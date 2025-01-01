TimeGMT

Gibt die Zeit GMT zurück, die im Hinblick auf den Übergang zur Sommer- oder Winterzeit je nach der Lokalzeit des Computers, auf dem das eingesetzten Client-Terminal läuft, berechnet wird. Es gibt 2 Varianten der Funktion.

Aufruf ohne Parameter

datetime TimeGMT();

Aufruf mit Parameter des Typs MqlDateTime

datetime TimeGMT(

MqlDateTime& dt_struct

);

Parameter

dt_struct

[out] die Strukturvariable der Zeit MqlDateTime.

Rückgabewert

Zeitwert vom Typs datetime

Hinweis

Wenn als Parameter die Strukturvariable des Typs MqlDateTime übergeben wurde, wird sie entsprechend ausgefüllt.

Um die Zähler und hochauflösende Timer zu arrangieren, verwenden Sie die Funktion GetTickCount(), die den Wert in Millisekunden gibt.

Im Strategietester ist die TimeGMT() Zeit immer gleich der modellierten Serverzeit TimeTradeServer().

Beispiel: