CLKernelFree

Löscht die Funktion des Starts von OpenCL.

void CLKernelFree(

int kernel

);

Parameter

kernel_name

[in] Handle des Objekts von Kernel.

Rückgabewert

Kein. Im Falle eines internen Fehlers, ändert sich der Wert von _LastError. Um Informationen über den Fehler zu erhalten, rufen Sie die Funktion GetLastError().