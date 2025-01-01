DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5Allgemeine FunktionenDebugBreak 

DebugBreak

Programmhaltepunkt beim Debugging .

void  DebugBreak();

Rückgabewert

Keinen Rückgabewert.

Hinweis

Die Ausführung des mql5-Programms wird nur unterbrochen, wenn das Programm im Debug-Modus ausgeführt wird. Die Funktion kann zur Anzeige von Variablenwerten und/oder zur weiteren schrittweisen Ausführung verwendet werden.  

Beispiel:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Skript Programm Start Funktion                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- Kompilieren der Datei mit F5
//--- im Debugging-Modus wird, wenn i == j, durch DebugBreak() das Programm angehalten  
   for(int i=0,j=20i<20i++,j--)
     {
      if(i==j)
         DebugBreak();
     }
  }