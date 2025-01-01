DokumentationKategorien
Kopiert wandelt Teil des Arrays des Typs uchar in die Rückgabezeile um.

string  CharArrayToString(
   uchar   array[],             // Array
   int     start=0,             // Anfangsposition im Array 
   int     count=-1             // Anzahl der Zeichen 
   uint    codepage=CP_ACP      // Codeseite 
   );

Parameter

array[]

[in]  Array des Typs uchar.

start=0

[in] Position, aus der Kopieren anfängt.  Default-Wert ist 0.

count=-1

[in]  Zahl der Arrayelementen für Kopieren. Bestimmt die Länge der sich ergebenden Zeichenkette. Default-Wert ist -1, was bedeutet Kopieren bis zum Arrayende oder bis zur abschließenden 0.

codepage=CP_ACP

[in]  Wert der Codeseite. Für die gebräuchlichsten Codepages gibt es entsprechende Konstanten.

Rückgabewert

Zeichenkette.

 

Beispiel:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Skript Programm Start Funktion                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- ein Array der Zeichencodes erstellen
   uchar array[]= { 84104105115,  32105115,  32,  97,  32,
                   116101115116,  32111102,  32116104,
                   101,  32,  67104,  97114,  65114114,  97,
                   121,  84111,  83116114105110103,  40,
                    41,  32102117110,  99116105111110
                  };
//--- ein in eine Zeichenkette umgewandeltes Array von Codes in das Journal ausdrucken
   Print(CharArrayToString(array));
 
//--- ein Array mit Codes der Zeichen und abschließenden Null erstellen
   uchar array_z[]= { 84104105115,  32105115,  32,  97,  32,
                     116101115116,   0,  32111102,  32116,
                     104101,  32,  67104,  97114,  65114114,
                      97121,  84111,  83116114105110103,
                      40,  41,  32102117110,  99116105111110
                    };
//--- das zweite Array von Codes mit der abschließenden Null im Journal ausgeben
   PrintFormat("%s ..."CharArrayToString(array_z));
 
   /*
  Ergebnis:
   This is a test of the CharArrayToString() function
   This is a test ...
   */
  }

Siehe auch

StringToCharArray, ShortArrayToString, Verwenden von Codepages