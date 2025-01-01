DokumentationKategorien
Setzt die Eingaben des Shaders.

bool  DXInputSet(
   int          input,      // Handle des grafischen Kontextes
   const void&  data        // Daten der Eingaben 
   );

Parameter

input

[in]  Handle der Eingaben für den Shader, das von DXInputCreate() erstellt wurde.

data

[in]  Daten der Eingaben zur Einstellung des Shaders.

Rückgabewert

Im Falle einer erfolgreichen Ausführung wird 'true' zurückgegeben, andernfalls - 'false'. Um eine Fehlernummer zu erhalten, muss man die Funktion GetLastError() aufrufen.