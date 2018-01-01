|
//+------------------------------------------------------------------+
//| SocketExample.mq5 |
//| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property description "Fügen Sie die Adresse der Liste mit den erlaubten in der Einstellungen des Terminals hinzu, damit dieses Beispiel funktioniert"
#property script_show_inputs
input string Address="www.mql5.com";
input int Port =80;
bool ExtTLS =false;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Einen Befehl zum Server schicken |
//+------------------------------------------------------------------+
bool HTTPSend(int socket,string request)
{
char req[];
int len=StringToCharArray(request,req)-1;
if(len<0)
return(false);
//--- Wenn eine sichere TLS-Verbindung über den Port 443 verwendet wird
if(ExtTLS)
return(SocketTlsSend(socket,req,len)==len);
//--- Wenn eine standardmäßige TCP-Verbindung verwendet wird
return(SocketSend(socket,req,len)==len);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Lesen der Antwort vom Server |
//+------------------------------------------------------------------+
bool HTTPRecv(int socket,uint timeout)
{
char rsp[];
string result;
uint timeout_check=GetTickCount()+timeout;
//--- Lesen der Daten vom Socket solange es welche gibt, aber nicht länger als der Timeout dauert
do
{
uint len=SocketIsReadable(socket);
if(len)
{
int rsp_len;
//--- Verschiedene Lesebefehle, je nach dem, ob die Verbindung eine sichere ist oder nicht
if(ExtTLS)
rsp_len=SocketTlsRead(socket,rsp,len);
else
rsp_len=SocketRead(socket,rsp,len,timeout);
//--- Analysieren der Antwort
if(rsp_len>0)
{
result+=CharArrayToString(rsp,0,rsp_len);
//--- Ausdruck nur des Headers der Antwort
int header_end=StringFind(result,"\r\n\r\n");
if(header_end>0)
{
Print("Header der HTTP-Antwort erhalten:");
Print(StringSubstr(result,0,header_end));
return(true);
}
}
}
}
while(GetTickCount()<timeout_check && !IsStopped());
return(false);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Skript Programm Start Funktion |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
int socket=SocketCreate();
//--- Prüfen des Handles
if(socket!=INVALID_HANDLE)
{
//--- Verbinden, wenn alles ok ist
if(SocketConnect(socket,Address,Port,1000))
{
Print("Verbindung hergestellt mit ",Address,":",Port);
string subject,issuer,serial,thumbprint;
datetime expiration;
//--- Wenn die Verbindung mit einem Zertifikat gesichert ist, zeige dessen Daten
if(SocketTlsCertificate(socket,subject,issuer,serial,thumbprint,expiration))
{
Print("TLS Zertifikat:");
Print(" Besitzer: ",subject);
Print(" Aussteller: ",issuer);
Print(" Seriennummer: ",serial);
Print(" Ausdruck: ",thumbprint);
Print(" Ablaufdatum: ",expiration);
ExtTLS=true;
}
//--- Senden einer GET-Anforderung an den Server
if(HTTPSend(socket,"GET / HTTP/1.1\r\nHost: www.mql5.com\r\nUser-Agent: MT5\r\n\r\n"))
{
Print("GET-Anforderung gesendet");
//--- Lesen der Antwort
if(!HTTPRecv(socket,1000))
Print("Fehlerhafte Antwort, Fehler ",GetLastError());
}
else
Print("Fehler bei der GET-Anforderung, Fehler ",GetLastError());
}
else
{
Print("Verbindung mit ",Address,":",Port," schlug fehl, Fehler ",GetLastError());
}
//--- Schließen des Sockets nach dem Ende der Verwendung
SocketClose(socket);
}
else
Print("Fehler beim Erstellen des Sockets, Fehler ",GetLastError());
}
//+------------------------------------------------------------------+