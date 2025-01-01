GlobalVariableSet

Stellt einen neuen Wert der globalen Variable. Wenn die Variable existiert nicht, erzeugt das System eine neue Variable.

datetime GlobalVariableSet(

string name,

double value

);

Parameter

name

[in] Name der globalen Variable.

value

[in] Neuer numerische Wert.

Rückgabewert

Bei der erfolgreichen Durchführung gibt die Funktion die Zeit des letzten Zugangs, anderenfalls 0. Für die Erhaltung der fehlerbezogenen Information muss die Funktion GetLastError() aufgerufen werden.

Hinweis

Der Name der globalen Variablen darf nicht länger als 63 Symbole sein. Globale Variablen existieren im Client-Terminal innerhalb von 4 Wochen seit dem letzten Zugriff,danach werden sie automatisch entfernt.

Beispiel: