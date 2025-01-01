DokumentationKategorien
OrderSendAsync

Die OrderSendAsync()-Funktion wird für Durchführung von asynchronen Handelsoperationen ohne Warten auf eine Antwort auf eine gesendete Anfrage aus dem Server. Die Funktion wird für Hochfrequenz-Handel ausgelegt, wenn es unter den Bedingungen der Handelsalgorithmus inakzeptabel ist, Zeit für Warten auf eine Antwort aus dem Server zu verschwenden.

bool  OrderSendAsync(
   MqlTradeRequest&  request,      // Struktur der Anfrage
   MqlTradeResult&   result        // Struktur der Antwort
   );

Parameter

request

[in]  Zeiger auf eine Struktur vom Typ MqlTradeRequest, die die Handelsaktion des Kunden beschreibt.

result

[in,out]  Zeiger auf eine Struktur vom Typ MqlTradeResult, die das Ergebnis einer bei erfolgreicher Ausführung der Funktion (bei der Rückgabe true) beschreibt.

Rückgabewert

Gibt true zurück, wenn die Anfrage an den Handel-Server gesendet ist. Wenn die Anfrage nicht gesendet wurde, wird false zurückgegeben. Bei Erfolg erhält der Antwortcode in der Variable result den wert TRADE_RETCODE_PLACED (Code 10008) – "eine Order wurde platziert". Die erfolgreiche Ausführung bedeutet nur die Tatsache des Versands, aber es gibt keine Garantie, dass die Anfrage auf dem Handelsserver kam und wurde zur Bearbeitung akzeptiert. Bei der Verarbeitung der empfangenen Anfrage sendet der Handelsserver eine Antwortnachricht an den Client-Terminal über die Änderung des aktuellen Status der Positionen, Ordern und Deals, die zur Erzeugung von Ereignis Trade führt.

Das Ergebnis der Ausführung des Handelsanfrage, das mit der Funktion OrderSendAsync() gesendet wurde, kann mit Hilfe des Handlers OnTradeTransaction auf dem Server verfolgt werden. Dabei ist es zu beachten, dass als Ergebnis der Ausführung eines Handels-Anfrage der Handler OnTradeTransaction mehrmals aufgerufen wird.

Zum Beispiel, beim Senden Marktkauforder, wird Marktkauforder behandelt und eine entsprechende Marktkauforder für das Konto erstellt. Ist die Order ausgeführt, wird sie aus der Auftragsliste entfernt und zur Ordergeschichte hinzugefügt. Dann wird der entsprechende Deal zur Geschichte hinzugefügt und eine neue Position wird erstellt. Für jedes dieser Ereignisse wird die Funktion OnTradeTransaction aufgerufen. Für die ausführlichen Informationen muss man die Parameter dieser Funktion analysieren:

  • trans - in diesen Parameter wird die Struktur MqlTradeTransaction übergeben, die die auf das Handelskonto angewendete Handelstransaktion beschreibt;
  • request - in diesen Parameter wird die Struktur MqlTradeRequest, übergeben, die eine Handelsanfrage beschreibt, als Ergebnis deren Handeltransaktion ausgeführt wurde
  • result - in diesen Parameter wird die Struktur MqlTradeResult übergeben, die das Ergebnis der Ausführung einer Handelsanfrage beschreibt.

Hinweis

Die Zweckbestimmung und die Parameter der Funktion sind der Funktion OrderSend() ähnlich, aber anders als sie, es ist asynchron, das heißt, das sie die Programmarbeit während des Wartens auf die Funktion-Ergebnis nicht aussetzt. Vergleichen Sie die die Geschwindigkeit des Handels Operationen in dieser beiden Funktionen anhand des Beispiels in gegebenen EA.

Beispiel:

