DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5Globalvariablen des KundenterminalsGlobalVariableSetOnCondition 

GlobalVariableSetOnCondition

Stellt einen neuen Wert der existierenden globalen Variable, wenn der laufende Wert der Variable dem Wert des dritten Parameters check_value gleich wird. Wenn es keine globale Variable gibt, wird die Funktion den Fehler ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_FOUND (4501) generieren und false zurückgeben.

bool  GlobalVariableSetOnCondition(
   string  name,            // Name 
   double  value,           // Wert bei der Erfuellung der Bedingung 
   double  check_value      // die gepruefte Bedingung 
   );

Parameter

name

[in]  Name der globalen Variable.

value

[in]  Neuer Wert.

check_value

[in]   Wert für die Pruefung des laufenden Wertes der globalen Variable.

Rückgabewert

hführung gibt die Funktion true zurück, anderenfalls false. Für die Erhaltung der fehlerbezogenen Information muss die Funktion GetLastError() aufgerufen werden.Wenn sich der laufende Wert der globalen Variable von check_value unterscheidet, gibt die Funktion false zurück.

Hinweis

Funktion gewaehrt automaren Zugang zur globalen Variable, darum kann sie Semaphor gewaehren bei der Interaktion der Experten, die gleichzeitig innerhalb eines Client-Terminals arbeiten.

 

Beispiel:

#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
 
#property description   "To test the functionality of the GlobalVariableSetOnCondition function,"
#property description   "it is necessary to run the EA on several charts simultaneously."
 
#define   EXP_NAME      StringSubstr(__FILE__0StringLen(__FILE__)-4)   // Programmname
#define   MUTEX         EXP_NAME+"_MUTEX"                                  // Mutex-Name der globalen Variablen
#define   DELAY         5000                                               // Anzahl der Millisekunden der EA-Emulation
 
input long  InpExpMagic =  0; /* Expert magic number  */ // EA ID. Ist sie 0, wird die ID des Charts verwendet
 
union LongDouble              // Verbindung zum Schreiben und Abrufen 'long'-Werte aus einem 'double'-Wert
  {
   long   lvalue;             // 'long'-Wert
   double dvalue;             // 'double'-Wert
  };
  
//--- globale Variablen des EAs
long  ExtExpMagic;            // EA ID
ulong ExtStart;               // Moment, zu dem der EA zu rechnen beginnt
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert Initialisierungsfunktion                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- der EA-ID die Chart-ID zuweisen, wenn der Wert Null ist.
   ExtExpMagic=(InpExpMagic==0 ? ChartID() : InpExpMagic);
 
//--- Mutex erstellen, bei einem Fehler einen Initialisierungsfehler zurückgeben
   if(!MutexCreate())
      return(INIT_FAILED);
      
//--- erfolgreiche Initialisierung
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Deinitialisierungsfunktion des Experten                          |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//--- Wenn Mutex vom EA erfasst wird, Mutex freigeben
   if(MutexGetExpertID()==ExtExpMagic)
      MutexRelease();
      
//--- aufräumen
   Comment("");
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Tick-Funktion des Experten                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//--- Wenn nicht vorhanden ist, wird Mutex erstellt; wenn ein Fehler auftritt, warte bis zum nächsten Tick.
   if(!GlobalVariableCheck(MUTEX) && !MutexCreate())
      return;
      
//--- die in der globalen Variable des Terminals festgelegte ID des Experten abrufen
   long magic=MutexGetExpertID();
 
//--- wenn die ID zum EA gehört, simuliere dessen Arbeit
   if(magic==ExtExpMagic)
     {
      //--- wenn die „Arbeit” des EAs abgeschlossen ist, Mutex freigeben
      if(EAProgressHandler(ExtStart))
         MutexRelease();
      return;
     }
//--- Mutex von einem anderen EA erfasst
   else
     {
      //--- wenn Mutex bereits freigegeben ist
      if(magic==0)
        {
         //--- Mutex belegen und Zugriffszeit speichern
         if(MutexOccupy())
           {
            PrintFormat("%s: Mutex is occupied by %s",Symbol(), ExpertIDDescription());
            ExtStart=GetTickCount64();
           }
         return;
        }
      //--- Mutex wird noch von einem anderen EA belegt – Arbeit ist gesperrt
      else
         return;
     }
   /*
   Ergebnis der Ausführung zweier identischer EAs auf den Charts EURUSD und AUDUSD:
   EURUSDMutex is occupied by Expert 133829812107724569
   EURUSDExpert 133829812107724569 next tick
   EURUSDExpert 133829812107724569 next tick
   EURUSDExpert 133829812107724569 next tick
   EURUSDExpert 133829812107724569 next tick
   EURUSDExpert 133829812107724569 end
   EURUSDMutex is occupied by Expert 133829812107724569
   EURUSDExpert 133829812107724569 next tick
   EURUSDExpert 133829812107724569 next tick
   EURUSDExpert 133829812107724569 next tick
   EURUSDExpert 133829812107724569 next tick
   EURUSDExpert 133829812107724569 next tick
   EURUSDExpert 133829812107724569 end
   AUDUSDMutex is occupied by Expert 128968168951083984
   AUDUSDExpert 128968168951083984 next tick
   AUDUSDExpert 128968168951083984 next tick
   AUDUSDExpert 128968168951083984 next tick
   AUDUSDExpert 128968168951083984 next tick
   AUDUSDExpert 128968168951083984 next tick
   AUDUSDExpert 128968168951083984 next tick
   AUDUSDExpert 128968168951083984 next tick
   AUDUSDExpert 128968168951083984 end
   AUDUSDMutex is occupied by Expert 128968168951083984
   AUDUSDExpert 128968168951083984 next tick
   AUDUSDExpert 128968168951083984 next tick
   AUDUSDExpert 128968168951083984 next tick
   AUDUSDExpert 128968168951083984 next tick
   AUDUSDExpert 128968168951083984 next tick
   AUDUSDExpert 128968168951083984 end
   EURUSDMutex is occupied by Expert 133829812107724569
   EURUSDExpert 133829812107724569 next tick
   EURUSDExpert 133829812107724569 next tick
   EURUSDExpert 133829812107724569 next tick
   EURUSDExpert 133829812107724569 next tick
   EURUSDExpert 133829812107724569 next tick
   EURUSDExpert 133829812107724569 next tick
   EURUSDExpert 133829812107724569 end
   EURUSDMutex is occupied by Expert 133829812107724569
   EURUSDExpert 133829812107724569 next tick
   EURUSDExpert 133829812107724569 next tick
   EURUSDExpert 133829812107724569 next tick
   EURUSDExpert 133829812107724569 next tick
   EURUSDExpert 133829812107724569 end
   AUDUSDMutex is occupied by Expert 128968168951083984
   AUDUSDExpert 128968168951083984 next tick
   AUDUSDExpert 128968168951083984 next tick
   AUDUSDExpert 128968168951083984 next tick
   AUDUSDExpert 128968168951083984 next tick
   AUDUSDExpert 128968168951083984 next tick
   AUDUSDExpert 128968168951083984 next tick
   AUDUSDExpert 128968168951083984 next tick
   AUDUSDExpert 128968168951083984 end
   EURUSDMutex is occupied by Expert 133829812107724569
   EURUSDExpert 133829812107724569 next tick
   EURUSDExpert 133829812107724569 next tick
   EURUSDExpert 133829812107724569 next tick
   EURUSDExpert 133829812107724569 next tick
   EURUSDExpert 133829812107724569 next tick
   EURUSDExpert 133829812107724569 end
   
