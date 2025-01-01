DokumentationKategorien
Stringfunktionen

Gruppe der Funktionen für Arbeit mit Daten des Typs string.

Funktion

Massnahme

StringAdd

Fuegt ein String in den Platz der angegebenen Unterzeile

StringBufferLen

Gibt die Größe des Puffers zurück, der für den String verteilt wurde

StringCompare

Vergleicht zwei Strings und gibt 1 zurück, wenn der erste String größer als der zweite ist, 0 - wenn sie gleich sind; -1 (minus eins) - wenn der erste String kleiner als der zweite ist

StringConcatenate

Formiert einen String aus übertragenen Parametern  

StringFill

Fuellt den angegebenen String durch die gewaehlten Symbole aus

StringFind

Suche des Teilstrings im String

StringGetCharacter

Gibt den Wert des Symboles, das in der angegebenen Position des Strings liegt

StringInit

Initialisiert den String durch die gewaehlten Symbole und stellt die angegebene Stringgroesse bereit

StringLen

Gibt die Zahl der Symbole im String zurück

StringSetLength

StringSetLength legt die Anzahl der Buchstaben einer Zeichenkette fest

StringReplace

Ersetzt alle Substrings im String mit einer bestimmten Abfolge von Symbole

StringReserve

Reserviert die angegebene Größe in dem Puffer einer Zeichenkette im Speicher

StringSetCharacter

Gibt die Kopie des Strings mit dem veränderten Wert des Symboles in der angegebenen Position

StringSplit

Bekommt Teilstrings durch einen angegebenen Trennzeichen aus dem angegebenen String, gibt die Anzahl der Teilstrings zurück

StringSubstr

Extrahiert die Substring aus dem Textstring, die mit der angegebenen Position beginnt

StringToLower

Wandelt alle Symbole des angegebenen Strings in kleine Symbole um

StringToUpper

Wandelt alle Symbole des angegebenen Strings in grosse Symbole um

StringTrimLeft

Entfernt Zeilenvorschub, Spaces und Tabs am Anfang des Strings

StringTrimRight

Entfernt Zeilenvorschub, Spaces und Tabs am Ende des Strings