- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
Stringfunktionen
Gruppe der Funktionen für Arbeit mit Daten des Typs string.
Funktion
Massnahme
Fuegt ein String in den Platz der angegebenen Unterzeile
Gibt die Größe des Puffers zurück, der für den String verteilt wurde
Vergleicht zwei Strings und gibt 1 zurück, wenn der erste String größer als der zweite ist, 0 - wenn sie gleich sind; -1 (minus eins) - wenn der erste String kleiner als der zweite ist
Formiert einen String aus übertragenen Parametern
Fuellt den angegebenen String durch die gewaehlten Symbole aus
Suche des Teilstrings im String
Gibt den Wert des Symboles, das in der angegebenen Position des Strings liegt
Initialisiert den String durch die gewaehlten Symbole und stellt die angegebene Stringgroesse bereit
Gibt die Zahl der Symbole im String zurück
StringSetLength legt die Anzahl der Buchstaben einer Zeichenkette fest
Ersetzt alle Substrings im String mit einer bestimmten Abfolge von Symbole
Reserviert die angegebene Größe in dem Puffer einer Zeichenkette im Speicher
Gibt die Kopie des Strings mit dem veränderten Wert des Symboles in der angegebenen Position
Bekommt Teilstrings durch einen angegebenen Trennzeichen aus dem angegebenen String, gibt die Anzahl der Teilstrings zurück
Extrahiert die Substring aus dem Textstring, die mit der angegebenen Position beginnt
Wandelt alle Symbole des angegebenen Strings in kleine Symbole um
Wandelt alle Symbole des angegebenen Strings in grosse Symbole um
Entfernt Zeilenvorschub, Spaces und Tabs am Anfang des Strings
Entfernt Zeilenvorschub, Spaces und Tabs am Ende des Strings