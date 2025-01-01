#property description "Ein Expert Advisor für Senden von Handelsanfragen"

" durch die Funktion OrderSendAsync().\r

"

#property description "Verarbeitung der Handelsereignisse mit"

" Handler-Funktionen OnTrade() und OnTradeTransaction() ist angezeigt\r

"

#property description "In Expert Advisor Parameters können Sie Magic Number"

" (eindeutiger Identifikator) "

#property description "und Nachrichtenausgabemodus in Experten Zeitschrift angeben. Standardmäßig werden alle Elemente angezeigt.\r

"

//--- input parameters

input int MagicNumber=1234567; // Expert Advisor ID

input bool DescriptionModeFull=true; // Mode der detaillierten Ausgabe

//--- eine Variable für Nutzung im Aufruf von HistorySelect()

datetime history_start;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- Erlaubnis für den automatisierten Handel überprüfen

if(!TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED))

{

Alert("Automatisches Handle ist im Terminal verboten, EA wird gelöscht werden");

ExpertRemove();

return(-1);

}

//--- Handle auf einem Live-Konto ist nicht erlaubt

if(AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_MODE)==ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL)

{

Alert("Dem Expert Advisor ist nicht erlaubt auf einem Live-Konto zu handeln!");

ExpertRemove();

return(-2);

}

//--- ob es möglich ist, auf dem Konto zu handeln (zB ist es nicht erlaubt mit einem Invest-Passwort)

if(!AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_ALLOWED))

{

Alert("Der Handel auf dem Konto ist nicht erlaubt");

ExpertRemove();

return(-3);

}

//--- Speichern die Laufzeit des Experts für den Handelsgeschichte

history_start=TimeCurrent();

//---

CreateBuySellButtons();

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert deinitialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//--- graphische Objekte löschen

ObjectDelete(0,"Buy");

ObjectDelete(0,"Sell");

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| TradeTransaction function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransaction &trans,

const MqlTradeRequest &request,

const MqlTradeResult &result)

{

//--- Titel nach dem Namen der Handelsereignisse-Handler-Funktion

Print("=> ",__FUNCTION__," at ",TimeToString(TimeCurrent(),TIME_SECONDS));

//--- Typ der Transaktion in Form von Enumerationswerte erhalten

ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE type=trans.type;

//--- wenn die Transaktion ist ein Ergebnis der Verarbeitung einer Anfrage

if(type==TRADE_TRANSACTION_REQUEST)

{

//---den Name der Transaktion ausgeben

Print(EnumToString(type));

//--- dann geben die String-Beschreibung der verarbeiteten Anfrage

Print("------------RequestDescription\r

",

RequestDescription(request,DescriptionModeFull));

//--- und anzeigen die Beschreibung des Abfrageergebnisses

Print("------------ ResultDescription\r

",

TradeResultDescription(result,DescriptionModeFull));

}

else // Für die Transaktionen anderen Typen geben wir eine vollständige Beschreibung der Transaktion aus

{

Print("------------ TransactionDescription\r

",

TransactionDescription(trans,DescriptionModeFull));

}

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Trade function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTrade()

{

//--- Statische Mitglieder, um den Kontostand zu speichern

static int prev_positions=0,prev_orders=0,prev_deals=0,prev_history_orders=0;

//--- Handelsgeschichte anfragen

bool update=HistorySelect(history_start,TimeCurrent());

PrintFormat("HistorySelect(%s , %s) = %s",

TimeToString(history_start),TimeToString(TimeCurrent()),(string)update);

//--- Titel nach dem Namen der Handelsereignisse-Handler-Funktion

Print("=> ",__FUNCTION__," at ",TimeToString(TimeCurrent(),TIME_SECONDS));

//--- Name des Handlers und die Anzahl der Order in der Zeit der Verarbeitung ausgeben

int curr_positions=PositionsTotal();

int curr_orders=OrdersTotal();

int curr_deals=HistoryOrdersTotal();

int curr_history_orders=HistoryDealsTotal();

//--- Anzahl der Aufträge, Positionen, Transaktionen und Änderungen in Klammern anzeigen

PrintFormat("PositionsTotal() = %d (%+d)",

curr_positions,(curr_positions-prev_positions));

PrintFormat("OrdersTotal() = %d (%+d)",

curr_orders,curr_orders-prev_orders);

PrintFormat("HistoryOrdersTotal() = %d (%+d)",

curr_deals,curr_deals-prev_deals);

