- GetLastError
- IsStopped
- UninitializeReason
- TerminalInfoInteger
- TerminalInfoDouble
- TerminalInfoString
- MQLInfoInteger
- MQLInfoString
- Symbol
- Period
- Digits
- Point
MQLInfoString
Gibt den Wert der entsprechenden Eigenschaft des eingesetzten MQL5-Programms zurück.
string MQLInfoString(
Parameter
property_id
[in] Identifikator der Eigenschaft. Kann einer der Enumerationswerte ENUM_MQL_INFO_STRING sein.
Rückgabewert
Wert des Typs string.
Beispiel:
//+------------------------------------------------------------------+