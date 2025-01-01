HistoryOrderGetTicket

Gibt Ticket der entsprechenden Order in der Geschichte zurück. Vor dem Aufruf von HistorySelect() muss man die Historie der Deals und Orders mit der Funktion HistorySelectByPosition() oder HistorySelectByPosition() abrufen.

ulong HistoryOrderGetTicket(

int index

);

Parameter

index

[in] Ordernummer in der Orderliste.

Rückgabewert

Wert des Typs ulong. Im Fall der fehlerhaften Ausführung gibt 0 zurück.

Hinweis

Man muss nicht Ordern aus der Handelsgeschichte und geltende Warteordern verwechseln, die in der Registerkarte "Handel" in der Werkzeugleiste "Instrumente" dargestellt werden. Die Liste der Ordern, die annulliert wurden oder zur Ausführung der Handelsoperation geführt haben, kann man in der Registerkarte "Geschichte" in der Werkzeugleiste "Instrumente" des Client-Terminals sehen.

Beispiel:

void OnStart()

{

datetime from=0;

datetime to=TimeCurrent();

//--- fordern wir die ganze Geschichte an

HistorySelect(from,to);

//--- Variablen für Erhaltung der Werte aus Ordereigenschaften

ulong ticket;

double open_price;

double initial_volume;

datetime time_setup;

datetime time_done;

string symbol;

string type;

long order_magic;

long positionID;

//--- Anzahl der laufenden suspendierten Order

uint total=HistoryOrdersTotal();

//--- Gehen wir im Zyklus durch alle Order

for(uint i=0;i<total;i++)

{

//--- Erhalten wir Ticket der Order nach ihrer Position in der Liste

if((ticket=HistoryOrderGetTicket(i))>0)

{

//--- Erhalten wir Eigenschaften der Order

open_price= HistoryOrderGetDouble(ticket,ORDER_PRICE_OPEN);

time_setup= (datetime)HistoryOrderGetInteger(ticket,ORDER_TIME_SETUP);

time_done= (datetime)HistoryOrderGetInteger(ticket,ORDER_TIME_DONE);

symbol= HistoryOrderGetString(ticket,ORDER_SYMBOL);

order_magic= HistoryOrderGetInteger(ticket,ORDER_MAGIC);

positionID = HistoryOrderGetInteger(ticket,ORDER_POSITION_ID);

initial_volume= HistoryOrderGetDouble(ticket,ORDER_VOLUME_INITIAL);

type=GetOrderType(HistoryOrderGetInteger(ticket,ORDER_TYPE));

//--- bereiten wir die information über Order vor und geben sie aus

printf("#ticket %d %s %G %s at %G was set up at %s => done at %s, pos ID=%d",

ticket, // Orderticket

type, // Typ

initial_volume, // das gestellte Volumen

symbol, // Symbol, für das gestellt wird

open_price, // der angegeben Eroeffnungspreis

TimeToString(time_setup),// Zeit der Ordereinstellung

TimeToString(time_done), // Zeit der Durchführung oder der Entfernung

positionID // ID der Position, in die das Ordergeschaeft einbeschlossen ist

);

}

}

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Gibt die Zeilenbenennung des Ordertyps zurück |

//+------------------------------------------------------------------+

string GetOrderType(long type)

{

string str_type="unknown operation";

switch(type)

{

case (ORDER_TYPE_BUY): return("buy");

case (ORDER_TYPE_SELL): return("sell");

case (ORDER_TYPE_BUY_LIMIT): return("buy limit");

case (ORDER_TYPE_SELL_LIMIT): return("sell limit");

case (ORDER_TYPE_BUY_STOP): return("buy stop");

case (ORDER_TYPE_SELL_STOP): return("sell stop");

case (ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT): return("buy stop limit");

case (ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT):return("sell stop limit");

}

return(str_type);

}

Sehen Sie auch

HistorySelect(), HistoryOrdersTotal(), HistoryOrderSelect(), Ordereigenschaften