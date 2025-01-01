- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
CharArrayToString
Kopiert wandelt Teil des Arrays des Typs uchar in die Rückgabezeile um.
|
string CharArrayToString(
Parameter
array[]
[in] Array des Typs uchar.
start=0
[in] Position, aus der Kopieren anfängt. Default-Wert ist 0.
count=-1
[in] Zahl der Arrayelementen für Kopieren. Bestimmt die Länge der sich ergebenden Zeichenkette. Default-Wert ist -1, was bedeutet Kopieren bis zum Arrayende oder bis zur abschließenden 0.
codepage=CP_ACP
[in] Wert der Codeseite. Für die gebräuchlichsten Codepages gibt es entsprechende Konstanten.
Rückgabewert
Zeichenkette.
Beispiel:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Siehe auch
StringToCharArray, ShortArrayToString, Verwenden von Codepages