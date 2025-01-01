- Alert
ZeroMemory
Die Funktion setzt die Variable auf Null, die ihr per Referenz übertragen wird.
|
void ZeroMemory(
Parameter
Variable
[in] [out] Als Referenz übergebene Variable, die auf Null gesetzt bzw. mit Null initialisiert werden soll.
Rückgabewert
Keinen Rückgabewert.
Hinweis
Wenn der Funktionsparameter eine Zeichenkette ist, ist dieser Aufruf gleichbedeutend mit der Angabe eines NULL-Wertes für sie.
Für einfache Typen und ihre Arrays und Strukturen/Klassen, die aus solchen Typen bestehen, ist dies eine einfache Nullsetzung.
Für Objekte, die Strings und dynamische Arrays enthalten, wird ZeroMemory() für jedes Mitglied aufgerufen.
Bei allen Arrays, die nicht durch den Modifikator const geschützt sind, werden alle Elemente auf Null gesetzt.
Bei Arrays von komplexen Objekten wird ZeroMemory() für jedes Element aufgerufen.
ZeroMemory() kann nicht auf Klassen mit geschützten Mitgliedern oder bei Klassenableitungen angewendet werden.
Beispiel:
|
//+------------------------------------------------------------------+