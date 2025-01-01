- Typen char, short, int und long
- Symbolkonstanten
- Typ datetime
- Typ color
- Typ bool
- Enumerationen
Typen char, short, int und long
char #
Ganzzahliger Typ char nimmt ein Byte (8 Bit) des Speicherplatzes ein und hilft im Dualsystem 2^8 Werte=256 auszudrücken. Ganzzahliger Typ char kann sowohl positive, als auch negative Werte. Änderungsbereich ist von -128 bis 127.
uchar #
Ganzzahliger Typ uchar nimmt 1 Byte des Speicherplatzes ein, wie der Typ char, aber zum Unterschied vom Typ char ist uchar ausschliesslich für positive Werte bestimmt. Die minimale Größe betraegt 0, maximale Größe betraegt 255. Der erste Buchstabe im Namen des Types uchar ist die Abkürzung des Wortes unsigned (zeichenlos).
short #
Der ganzzahliger Typ short nimmt 2 Byte (16 Bit) und erlaubt eine Menge der Größen auszudrücken, die 2 erhebt in der sechzehnten Potenz ist: 2^16=65 536. Da der Typ short ein Zeichensymbol ist und sowohl positive, als auch negative Größen enthält, ist sein Änderungsbereich von -32 768 bis 32 767.
ushort #
Die zeichenlose Art vom Typ short ist der Typ ushort, dessen Größe auch 2 Byte ist. Minimale Größe ist 0, maximale Größe 65 535.
int #
Ganzzahliger Typ int hat die Größe 4 Byte (32 Bit). Minimale Größe -2 147 483 648, maximale Größe 2 147 483 647.
uint #
Zeichenloser ganzzahliger Typ nimmt 4 Byte des Speicherplatzes ein und erlaubt ganzzahlige Größen von 0 bis 4 294 967 295 auszudrücken.
long #
Ganzzahliger Typ long hat die Größe 8 Byte (64 Bit). Minimale Größe -9 223 372 036 854 775 808, maximale Größe 9 223 372 036 854 775 807.
ulong #
Ganzzahliger Typ ulong nimmt auch 8 Byte ein und erlaubt die Größen von 0 bis 18 446 744 073 709 551 615 zu speichern.
Beispiele:
|
char ch=12;
Da zeichenlose ganzzahlige Typen für Speicherung negativer Werte nicht bestimmt sind, kann der Versuch, negative Größe zu erfahren zu unerwarteten Folgen führen. Solch ein Script führt zur Endlosschleife:
|
//--- Endlosschleife
Richtig wird auf dieser Weise:
|
//--- richtige Variante
Ergebnis:
|
ch= -128 u_ch= 128
ch= -127 u_ch= 129
ch= -126 u_ch= 130
ch= -125 u_ch= 131
ch= -124 u_ch= 132
ch= -123 u_ch= 133
ch= -122 u_ch= 134
ch= -121 u_ch= 135
ch= -120 u_ch= 136
ch= -119 u_ch= 137
ch= -118 u_ch= 138
ch= -117 u_ch= 139
ch= -116 u_ch= 140
ch= -115 u_ch= 141
ch= -114 u_ch= 142
ch= -113 u_ch= 143
ch= -112 u_ch= 144
ch= -111 u_ch= 145
...
Beispiele:
|
//--- negative Größen können nicht in zeichenlosen Typen gespeichert werden
Hexadezimal:Zahlen 0-9, Buchstaben a-f oder A-F für Größen 10-15; fangen mit Ox oder OX an.
Beispiele:
|
0x0A, 0x12, 0X12, 0x2f, 0xA3, 0Xa3, 0X7C7
Sehen Sie auch