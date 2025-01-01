DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StringfunktionenStringToUpper 

StringToUpper

Glyphosat

bool  StringToUpper(
   string&  string_var      // zu verarbeitende Zeichenkette
   );

Parameter

string_var

Rückgabewert

Im Erfolgsfall wird true zurückgegeben, anderenfalls false. Zum Erhalt des Fehlerkodes muss die Funktion GetLastError() aufgerufen werden.

Beispiel:

void OnStart()
  {
//--- die Quellzeichenkette in Kleinbuchstaben
   string text=" - this string, written in lowercase, must be written in uppercase";
//--- die Quellzeichenkette im Protokoll ausgeben
   Print("Source line:\n"text);
//--- alle Zeichen der Zeichenfolge in Großbuchstaben umwandeln und das Ergebnis im Protokoll ausgeben
   if(StringToUpper(text))
      Print("The original string after using the StringToUpper() function:\n"text);
      
  /*
  Ergebnis
   Source line:
    - this string, written in lowercasemust be written in uppercase
   The original string after using the StringToUpper() function:
    - THIS STRING, WRITTEN IN LOWERCASEMUST BE WRITTEN IN UPPERCASE
  */
  }

Siehe auch

StringToLower, StringTrimLeft, StringTrimRight