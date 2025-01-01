Nachschlagewerk MQL5Arbeiten mit DirectXDXInputSet
- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXInputSet
Setzt die Eingaben des Shaders.
|
bool DXInputSet(
Parameter
input
[in] Handle der Eingaben für den Shader, das von DXInputCreate() erstellt wurde.
data
[in] Daten der Eingaben zur Einstellung des Shaders.
Rückgabewert
Im Falle einer erfolgreichen Ausführung wird 'true' zurückgegeben, andernfalls - 'false'. Um eine Fehlernummer zu erhalten, muss man die Funktion GetLastError() aufrufen.