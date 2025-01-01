Arbeit mit OpenCL

Programme auf OpenCLsind entwickelt, um Berechnungen auf Grafikkarten mit Unterstützung für OpenCL 1.1 oder höher auszuführen. Moderne Grafikkarten enthalten hunderte von kleinen, spezialisierten Prozessoren, die gleichzeitig einfache mathematische Operationen auf eingehenden Datenströme ausführen können. Die Sprache OpenCL übernimmt die Organisation der Parallel-Computing und ermöglicht eine hohe Geschwindigkeit für eine bestimmte Klasse von Aufgaben.

Bei einigen Grafikkarten ist der Modus der Arbeit mit double-Zahlen deaktiviert, das zum Kompilierung-Fehler 5105 führen kann. Um Unterstützung von double-Zahlen zu aktivieren, fügen Sie eine Direktive #pragma OPENCL EXTENSION cl_khr_fp64 : enable in den Text des OpenCL-Programms hinzu. Aber wenn die Grafikkarte den double-Typ nicht unterstützt, die Einbeziehung dieser Direktive wird nicht helfen.

Es ist zu empfehlen, den OpenCL-Code in separaten CL-Dateien zu schreiben, die man später mithilfe von Ressourcenvariablen einem MQL5-Programm hinzufügen kann.

Behandlung von Fehlern in OpenCL-Programmen

Um Informationen über den letzten Fehler in einem OpenCL-Programm zu erhalten, verwenden Sie die Funktionen CLGetInfoInteger und CLGetInfoString, die es ermöglichen, den Fehlercode und die Textbeschreibung zu erhalten.

Der letzte Fehler von: Um den letzten OpenCL-Fehler zu erhalten, rufen Sie CLGetInfoInteger auf, wobei der Parameter handle ignoriert wird (kann auf Null gesetzt werden). Fehlerbeschreibung: https://registry.khronos.org/OpenCL/specs/3.0-unified/html/OpenCL_API.html#CL_SUCCESS.

Bei einem unbekannten Fehlercode wird die Zeichenkette "unbekannter OpenCL-Fehler N" zurückgegeben, wobei N der Fehlercode ist. Beispiel:

//--- der erste Parameter „handle“ wird ignoriert, wenn man den letzten Fehlercode abruft

int code = (int)CLGetInfoInteger(0,CL_LAST_ERROR);

Textbeschreibung des OpenCL-Fehlers: Um den letzten OpenCL-Fehler zu erhalten, rufen Sie CLGetInfoString auf. Der Fehlercode sollte über den Parameter handle übergeben werden.

Fehlerbeschreibung: https://registry.khronos.org/OpenCL/specs/3.0-unified/html/OpenCL_API.html#CL_SUCCESS. Wenn CL_LAST_ERROR anstelle des Fehlercodes übergeben wird, dann gibt die Funktion die Beschreibung des letzten Fehlers zurück. Zum Beispiel:

//--- liefert den Code des letzten OpenCL-Fehlers

int code = (int)CLGetInfoInteger(0,CL_LAST_ERROR);

string desc; // um eine Fehlertextbeschreibung zu erhalten



//--- Verwenden des Fehlercodes, um die Fehlertextbeschreibung zu erhalten

if (!CLGetInfoString(code,CL_ERROR_DESCRIPTION,desc))

desc = "Die Fehlerbeschreibung von OpenCL konnte nicht angerufen werden," + (string) GetLastError();

Print(desc);



//--- um die Beschreibung des letzten OpenCL-Fehlers zu erhalten, ohne zuerst den Code zu erhalten, übergeben Sie CL_LAST_ERROR

if (!CLGetInfoString(CL_LAST_ERROR,CL_ERROR_DESCRIPTION,desc))

desc = "Die Fehlerbeschreibung von OpenCL konnte nicht angerufen werden," + (string) GetLastError();

Print(desc);

Bislang wird der Name der internen Enumeration als Fehlerbeschreibung angegeben. Ihre Dekodierung finden Sie hier: https://registry.khronos.org/OpenCL/specs/3.0-unified/html/OpenCL_API.html#CL_SUCCESS. Der Wert CL_INVALID_KERNEL_ARGS bedeutet zum Beispiel "Wird beim Enqueuing eines Kernels zurückgegeben, wenn einige Kernel-Argumente nicht gesetzt oder ungültig sind."

Funktionen zum Ausführen von Programmen auf OpenCL:

Funktion Aktion CLHandleType Gibt den Typ des OpenCL-Handles als ein Wert aus Enumeration ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE zurück CLGetInfoInteger Gibt den Wer des ganzzahligen Eigenschafts für ein OpenCL-Objekt oder Gerät zurück CLContextCreate Erstellt einen Kontext für OpenCL CLContextFree Löscht den Kontext von OpenCL CLGetDeviceInfo Erhielt die Geräteeigenschaft aus dem OpenCL-Treiber CLProgramCreate Erstellt ein OpenCL-Programm aus dem Quellcode CLProgramFree Löscht das OpenCL-Programm CLKernelCreate Erstellt eine Funktion des Starts von OpenCL CLKernelFree Löscht die Funktion des Starts von OpenCL CLSetKernelArg Setzt den Parameter für die OpenCL-Funktion CLSetKernelArgMem Setzt einen OpenCL-Puffer als ein Parameter der OpenCL-Funktion CLSetKernelArgMemLocal Setzt den lokalen Puffer als Argument der kernel-Funktion CLBufferCreate Erstellt einen OpenCL-Puffer CLBufferFree Löscht einen OpenCL-Puffer CLBufferWrite Schreibt ein Array in einen OpenCL-Puffer CLBufferRead Liest einen OpenCL-Puffer in ein Array CLExecute Führt das OpenCL-Programm aus CLExecutionStatus Gibt den Ausführungsstatus eines OpenCL Programms zurück

