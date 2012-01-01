#property description "Skript auf der RSI Indikator wird im Chart Fenster angezeigt"

#property description "die Daten wie oft der Markt in eine überkauft"

#property description "und überverkauft Zonen in den angegebenen Zeitraum war."

//--- Beim Starten des Skripts zeigen Sie den Fenster mit den Eingabeparametern an

#property script_show_inputs

//--- Eingabeparameters

input int InpMAPeriod=14; // Periode des gleitenden Durchschnitts

input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE; // Preistyp

input double InpOversoldValue=30.0; // Überverkauft Ebene

input double InpOverboughtValue=70.0; // Überkauft Ebene

input datetime InpDateStart=D'2012.01.01 00:00'; // Das Anfangsdatum der Analyse

input datetime InpDateFinish=D'2013.01.01 00:00'; // das Abschlußdatum der Analyse

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

double rsi_buff[]; // das Array der Indikatorwerte

int size=0; // die Größe des Arrays

//--- erhalten Sie die Handle des RSI Indikators

ResetLastError();

int rsi_handle=iRSI(Symbol(),Period(),InpMAPeriod,InpAppliedPrice);

if(rsi_handle==INVALID_HANDLE)

{

//--- Es misslang, Handle des Indikators zu bekommen

PrintFormat("Fehler beim Erhalten die Handle des Indikators. Fehlercode = %d",GetLastError());

return;

}

//--- Wir befinden uns im Zyklus, bis der Indikator alle Werten berechnen wird

while(BarsCalculated(rsi_handle)==-1)

{

//--- Wir gehen hinaus, wenn der Benutzer die Arbeit des Skripts zwangsläufig beendet hat

if(IsStopped())

return;

//--- die Verzögerungszeit, damit der Indikator geschafft, seine Werte zu berechnen

Sleep(10);

}

//--- kopieren Sie die Indikatorwerte für eine angegebene Period

ResetLastError();

if(CopyBuffer(rsi_handle,0,InpDateStart,InpDateFinish,rsi_buff)==-1)

{

PrintFormat("Es misslang, die Indikatorwerte zu kopieren. Fehlercode = %d",GetLastError());

return;

}

//--- erhalten Sie die Größe des Arrays

size=ArraySize(rsi_buff);

//--- sortieren Sie das Array

ArraySort(rsi_buff);

//--- erkennen Sie welches Prozent der Zeit sich den Markt in der überverkauft Zone befand

double ovs=(double)ArrayBsearch(rsi_buff,InpOversoldValue)*100/(double)size;

//--- erkennen Sie welches Prozent der Zeit sich den Markt in der überkauft Zone befand

double ovb=(double)(size-ArrayBsearch(rsi_buff,InpOverboughtValue))*100/(double)size;

//--- bilden Sie die Zeilen für die Schlussfolgerung der Daten

string str="Seit "+TimeToString(InpDateStart,TIME_DATE)+" bis "

+TimeToString(InpDateFinish,TIME_DATE)+" der Markt ist in:";

string str_ovb="den überkauft Zone "+DoubleToString(ovb,2)+"% Zeit";

string str_ovs="den überverkauft Zone "+DoubleToString(ovs,2)+"% Zeit";

//--- zeigen Sie die Daten in der Chart

CreateLabel("top",5,60,str,clrDodgerBlue);

CreateLabel("overbought",5,35,str_ovb,clrDodgerBlue);

CreateLabel("oversold",5,10,str_ovs,clrDodgerBlue);

//--- zeichnen Sie die Chart

ChartRedraw(0);

//--- die Verzögerung

Sleep(10000);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Zeigt den Kommentar in der unteren linken Ecke der Chart |

//+------------------------------------------------------------------+

void CreateLabel(const string name,const int x,const int y,

const string str,const color clr)

{

//--- Label erstellen

ObjectCreate(0,name,OBJ_LABEL,0,0,0);

//--- Bindung von Label zu dem linken unteren Ecke

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_CORNER,CORNER_LEFT_LOWER);

//--- ändern Sie die Position der Ankerpunkt

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_LEFT_LOWER);

//--- die Länge der X-Achse von der Ankerpunkt

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);

//--- die Länge der Y-Achse von der Ankerpunkt

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);

//--- der Text-Label

ObjectSetString(0,name,OBJPROP_TEXT,str);

//--- die Textfarbe

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- die Textgröße

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_FONTSIZE,12);

}