des Charts
   );

Parameter

chart_id=0

[in]  Identifikator des Charts. 0 bedeutet denen Chart.

Rückgabewert

Wert des Typs ENUM_TIMEFRAMES. Wenn der Chart nicht existiert, wird 0 zurückgegeben.

Beispiel:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Skript Programm Start Funktion                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- Ermitteln des aktuellen Zeitrahmen des Charts und Ausdruck des erhaltenen Wertes im Journal
   ENUM_TIMEFRAMES period=ChartPeriod();
   Print("Current chart period: "EnumToString(period));
   
//--- übernimmt die vorhandene (in diesem Fall aktuelle) Chart-ID
   long chart_id=ChartID();
   period=ChartPeriod(chart_id);
   PrintFormat("Chart period with ID %I64d: %s"chart_idEnumToString(period));
   
//--- eine zufällige Chart-ID festlegen
   period=ChartPeriod(1234567890);
   if(period==0)
      Print("The chart with ID 1234567890 does not exist");
   else
      Print("Chart period with ID 1234567890: "EnumToString(period));
   /*
   Ergebnis:
   Current chart periodPERIOD_M15
   Chart period with ID 133510090240498505PERIOD_M15
   The chart with ID 1234567890 does not exist
   */
  }