#property description "Ein Expert Advisor für Senden von Handelsanfragen"
                      " durch die Funktion OrderSendAsync().\r\n"
#property description "Verarbeitung der Handelsereignisse mit"
                      " Handler-Funktionen OnTrade() und OnTradeTransaction() ist angezeigt\r\n"
#property description "In Expert Advisor Parameters können Sie Magic Number"
                      " (eindeutiger Identifikator) "
#property description "und Nachrichtenausgabemodus in Experten Zeitschrift angeben. Standardmäßig werden alle Elemente angezeigt.\r\n"
//--- input parameters
input int  MagicNumber=1234567;      // Expert Advisor ID
input bool DescriptionModeFull=true// Mode der detaillierten Ausgabe
//--- eine Variable für Nutzung im Aufruf von HistorySelect()
datetime history_start;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- Erlaubnis für den automatisierten Handel überprüfen
   if(!TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED))
     {
      Alert("Automatisches Handle ist im Terminal verboten, EA wird gelöscht werden");
      ExpertRemove();
      return(-1);
     }
//--- Handle auf einem Live-Konto ist nicht erlaubt
   if(AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_MODE)==ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL)
     {
      Alert("Dem Expert Advisor ist nicht erlaubt auf einem Live-Konto zu handeln!");
      ExpertRemove();
      return(-2);
     }
//--- ob es möglich ist, auf dem Konto zu handeln (zB ist es nicht erlaubt mit einem Invest-Passwort)
   if(!AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_ALLOWED))
     {
      Alert("Der Handel auf dem Konto ist nicht erlaubt");
      ExpertRemove();
      return(-3);
     }
//--- Speichern die Laufzeit des Experts für den Handelsgeschichte
   history_start=TimeCurrent();
//---
   CreateBuySellButtons();
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//--- graphische Objekte löschen
   ObjectDelete(0,"Buy");
   ObjectDelete(0,"Sell");
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| TradeTransaction function                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransaction &trans,
                        const MqlTradeRequest &request,
                        const MqlTradeResult &result)
  {
//--- Titel nach dem Namen der Handelsereignisse-Handler-Funktion
   Print("=> ",__FUNCTION__," at ",TimeToString(TimeCurrent(),TIME_SECONDS));
//--- Typ der Transaktion in Form von Enumerationswerte erhalten
   ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE type=trans.type;
//--- wenn die Transaktion ist ein Ergebnis der Verarbeitung einer Anfrage
   if(type==TRADE_TRANSACTION_REQUEST)
     {
      //---den Name der Transaktion ausgeben
      Print(EnumToString(type));
      //--- dann geben die String-Beschreibung der verarbeiteten Anfrage
      Print("------------RequestDescription\r\n",
            RequestDescription(request,DescriptionModeFull));
      //--- und anzeigen die Beschreibung des Abfrageergebnisses
      Print("------------ ResultDescription\r\n",
            TradeResultDescription(result,DescriptionModeFull));
     }
   else // Für die Transaktionen anderen Typen geben wir eine vollständige Beschreibung der Transaktion aus
     {
      Print("------------ TransactionDescription\r\n",
            TransactionDescription(trans,DescriptionModeFull));
     }
//---     
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Trade function                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTrade()
  {
//--- Statische Mitglieder, um den Kontostand zu speichern
   static int prev_positions=0,prev_orders=0,prev_deals=0,prev_history_orders=0;
//--- Handelsgeschichte anfragen
   bool update=HistorySelect(history_start,TimeCurrent());
   PrintFormat("HistorySelect(%s , %s) = %s",
               TimeToString(history_start),TimeToString(TimeCurrent()),(string)update);
//--- Titel nach dem Namen der Handelsereignisse-Handler-Funktion
   Print("=> ",__FUNCTION__," at ",TimeToString(TimeCurrent(),TIME_SECONDS));
//--- Name des Handlers und die Anzahl der Order in der Zeit der Verarbeitung ausgeben
   int curr_positions=PositionsTotal();
   int curr_orders=OrdersTotal();
   int curr_deals=HistoryOrdersTotal();
   int curr_history_orders=HistoryDealsTotal();
//--- Anzahl der Aufträge, Positionen, Transaktionen und Änderungen in Klammern anzeigen
   PrintFormat("PositionsTotal() = %d (%+d)",
               curr_positions,(curr_positions-prev_positions));
   PrintFormat("OrdersTotal() = %d (%+d)",
               curr_orders,curr_orders-prev_orders);
   PrintFormat("HistoryOrdersTotal() = %d (%+d)",
