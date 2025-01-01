//+------------------------------------------------------------------+

//| Skript Programm Start Funktion |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Abrufen der Daten des gestarteten Programms

string name = MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME); // Name des gestarteten MQL5-Programms

string path = MQLInfoString(MQL_PROGRAM_PATH); // running program path



//--- sende die erhaltenen Daten an das Journal

PrintFormat("Name of the running MQL program: '%s'

Path of the running MQL program: %s", name, path);

/*

Ergebnis:

Name of the running MQL program: 'MQLInfoString'

Path of the running MQL program: E:\MetaQuotes\MetaTrader 5\MQL5\Scripts\MQLInfoString.ex5

*/

}