Typen char, short, int und long

Ganzzahliger Typ char nimmt ein Byte (8 Bit) des Speicherplatzes ein und hilft im Dualsystem 2^8 Werte=256 auszudrücken. Ganzzahliger Typ char kann sowohl positive, als auch negative Werte. Änderungsbereich ist von -128 bis 127.

Ganzzahliger Typ uchar nimmt 1 Byte des Speicherplatzes ein, wie der Typ char, aber zum Unterschied vom Typ char ist uchar ausschliesslich für positive Werte bestimmt. Die minimale Größe betraegt 0, maximale Größe betraegt 255. Der erste Buchstabe im Namen des Types uchar ist die Abkürzung des Wortes unsigned (zeichenlos).

Der ganzzahliger Typ short nimmt 2 Byte (16 Bit) und erlaubt eine Menge der Größen auszudrücken, die 2 erhebt in der sechzehnten Potenz ist: 2^16=65 536. Da der Typ short ein Zeichensymbol ist und sowohl positive, als auch negative Größen enthält, ist sein Änderungsbereich von -32 768 bis 32 767.

Die zeichenlose Art vom Typ short ist der Typ ushort, dessen Größe auch 2 Byte ist. Minimale Größe ist 0, maximale Größe 65 535.

Ganzzahliger Typ int hat die Größe 4 Byte (32 Bit). Minimale Größe -2 147 483 648, maximale Größe 2 147 483 647.

Zeichenloser ganzzahliger Typ nimmt 4 Byte des Speicherplatzes ein und erlaubt ganzzahlige Größen von 0 bis 4 294 967 295 auszudrücken.

Ganzzahliger Typ long hat die Größe 8 Byte (64 Bit). Minimale Größe -9 223 372 036 854 775 808, maximale Größe 9 223 372 036 854 775 807.

Ganzzahliger Typ ulong nimmt auch 8 Byte ein und erlaubt die Größen von 0 bis 18 446 744 073 709 551 615 zu speichern.

Beispiele:

char ch=12;

short sh=-5000;

int in=2445777;

Da zeichenlose ganzzahlige Typen für Speicherung negativer Werte nicht bestimmt sind, kann der Versuch, negative Größe zu erfahren zu unerwarteten Folgen führen. Solch ein Script führt zur Endlosschleife:

//--- Endlosschleife

void OnStart()

{

uchar u_ch;



for(char ch=-128;ch<128;ch++)

{

u_ch=ch;

Print("ch = ",ch," u_ch = ",u_ch);

}

}

Richtig wird auf dieser Weise:

//--- richtige Variante

void OnStart()

{

uchar u_ch;



for(char ch=-128;ch<=127;ch++)

{

u_ch=ch;

Print("ch = ",ch," u_ch = ",u_ch);

if(ch==127) break;

}

}

Ergebnis:

ch= -128 u_ch= 128 ch= -127 u_ch= 129 ch= -126 u_ch= 130 ch= -125 u_ch= 131 ch= -124 u_ch= 132 ch= -123 u_ch= 133 ch= -122 u_ch= 134 ch= -121 u_ch= 135 ch= -120 u_ch= 136 ch= -119 u_ch= 137 ch= -118 u_ch= 138 ch= -117 u_ch= 139 ch= -116 u_ch= 140 ch= -115 u_ch= 141 ch= -114 u_ch= 142 ch= -113 u_ch= 143 ch= -112 u_ch= 144 ch= -111 u_ch= 145 ...

Beispiele:

//--- negative Größen können nicht in zeichenlosen Typen gespeichert werden

uchar u_ch=-120;

ushort u_sh=-5000;

uint u_in=-401280;

Hexadezimal:Zahlen 0-9, Buchstaben a-f oder A-F für Größen 10-15; fangen mit Ox oder OX an.

Beispiele:

0x0A, 0x12, 0X12, 0x2f, 0xA3, 0Xa3, 0X7C7

Sehen Sie auch

Typenreduzierung