               curr_deals,curr_deals-prev_deals);
   PrintFormat("HistoryDealsTotal() = %d (%+d)",
               curr_history_orders,curr_history_orders-prev_history_orders);
//--- Zeilenumbruch einfügen zum einfachen Ablesen des Journal
   Print("");
//--- den Zustand des Kontos speichern
   prev_positions=curr_positions;
   prev_orders=curr_orders;
   prev_deals=curr_deals;
   prev_history_orders=curr_history_orders;
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| ChartEvent function                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int id,
                  const long &lparam,
                  const double &dparam,
                  const string &sparam)
  {
//--- Verarbeitung von Ereignissen CHARTEVENT_CLICK ("Klick mit der Maus auf dem Chart")
   if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK)
     {
      Print("=> ",__FUNCTION__,": sparam = ",sparam);
      //--- Mindesvolumen für Transaktion
      double volume_min=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MIN);
      //--- wenn die Schaltfläche "Buy" ist gedrückt, dann kaufen wir
      if(sparam=="Buy")
        {
         PrintFormat("Buy %s %G lot",_Symbol,volume_min);
         BuyAsync(volume_min);
         //--- Undrücken die gedrückte Schaltfläche
         ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_STATE,false);
        }
      //--- wenn die Schaltfläche "Sell" ist gedrückt, dann verkaufen wir
      if(sparam=="Sell")
        {
         PrintFormat("Sell %s %G lot",_Symbol,volume_min);
         SellAsync(volume_min);
         //--- Undrücken die gedrückte Schaltfläche
         ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_STATE,false);
        }
      ChartRedraw();
     }
//---         
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Gibt eine textuelle Beschreibung der Transaktion zurück          |
//+------------------------------------------------------------------+
string TransactionDescription(const MqlTradeTransaction &trans,
                              const bool detailed=true)
  {
//--- eine Zeichenfolge für Zurückgabe aus der Funktion vorbereiten
   string desc=EnumToString(trans.type)+"\r\n";
//--- im detaillierten Modus fügen wir maximale Information hinzu
   if(detailed)
     {
      desc+="Symbol: "+trans.symbol+"\r\n";
      desc+="Deal ticket: "+(string)trans.deal+"\r\n";
      desc+="Deal type: "+EnumToString(trans.deal_type)+"\r\n";
      desc+="Order ticket: "+(string)trans.order+"\r\n";
      desc+="Order type: "+EnumToString(trans.order_type)+"\r\n";
      desc+="Order state: "+EnumToString(trans.order_state)+"\r\n";
      desc+="Order time type: "+EnumToString(trans.time_type)+"\r\n";
      desc+="Order expiration: "+TimeToString(trans.time_expiration)+"\r\n";
      desc+="Price: "+StringFormat("%G",trans.price)+"\r\n";
      desc+="Price trigger: "+StringFormat("%G",trans.price_trigger)+"\r\n";
      desc+="Stop Loss: "+StringFormat("%G",trans.price_sl)+"\r\n";
      desc+="Take Profit: "+StringFormat("%G",trans.price_tp)+"\r\n";
      desc+="Volume: "+StringFormat("%G",trans.volume)+"\r\n";
     }
//--- Geben wir den den resultierenden String zurück
   return desc;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Gibt eine textuelle Beschreibung der Handelsanfrage zurück       |
//+------------------------------------------------------------------+
string RequestDescription(const MqlTradeRequest &request,
                          const bool detailed=true)
  {
//--- eine Zeichenfolge für Zurückgabe aus der Funktion vorbereiten
   string desc=EnumToString(request.action)+"\r\n";
//--- im detaillierten Modus fügen wir maximale Information hinzu
   if(detailed)
     {
      desc+="Symbol: "+request.symbol+"\r\n";
      desc+="Magic Number: "+StringFormat("%d",request.magic)+"\r\n";
      desc+="Order ticket: "+(string)request.order+"\r\n";
      desc+="Order type: "+EnumToString(request.type)+"\r\n";
      desc+="Order filling: "+EnumToString(request.type_filling)+"\r\n";
      desc+="Order time type: "+EnumToString(request.type_time)+"\r\n";
      desc+="Order expiration: "+TimeToString(request.expiration)+"\r\n";
      desc+="Price: "+StringFormat("%G",request.price)+"\r\n";
      desc+="Deviation points: "+StringFormat("%G",request.deviation)+"\r\n";
      desc+="Stop Loss: "+StringFormat("%G",request.sl)+"\r\n";
      desc+="Take Profit: "+StringFormat("%G",request.tp)+"\r\n";
      desc+="Stop Limit: "+StringFormat("%G",request.stoplimit)+"\r\n";
      desc+="Volume: "+StringFormat("%G",request.volume)+"\r\n";
      desc+="Comment: "+request.comment+"\r\n";
     }
//--- Geben wir den den resultierenden String zurück
