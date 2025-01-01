DokumentationKategorien
Diese Gruppe von Abschnitte enthält technische Details der Arbeit mit der Standardbibliothek MQL5 und Beschreibungen aller ihrer Schlüsselkomponenten.

Die Standardbibliothek MQL5 ist in der Sprache MQL5 geschrieben. Sie vereinfacht Entwicklung von Benutzerprogrammen (Indikatoren, Skripts und Expert Advisors). Die Bibliothek bietet einfachen Zugriff auf die meisten der internen MQL5-Funktionen.

Die Standardbibliothek MQL5 befindet sich im Arbeitsverzeichnis des Terminals im Ordner Include.

Abschnitt

Ort

Mathematik

Include\Math\

OpenCL

Include\OpenCL\

Basisklasse CObject

Include\

Datensammlungen

Include\Arrays\

Template-Sammlungen von Daten

Include\Generic\

Dateien

Include\Files\

Strings

Include\Strings\

Grafische Objekte

Include\Objects\

Benutzerdefinierte Grafiken

Include\Canvas\

3D Grafik

Include\Canvas\

Preischarts

Include\Charts\

Wissenschaftliche Grafiken

Include\Graphics\

Indikatoren

Include\Indicators\

Handelsklassen

Include\Trade\

Module von Strategien

Include\Expert\

Panels und Dialoge

Include\Controls\