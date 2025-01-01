DokumentationKategorien
Löscht die Funktion des Starts von OpenCL.

void  CLKernelFree(
   int  kernel     // Handle auf den Kernel von OpenCL-Programm
   );

Parameter

kernel_name

[in]  Handle des Objekts von Kernel.

Rückgabewert

Kein. Im Falle eines internen Fehlers, ändert sich der Wert von _LastError. Um Informationen über den Fehler zu erhalten, rufen Sie die Funktion GetLastError().