   return desc;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Gibt textuelle Beschreibung der Ergebnis der Anfrageverarbeitung |
//+------------------------------------------------------------------+
string TradeResultDescription(const MqlTradeResult &result,
                              const bool detailed=true)
  {
//--- eine Zeichenfolge für Zurückgabe aus der Funktion vorbereiten
   string desc="Retcode "+(string)result.retcode+"\r\n";
//--- im detaillierten Modus fügen wir maximale Information hinzu
   if(detailed)
     {
      desc+="Request ID: "+StringFormat("%d",result.request_id)+"\r\n";
      desc+="Order ticket: "+(string)result.order+"\r\n";
      desc+="Deal ticket: "+(string)result.deal+"\r\n";
      desc+="Volume: "+StringFormat("%G",result.volume)+"\r\n";
      desc+="Price: "+StringFormat("%G",result.price)+"\r\n";
      desc+="Ask: "+StringFormat("%G",result.ask)+"\r\n";
      desc+="Bid: "+StringFormat("%G",result.bid)+"\r\n";
      desc+="Comment: "+result.comment+"\r\n";
     }
//--- Geben wir den den resultierenden String zurück
   return desc;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Erstellt zwei Schaltflächen für Kauf und Verkauf                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void CreateBuySellButtons()
  {
//--- überprüfen wir ob ein namens "Buy" existiert
   if(ObjectFind(0,"Buy")>=0)
     {
      //--- wenn das gefundene Objekt keine Schaltfläche ist, löschen wir es
      if(ObjectGetInteger(0,"Buy",OBJPROP_TYPE)!=OBJ_BUTTON)
         ObjectDelete(0,"Buy");
     }
   else
      ObjectCreate(0,"Buy",OBJ_BUTTON,0,0,0); // Schaltfläche "Buy" erstellen
//--- Schaltfläche "Buy" abstimmen
   ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_UPPER);
   ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_XDISTANCE,100);
   ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_YDISTANCE,50);
   ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_XSIZE,70);
   ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_YSIZE,30);
   ObjectSetString(0,"Buy",OBJPROP_TEXT,"Buy");
   ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_COLOR,clrRed);
//--- überprüfen wir ob ein namens "Sell" existiert
   if(ObjectFind(0,"Sell")>=0)
     {
      //--- wenn das gefundene Objekt keine Schaltfläche ist, löschen wir es
      if(ObjectGetInteger(0,"Sell",OBJPROP_TYPE)!=OBJ_BUTTON)
         ObjectDelete(0,"Sell");
     }
   else
      ObjectCreate(0,"Sell",OBJ_BUTTON,0,0,0); // Schaltfläche "Sell" erstellen
//--- Schaltfläche "Sell" abstimmen
   ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_UPPER);
   ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_XDISTANCE,100);
   ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_YDISTANCE,100);
   ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_XSIZE,70);
   ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_YSIZE,30);
   ObjectSetString(0,"Sell",OBJPROP_TEXT,"Sell");
   ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_COLOR,clrBlue);
//--- Zwangsaktualisierung des Charts um die Schaltflächen sofort zu zeichnen
   ChartRedraw();
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Kauf über die asynchrone Funktion OrderSendAsync()               |
//+------------------------------------------------------------------+
void BuyAsync(double volume)
  {
//--- Anfrage bereiten
   MqlTradeRequest req={};
   req.action      =TRADE_ACTION_DEAL;
   req.symbol      =_Symbol;
   req.magic       =MagicNumber;
   req.volume      =0.1;
   req.type        =ORDER_TYPE_BUY;
   req.price       =SymbolInfoDouble(req.symbol,SYMBOL_ASK);
   req.deviation   =10;
   req.comment     ="Buy using OrderSendAsync()";
   MqlTradeResult  res={};
   if(!OrderSendAsync(req,res))
     {
      Print(__FUNCTION__,": Fehler ",GetLastError(),", retcode = ",res.retcode);
     }
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Verkauf über die asynchrone Funktion OrderSendAsync()            |
//+------------------------------------------------------------------+
void SellAsync(double volume)
  {
//--- Anfrage bereiten
   MqlTradeRequest req={};
   req.action      =TRADE_ACTION_DEAL;
   req.symbol      =_Symbol;
   req.magic       =MagicNumber;
   req.volume      =0.1;
   req.type        =ORDER_TYPE_SELL;
   req.price       =SymbolInfoDouble(req.symbol,SYMBOL_BID);
   req.deviation   =10;
   req.comment     ="Sell using OrderSendAsync()";
   MqlTradeResult  res={};
   if(!OrderSendAsync(req,res))
     {
      Print(__FUNCTION__,": Fehler ",GetLastError(),", retcode = ",res.retcode);
     }
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Beispiel der Ausgabemeldungen in Protokoll "Experten":

