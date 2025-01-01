StringSetCharacter

Gibt die Kopie des Strings mit dem veränderten Symbolwert in der angegebenen Position zurück.

bool StringSetCharacter(

string& string_var,

int pos,

ushort character

);

Parameter

string_var

[in][out] String.

pos

[in] Symbolposition im String. Kann von 0 bis StringLen(text) sein.

character

[in] Symbolkode Unicode.

Rückgabewert

Im Erfolgsfall gibt true zurück, anderenfalls false. Für die Erhaltung des Kodes des Fehlers muss die Funktuon GetLastError() aufgerufen werden.

Hinweis

Wenn Wert pos weniger als Stringlaenge ist und der Wert des Symbolkodes = 0, wird der String reduziert (aber Puffergroesse, der für den String verteilt wurde, ist unverändert). Stringlaenge wird gleich pos.

Wenn Parameterwert pos ist gleich der Stringlaenge, wird das angegebene Symbol zum Stringende hinzugefuegt, und die Stringlaenge wird um 1 vergroessert.

Beispiel:

void OnStart()

{

string str="0123456789";

Print("before: str = ",str,",StringBufferLen(str) = ",

StringBufferLen(str)," StringLen(str) = ",StringLen(str));

//--- Fuegen wir Nullwert in die Mitte der Zeile

StringSetCharacter(str,6,0);

Print(" after: str = ",str,",StringBufferLen(str) = ",

StringBufferLen(str)," StringLen(str) =",StringLen(str));

//--- fuegen wir Symbol zum Ende der Zeile hinzu

int size=StringLen(str);

StringSetCharacter(str,size,'+');

Print("addition: str = ",str,",StringBufferLen(str) = ",

StringBufferLen(str)," StringLen(str) =",StringLen(str));

}

/* Ergebnis

before: str = 0123456789 ,StringBufferLen(str) = 0 StringLen(str) = 10

after: str = 012345 ,StringBufferLen(str) = 16 StringLen(str) = 6

addition: str = 012345+ ,StringBufferLen(str) = 16 StringLen(str) = 7

*/

Sehen Sie auch

StringBufferLen, StringLen, StringFill, StringInit, CharToString, ShortToString, CharArrayToString, ShortArrayToString