Arbeiten mit DirectX

Die Funktionen von DirectX 11 und des Shaders (erzeugt die Schatten) sind für die 3D-Visualisierung direkt auf einem Preischart konzipiert.

Die Erstellung von 3D-Grafiken erfordert einen grafischen Kontext (DXContextCreate) mit der erforderlichen Bildgröße. Außerdem ist es notwendig, Vertex- und Indexpuffer (DXBufferCreate) vorzubereiten, sowie Vertex- und Pixel-Shader (DXShaderCreate) zu erstellen. Dies reicht aus, um Grafiken in Farbe darzustellen.

Die nächste Grafikstufe benötigt die Eingaben (DXInputSet) zur Übergabe zusätzlicher Renderingparameter an den Shader. Dies ermöglicht die Einstellung der Position der Kamera und des 3D-Objekts, die Beschreibung der Lichtquellen und die Steuerung von Maus und Tastatur.

Mit den integrierten MQL5-Funktionen können Sie somit animierte 3D-Diagramme direkt in MetaTrader 5 erstellen, ohne dass Sie Werkzeuge von Drittanbietern benötigen. Eine Grafikkarte sollte DX 11 und Shader Model 5.0 unterstützen, damit die Funktionen funktionieren.

Um die Arbeit mit der Bibliothek zu beginnen, lesen Sie einfach den Artikel Wie man 3D-Grafiken mit DirectX in MetaTrader 5 erstellt.