 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   => OnChartEvent: sparam = Sell
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Sell EURUSD 0.01 lot
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   => OnTradeTransaction at 09:52:53
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   TRADE_TRANSACTION_REQUEST
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   ------------RequestDescription
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   TRADE_ACTION_DEAL
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Symbol: EURUSD
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Magic Number: 1234567
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order ticket: 16361998
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order type: ORDER_TYPE_SELL
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order filling: ORDER_FILLING_FOK
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order time type: ORDER_TIME_GTC
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order expiration: 1970.01.01 00:00
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Price: 1.29313
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Deviation points: 10
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Stop Loss: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Take Profit: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Stop Limit: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Volume: 0.1
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Comment: Sell using OrderSendAsync()
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   ------------ ResultDescription
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Retcode 10009
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Request ID: 2
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order ticket: 16361998
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Deal ticket: 15048668
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Volume: 0.1
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Price: 1.29313
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Ask: 1.29319
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Bid: 1.29313
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Comment
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistorySelect( 09:34 , 09:52) = true
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   => OnTrade at 09:52:53
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   PositionsTotal() = 1 (+1)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   OrdersTotal() = 0 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistoryOrdersTotal() = 2 (+2)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistoryDealsTotal() = 2 (+2)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   => OnTradeTransaction at 09:52:53
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   ------------ TransactionDescription
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Symbol: EURUSD
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Deal ticket: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Deal type: DEAL_TYPE_BUY
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order ticket: 16361998
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order type: ORDER_TYPE_SELL
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order state: ORDER_STATE_STARTED
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order time type: ORDER_TIME_GTC
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order expiration: 1970.01.01 00:00
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Price: 1.29313
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Price trigger: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Stop Loss: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Take Profit: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Volume: 0.1
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   => OnTradeTransaction at 09:52:53
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   ------------ TransactionDescription
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Symbol: EURUSD
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Deal ticket: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Deal type: DEAL_TYPE_BUY
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order ticket: 16361998
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order type: ORDER_TYPE_SELL
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order state: ORDER_STATE_STARTED
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order time type: ORDER_TIME_GTC
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order expiration: 1970.01.01 00:00
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Price: 1.29313
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Price trigger: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Stop Loss: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Take Profit: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Volume: 0.1
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistorySelect( 09:34 , 09:52) = true
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   => OnTrade at 09:52:53
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   PositionsTotal() = 1 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   OrdersTotal() = 0 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistoryOrdersTotal() = 2 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistoryDealsTotal() = 2 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   => OnTradeTransaction at 09:52:53
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   ------------ TransactionDescription
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Symbol: EURUSD
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Deal ticket: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Deal type: DEAL_TYPE_BUY
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order ticket: 16361998
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order type: ORDER_TYPE_SELL
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order state: ORDER_STATE_FILLED
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order time type: ORDER_TIME_GTC
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order expiration: 1970.01.01 00:00
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Price: 1.29313
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Price trigger: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Stop Loss: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Take Profit: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Volume: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistorySelect( 09:34 , 09:52) = true
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   => OnTrade at 09:52:53
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   PositionsTotal() = 1 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   OrdersTotal() = 0 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistoryOrdersTotal() = 2 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistoryDealsTotal() = 2 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   => OnTradeTransaction at 09:52:53
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   ------------ TransactionDescription
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Symbol: EURUSD
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Deal ticket: 15048668
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Deal type: DEAL_TYPE_SELL
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order ticket: 16361998
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order type: ORDER_TYPE_BUY
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order state: ORDER_STATE_STARTED
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order time type: ORDER_TIME_GTC
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Order expiration: 1970.01.01 00:00
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Price: 1.29313
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Price trigger: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Stop Loss: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Take Profit: 0
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   Volume: 0.1
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistorySelect( 09:34 , 09:52) = true
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   => OnTrade at 09:52:53
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   PositionsTotal() = 1 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   OrdersTotal() = 0 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistoryOrdersTotal() = 2 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   HistoryDealsTotal() = 2 (+0)
 12:52:52   ExpertAdvisor (EURUSD,H1)   