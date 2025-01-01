- DXContextCreate
Arbeiten mit DirectX
Die Funktionen von DirectX 11 und des Shaders (erzeugt die Schatten) sind für die 3D-Visualisierung direkt auf einem Preischart konzipiert.
Die Erstellung von 3D-Grafiken erfordert einen grafischen Kontext (DXContextCreate) mit der erforderlichen Bildgröße. Außerdem ist es notwendig, Vertex- und Indexpuffer (DXBufferCreate) vorzubereiten, sowie Vertex- und Pixel-Shader (DXShaderCreate) zu erstellen. Dies reicht aus, um Grafiken in Farbe darzustellen.
Die nächste Grafikstufe benötigt die Eingaben (DXInputSet) zur Übergabe zusätzlicher Renderingparameter an den Shader. Dies ermöglicht die Einstellung der Position der Kamera und des 3D-Objekts, die Beschreibung der Lichtquellen und die Steuerung von Maus und Tastatur.
Mit den integrierten MQL5-Funktionen können Sie somit animierte 3D-Diagramme direkt in MetaTrader 5 erstellen, ohne dass Sie Werkzeuge von Drittanbietern benötigen. Eine Grafikkarte sollte DX 11 und Shader Model 5.0 unterstützen, damit die Funktionen funktionieren.
Um die Arbeit mit der Bibliothek zu beginnen, lesen Sie einfach den Artikel Wie man 3D-Grafiken mit DirectX in MetaTrader 5 erstellt.
|
Funktion
|
Aktion
|
Erzeugt einen grafischen Kontext zum Rendern von Frames einer bestimmten Größe.
|
Ändert die Frame-Größe eines mit DXContextCreate() erstellten Grafikkontextes.
|
Liefert die Rahmengröße eines mit DXContextCreate() erstellten Grafikkontextes.
|
Weist eine bestimmte Farbe allen Pixeln für den Rendering-Puffer.
|
Löscht den Tiefenpuffer
|
Ruft ein Bild einer bestimmten Größe und eines bestimmten Offsets aus einem Grafikkontext ab.
|
Ruft den Tiefenpuffer eines gerenderten Frames ab
|
Erstellt einen Puffer eines bestimmten Typs basierend auf einem Daten-Array
|
Erstellt eine 2D-Textur aus einem Rechteck mit einer bestimmten Größe, das aus einem übergebenen Bild ausgeschnitten wurde.
|
Erstellt die Eingaben des Shaders
|
Setzt die Eingaben des Shaders
|
Erstellt einen Shader eines bestimmten Typs
|
Legt das Vertex-Layout für den Vertex-Shader fest
|
Setzt die Eingaben des Shaders
|
Legt die Texturen des Shaders fest
|
Rendert die Eckpunkte des in DXBufferSet() gesetzten Vertex-Puffers
|
Rendert grafische Primitive, die durch den Indexpuffer von DXBufferSet() beschrieben werden
|
Setzt den Typ der Primitive für das Rendern mit DXDrawIndexed()
|
Setzt einen Puffer für das aktuelle Rendering
|
Setzt einen Shader für das Rendern
|
Liefert einen Handle-Typ zurück
|
Gibt ein Handle frei