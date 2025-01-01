- OrderCalcMargin
- OrderCalcProfit
- OrderCheck
- OrderSend
- OrderSendAsync
- PositionsTotal
- PositionGetSymbol
- PositionSelect
- PositionSelectByTicket
- PositionGetDouble
- PositionGetInteger
- PositionGetString
- PositionGetTicket
- OrdersTotal
- OrderGetTicket
- OrderSelect
- OrderGetDouble
- OrderGetInteger
- OrderGetString
- HistorySelect
- HistorySelectByPosition
- HistoryOrderSelect
- HistoryOrdersTotal
- HistoryOrderGetTicket
- HistoryOrderGetDouble
- HistoryOrderGetInteger
- HistoryOrderGetString
- HistoryDealSelect
- HistoryDealsTotal
- HistoryDealGetTicket
- HistoryDealGetDouble
- HistoryDealGetInteger
- HistoryDealGetString
HistoryOrderGetTicket
Gibt Ticket der entsprechenden Order in der Geschichte zurück. Vor dem Aufruf von HistorySelect() muss man die Historie der Deals und Orders mit der Funktion HistorySelectByPosition() oder HistorySelectByPosition() abrufen.
|
ulong HistoryOrderGetTicket(
Parameter
index
[in] Ordernummer in der Orderliste.
Rückgabewert
Wert des Typs ulong. Im Fall der fehlerhaften Ausführung gibt 0 zurück.
Hinweis
Man muss nicht Ordern aus der Handelsgeschichte und geltende Warteordern verwechseln, die in der Registerkarte "Handel" in der Werkzeugleiste "Instrumente" dargestellt werden. Die Liste der Ordern, die annulliert wurden oder zur Ausführung der Handelsoperation geführt haben, kann man in der Registerkarte "Geschichte" in der Werkzeugleiste "Instrumente" des Client-Terminals sehen.
Beispiel:
|
void OnStart()
Sehen Sie auch
HistorySelect(), HistoryOrdersTotal(), HistoryOrderSelect(), Ordereigenschaften