PrintFormat("HistoryDealsTotal() = %d (%+d)",

curr_history_orders,curr_history_orders-prev_history_orders);

//--- Zeilenumbruch einfügen zum einfachen Ablesen des Journal

Print("");

//--- den Zustand des Kontos speichern

prev_positions=curr_positions;

prev_orders=curr_orders;

prev_deals=curr_deals;

prev_history_orders=curr_history_orders;

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| ChartEvent function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnChartEvent(const int id,

const long &lparam,

const double &dparam,

const string &sparam)

{

//--- Verarbeitung von Ereignissen CHARTEVENT_CLICK ("Klick mit der Maus auf dem Chart")

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK)

{

Print("=> ",__FUNCTION__,": sparam = ",sparam);

//--- Mindesvolumen für Transaktion

double volume_min=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MIN);

//--- wenn die Schaltfläche "Buy" ist gedrückt, dann kaufen wir

if(sparam=="Buy")

{

PrintFormat("Buy %s %G lot",_Symbol,volume_min);

BuyAsync(volume_min);

//--- Undrücken die gedrückte Schaltfläche

ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_STATE,false);

}

//--- wenn die Schaltfläche "Sell" ist gedrückt, dann verkaufen wir

if(sparam=="Sell")

{

PrintFormat("Sell %s %G lot",_Symbol,volume_min);

SellAsync(volume_min);

//--- Undrücken die gedrückte Schaltfläche

ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_STATE,false);

}

ChartRedraw();

}

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Gibt eine textuelle Beschreibung der Transaktion zurück |

//+------------------------------------------------------------------+

string TransactionDescription(const MqlTradeTransaction &trans,

const bool detailed=true)

{

//--- eine Zeichenfolge für Zurückgabe aus der Funktion vorbereiten

string desc=EnumToString(trans.type)+"\r

";

//--- im detaillierten Modus fügen wir maximale Information hinzu

if(detailed)

{

desc+="Symbol: "+trans.symbol+"\r

";

desc+="Deal ticket: "+(string)trans.deal+"\r

";

desc+="Deal type: "+EnumToString(trans.deal_type)+"\r

";

desc+="Order ticket: "+(string)trans.order+"\r

";

desc+="Order type: "+EnumToString(trans.order_type)+"\r

";

desc+="Order state: "+EnumToString(trans.order_state)+"\r

";

desc+="Order time type: "+EnumToString(trans.time_type)+"\r

";

desc+="Order expiration: "+TimeToString(trans.time_expiration)+"\r

";

desc+="Price: "+StringFormat("%G",trans.price)+"\r

";

desc+="Price trigger: "+StringFormat("%G",trans.price_trigger)+"\r

";

desc+="Stop Loss: "+StringFormat("%G",trans.price_sl)+"\r

";

desc+="Take Profit: "+StringFormat("%G",trans.price_tp)+"\r

";

desc+="Volume: "+StringFormat("%G",trans.volume)+"\r

";

}

//--- Geben wir den den resultierenden String zurück

return desc;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Gibt eine textuelle Beschreibung der Handelsanfrage zurück |

//+------------------------------------------------------------------+

string RequestDescription(const MqlTradeRequest &request,

const bool detailed=true)

{

//--- eine Zeichenfolge für Zurückgabe aus der Funktion vorbereiten

string desc=EnumToString(request.action)+"\r

";

//--- im detaillierten Modus fügen wir maximale Information hinzu

if(detailed)

{

desc+="Symbol: "+request.symbol+"\r

";

desc+="Magic Number: "+StringFormat("%d",request.magic)+"\r

";

desc+="Order ticket: "+(string)request.order+"\r

";

desc+="Order type: "+EnumToString(request.type)+"\r

";

desc+="Order filling: "+EnumToString(request.type_filling)+"\r

";

desc+="Order time type: "+EnumToString(request.type_time)+"\r

";

desc+="Order expiration: "+TimeToString(request.expiration)+"\r

";

desc+="Price: "+StringFormat("%G",request.price)+"\r

";

desc+="Deviation points: "+StringFormat("%G",request.deviation)+"\r

";

desc+="Stop Loss: "+StringFormat("%G",request.sl)+"\r

";

desc+="Take Profit: "+StringFormat("%G",request.tp)+"\r

";

desc+="Stop Limit: "+StringFormat("%G",request.stoplimit)+"\r

";

desc+="Volume: "+StringFormat("%G",request.volume)+"\r

";

desc+="Comment: "+request.comment+"\r

";

