Datentypen

Jedes Programm operiert mit Daten. Daten können verschiedener Arten sein abhängig vom Zweck. ZB für Zugang zu Feldelementen werden Felder ganzzahligen Typs verwendet. Preisdaten sind Fliesspunktdaten mit doppelter Genauigkeit. Das ist damit verbunden, dass es in der Sprache MQL5 kein Sondertyp für Preisdaten vorausgesehen ist.

Daten verschiedener Typen werden mit verschiedener Geschwindigkeit verarbeitet. Ganzzahlige Daten werden am schnellsten verarbeitet. Für die Verarbeitung der Daten mit doppelter Genauigkeit wird Coprozessor verwendet. Aber wegen der komplizierten inneren Darstellung von Fliesspunktdaten werden sie länger als ganzzahlige Daten verarbeitet.

Am laengsten werden Zeilendaten verarbeitet. Das ist mit dynamischer Verteilung-Neuverteilung des Operativspeichers verbunden.

Hauptdatentypen:

short, int, long, uchar, ushort, uint, ulong) ganzzahlige ( char

logische ( bool

Literalwerte (char, uchar)

Zeilen ( string

float) Fliesspunktdaten ( double

Farbe ( color

Datum und Zeit ( datetime

Enumerationen ( enum

Zusammengesetzte Datentypen:

In OOP Termini werden komplizierte Datentypen als abstrakte Datentypen genannt.

Typen color und datetime sind erst für die Darstellung und Parametereingabe sinnvoll, die von aussen festgelegt werden - aus der Tabelle der Experteigenschaften oder aus dem Benutzerindikator (Zubehör "Inputs"). Datentypen color und datetime werden als Ganzzahle dargestellt. Ganzzahlige Typen mit den Fliesspunktdaten werden arithmetische Typen (Zahlentypen) genannt.

In Ausdrücken wird implizite Typenreduzierung verwendet, wenn explizite Typenreduzierung nicht angegeben wird.

