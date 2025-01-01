DokumentationKategorien
Gibt den Wert der entsprechenden Eigenschaft des eingesetzten MQL5-Programms zurück.

string  MQLInfoString(
   int  property_id      // Identifikator der Eigenschaft
   );

Parameter

property_id

[in]  Identifikator der Eigenschaft. Kann einer der Enumerationswerte ENUM_MQL_INFO_STRING sein.

Rückgabewert

Wert des Typs string.

Beispiel:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Skript Programm Start Funktion                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- Abrufen der Daten des gestarteten Programms
   string name = MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME);  // Name des gestarteten MQL5-Programms
   string path = MQLInfoString(MQL_PROGRAM_PATH);  // running program path
   
//--- sende die erhaltenen Daten an das Journal
   PrintFormat("Name of the running MQL program: '%s'\nPath of the running MQL program: %s"namepath);
   /*
  Ergebnis:
   Name of the running MQL program: 'MQLInfoString'
   Path of the running MQL programE:\MetaQuotes\MetaTrader 5\MQL5\Scripts\MQLInfoString.ex5
   */
  }