}

//--- Geben wir den den resultierenden String zurück

return desc;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Gibt textuelle Beschreibung der Ergebnis der Anfrageverarbeitung |

//+------------------------------------------------------------------+

string TradeResultDescription(const MqlTradeResult &result,

const bool detailed=true)

{

//--- eine Zeichenfolge für Zurückgabe aus der Funktion vorbereiten

string desc="Retcode "+(string)result.retcode+"\r

";

//--- im detaillierten Modus fügen wir maximale Information hinzu

if(detailed)

{

desc+="Request ID: "+StringFormat("%d",result.request_id)+"\r

";

desc+="Order ticket: "+(string)result.order+"\r

";

desc+="Deal ticket: "+(string)result.deal+"\r

";

desc+="Volume: "+StringFormat("%G",result.volume)+"\r

";

desc+="Price: "+StringFormat("%G",result.price)+"\r

";

desc+="Ask: "+StringFormat("%G",result.ask)+"\r

";

desc+="Bid: "+StringFormat("%G",result.bid)+"\r

";

desc+="Comment: "+result.comment+"\r

";

}

//--- Geben wir den den resultierenden String zurück

return desc;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Erstellt zwei Schaltflächen für Kauf und Verkauf |

//+------------------------------------------------------------------+

void CreateBuySellButtons()

{

//--- überprüfen wir ob ein namens "Buy" existiert

if(ObjectFind(0,"Buy")>=0)

{

//--- wenn das gefundene Objekt keine Schaltfläche ist, löschen wir es

if(ObjectGetInteger(0,"Buy",OBJPROP_TYPE)!=OBJ_BUTTON)

ObjectDelete(0,"Buy");

}

else

ObjectCreate(0,"Buy",OBJ_BUTTON,0,0,0); // Schaltfläche "Buy" erstellen

//--- Schaltfläche "Buy" abstimmen

ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_UPPER);

ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_XDISTANCE,100);

ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_YDISTANCE,50);

ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_XSIZE,70);

ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_YSIZE,30);

ObjectSetString(0,"Buy",OBJPROP_TEXT,"Buy");

ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_COLOR,clrRed);

//--- überprüfen wir ob ein namens "Sell" existiert

if(ObjectFind(0,"Sell")>=0)

{

//--- wenn das gefundene Objekt keine Schaltfläche ist, löschen wir es

if(ObjectGetInteger(0,"Sell",OBJPROP_TYPE)!=OBJ_BUTTON)

ObjectDelete(0,"Sell");

}

else

ObjectCreate(0,"Sell",OBJ_BUTTON,0,0,0); // Schaltfläche "Sell" erstellen

//--- Schaltfläche "Sell" abstimmen

ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_UPPER);

ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_XDISTANCE,100);

ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_YDISTANCE,100);

ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_XSIZE,70);

ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_YSIZE,30);

ObjectSetString(0,"Sell",OBJPROP_TEXT,"Sell");

ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_COLOR,clrBlue);

//--- Zwangsaktualisierung des Charts um die Schaltflächen sofort zu zeichnen

ChartRedraw();

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Kauf über die asynchrone Funktion OrderSendAsync() |

//+------------------------------------------------------------------+

void BuyAsync(double volume)

{

//--- Anfrage bereiten

MqlTradeRequest req={};

req.action =TRADE_ACTION_DEAL;

req.symbol =_Symbol;

req.magic =MagicNumber;

req.volume =0.1;

req.type =ORDER_TYPE_BUY;

req.price =SymbolInfoDouble(req.symbol,SYMBOL_ASK);

req.deviation =10;

req.comment ="Buy using OrderSendAsync()";

MqlTradeResult res={};

if(!OrderSendAsync(req,res))

{

Print(__FUNCTION__,": Fehler ",GetLastError(),", retcode = ",res.retcode);

}

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Verkauf über die asynchrone Funktion OrderSendAsync() |

//+------------------------------------------------------------------+

void SellAsync(double volume)

{

//--- Anfrage bereiten

MqlTradeRequest req={};

req.action =TRADE_ACTION_DEAL;

req.symbol =_Symbol;

req.magic =MagicNumber;

req.volume =0.1;

req.type =ORDER_TYPE_SELL;

req.price =SymbolInfoDouble(req.symbol,SYMBOL_BID);

req.deviation =10;

req.comment ="Sell using OrderSendAsync()";

MqlTradeResult res={};

if(!OrderSendAsync(req,res))

{

Print(__FUNCTION__,": Fehler ",GetLastError(),", retcode = ",res.retcode);

}

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+