Standardbibliothek

Diese Gruppe von Abschnitte enthält technische Details der Arbeit mit der Standardbibliothek MQL5 und Beschreibungen aller ihrer Schlüsselkomponenten.

Die Standardbibliothek MQL5 ist in der Sprache MQL5 geschrieben. Sie vereinfacht Entwicklung von Benutzerprogrammen (Indikatoren, Skripts und Expert Advisors). Die Bibliothek bietet einfachen Zugriff auf die meisten der internen MQL5-Funktionen.

Die Standardbibliothek MQL5 befindet sich im Arbeitsverzeichnis des Terminals im Ordner Include.