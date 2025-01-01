- ChartApplyTemplate
- ChartSaveTemplate
- ChartWindowFind
- ChartTimePriceToXY
- ChartXYToTimePrice
- ChartOpen
- ChartFirst
- ChartNext
- ChartClose
- ChartSymbol
- ChartPeriod
- ChartRedraw
- ChartSetDouble
- ChartSetInteger
- ChartSetString
- ChartGetDouble
- ChartGetInteger
- ChartGetString
- ChartNavigate
- ChartID
- ChartIndicatorAdd
- ChartIndicatorDelete
- ChartIndicatorGet
- ChartIndicatorName
- ChartIndicatorsTotal
- ChartWindowOnDropped
- ChartPriceOnDropped
- ChartTimeOnDropped
- ChartXOnDropped
- ChartYOnDropped
- ChartSetSymbolPeriod
- ChartScreenShot
ChartPeriod
Gibt den Zeitrahmen des angegebenen Charts zurück.
|
ENUM_TIMEFRAMES ChartPeriod(
Parameter
chart_id=0
[in] Identifikator des Charts. 0 bedeutet denen Chart.
Rückgabewert
Wert des Typs ENUM_TIMEFRAMES. Wenn der Chart nicht existiert, wird 0 zurückgegeben.
Beispiel:
|
//+------------------------------------------------------------------+