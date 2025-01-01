Nachschlagewerk MQL5Arbeiten mit DirectXDXContextGetDepth
Ruft den Tiefenpuffer eines gerenderten Frames ab.
bool DXContextGetDepth(
Parameter
context
[in] Handle des grafischen Kontextes, das mit DXContextCreate() erstellt wurde.
image
[out] Array mit den Werten für die Tiefe des gerenderten Frames.
Rückgabewert
Im Falle einer erfolgreichen Ausführung wird 'true' zurückgegeben, andernfalls - 'false'. Um eine Fehlernummer zu erhalten, muss man die Funktion GetLastError() aufrufen.
Hinweis
Der zurückgegebene Puffer enthält die Tiefe jedes Pixels eines gerenderten Frames, die in DXContextGetColors() in relativen Einheiten (von 0,0 bis 1,0) erhalten werden kann.