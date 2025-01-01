DokumentationKategorien
Stellt einen neuen Wert der globalen Variable. Wenn die Variable existiert nicht, erzeugt das System eine neue Variable.  

datetime  GlobalVariableSet(
   string  name,      // Name
   double  value      // der festgestellte Wert 
   );

Parameter

name

[in]  Name der globalen Variable.

value

[in]  Neuer numerische Wert.

Rückgabewert

Bei der erfolgreichen Durchführung gibt die Funktion die Zeit des letzten Zugangs, anderenfalls 0. Für die Erhaltung der fehlerbezogenen Information muss die Funktion GetLastError() aufgerufen werden.

Hinweis

Der Name der globalen Variablen darf nicht länger als 63 Symbole sein. Globale Variablen existieren im Client-Terminal innerhalb von 4 Wochen seit dem letzten Zugriff,danach werden sie automatisch entfernt.

 

Beispiel:

#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
 
#define   GV_NAME    "TestGlobalVariableSet"
#define   GV_VALUE   1.23456
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Skript Programm Start Funktion                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- Setzen des neuen GV_VALUE-Wertes auf die globale Variable des Client-Terminals namens GV_NAME,
//--- existiert die Variable noch nicht, wird sie erstellt.
   if(GlobalVariableSet(GV_NAMEGV_VALUE)==0)
     {
      Print("GlobalVariableSet() failed. Error "GetLastError());
      return;
     }
//--- Ergebnis überprüfen und im Journal ausdrucken
   double value=0;
   if(GlobalVariableGet(GV_NAMEvalue))
     {
      PrintFormat("The global variable of the client terminal named \"%s\" is set to %.5f"GV_NAMEvalue);
     }
   /*
   Ergebnis:
   The global variable of the client terminal named "TestGlobalVariableSet" is set to 1.23456
   */
  }