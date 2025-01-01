DokumentationKategorien
GlobalVariableCheck 

GlobalVariableCheck

Prueft das Existieren der globalen Variable des Client-Terminals.

bool  GlobalVariableCheck(
   string  name      // Name
   );

Parameter

name

[in]  Name der globalen Variable.

Rückgabewert

Gibt de Wert true zurück, wenn die globale Variable existiert, anderenfalls gibt false zurück.

Hinweis

Globale Variablen existieren im Client-Terminal innerhalb von 4 Wochen seit dem letzten Zugriffs, danach werden sie automatisch entfernt.

 

Beispiel:

#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
 
#define   GV_NAME    "TestGlobalVariableCheck"
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Skript Programm Start Funktion                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- das Flag des Client-Terminals der globalen Variable mit dem Namen GV_NAME abrufen
   bool exist=GlobalVariableCheck(GV_NAME);
   PrintFormat("Terminal global variable named \"%s\" %s"GV_NAME, (exist ? "exists" : "does not exist"));
   
   /*
   Ergebnis bei Vorhandensein einer globalen Variablen:
   Terminal global variable named "TestGlobalVariableCheck" exists
   
   Ergebnis bei Nichtvorhandensein einer globalen Variablen:
   Terminal global variable named "TestGlobalVariableCheck" does not exist
   */
  }

Sehen Sie auch