  Wir können sehen, dass der erste EA, der den Mutex belegt, derjenige ist, bei dem der Tick zuerst angekommen ist.
  nach Abschluss des Arbeitszyklus sperrt derselbe EA den Mutex erneut, wenn der Tick auch hier zuerst angekommen ist.
  
   */
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| EA-Operationshandler-Emulator                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
bool EAProgressHandler(ulong start)
  {
   //--- wenn die angegebene Zeit seit Beginn der Handler-Ausführung verstrichen ist
   if(GetTickCount64()-start>=DELAY)
     {
      //--- Meldung an das Journal über die Fertigstellung des Handlers,
      //--- neue Startzeit für den Handler festlegen und „true” zurückgeben
      PrintFormat("%s: %s end"Symbol(), ExpertIDDescription());
      start=GetTickCount64();
      return(true);
     }
   //--- Die Betriebszeit des EA-Berechnungsemulators ist noch nicht abgeschlossen -
   //--- Den nächsten Tick im Journal melden
   else
     {
      PrintFormat("%s: %s next tick"Symbol(), ExpertIDDescription());
     }
//--- Arbeitszeit ist noch nicht beendet – „false” zurückgeben
   return(false);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Mutex erstellen und in den gesperrten Zustand versetzen          |
//+------------------------------------------------------------------+
bool MutexCreate(void)
  {
   if(!GlobalVariableCheck(MUTEX))
     {
      LongDouble magic={};
      magic.lvalue=ExtExpMagic;
      ResetLastError();
      if(!GlobalVariableSet(MUTEXmagic.dvalue))
        {
         PrintFormat("%s: GlobalVariableSet() failed. Error %d",__FUNCTION__GetLastError());
         return(false);
        }
     }
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Mutex erfassen                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
bool MutexOccupy(void)
  {
   if(!GlobalVariableCheck(MUTEX))
     {
      PrintFormat("%s: Error! Mutex is missing. First create it with MutexCreate()",__FUNCTION__);
      return(false);
     }
   LongDouble magic={};
   magic.lvalue=ExtExpMagic;
   ResetLastError();
   if(!GlobalVariableSetOnCondition(MUTEXmagic.dvalue0))
     {
      PrintFormat("%s: GlobalVariableSetOnCondition() failed. Error %d",__FUNCTION__GetLastError());
      return(false);
     }
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Mutex freigeben                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool MutexRelease(void)
  {
   if(!GlobalVariableCheck(MUTEX))
     {
      PrintFormat("%s: Error! Mutex is missing. First create it with MutexCreate()",__FUNCTION__);
      return(false);
     }
   LongDouble magic={};
   magic.lvalue=ExtExpMagic;
   ResetLastError();
   if(!GlobalVariableSetOnCondition(MUTEX0magic.dvalue))
     {
      PrintFormat("%s: GlobalVariableSetOnCondition() failed. Error %d",__FUNCTION__GetLastError());
      return(false);
     }
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Mutex-Wert zurückgeben                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
long MutexGetExpertID(void)
  {
   LongDouble magic={};
   ResetLastError();
   if(!GlobalVariableGet(MUTEXmagic.dvalue))
     {
      PrintFormat("%s: GlobalVariableGet() failed. Error %d",__FUNCTION__GetLastError());
      return(WRONG_VALUE);
     }
   return(magic.lvalue);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| EA-ID als Zeichenfolge zurückgeben                               |
//+------------------------------------------------------------------+
string ExpertIDDescription(void)
  {
   return("Expert "+(string)ExtExpMagic);
  }