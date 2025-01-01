//+------------------------------------------------------------------+

//| Skript Programm Start Funktion |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Kompilieren der Datei mit F5

//--- im Debugging-Modus wird, wenn i == j, durch DebugBreak() das Programm angehalten

for(int i=0,j=20; i<20; i++,j--)

{

if(i==j)

DebugBreak();

}

}