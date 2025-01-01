- GlobalVariableCheck
- GlobalVariableTime
- GlobalVariableDel
- GlobalVariableGet
- GlobalVariableName
- GlobalVariableSet
- GlobalVariablesFlush
- GlobalVariableTemp
- GlobalVariableSetOnCondition
- GlobalVariablesDeleteAll
- GlobalVariablesTotal
GlobalVariableCheck
Prueft das Existieren der globalen Variable des Client-Terminals.
|
bool GlobalVariableCheck(
Parameter
name
[in] Name der globalen Variable.
Rückgabewert
Gibt de Wert true zurück, wenn die globale Variable existiert, anderenfalls gibt false zurück.
Hinweis
Globale Variablen existieren im Client-Terminal innerhalb von 4 Wochen seit dem letzten Zugriffs, danach werden sie automatisch entfernt.
Beispiel:
|
#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."
