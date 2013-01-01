#property description "Der Indikator zeigt die Kerzen mit dem älteren auf die aktuelle Zeitrahmen."

//--- Indikator Einstellungen

#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 16

#property indicator_plots 8

//---- plot 1

#property indicator_label1 "BearBody"

#property indicator_color1 clrSeaGreen,clrSeaGreen

//---- plot 2

#property indicator_label2 "BearBodyEnd"

#property indicator_color2 clrSeaGreen,clrSeaGreen

//---- plot 3

#property indicator_label3 "BearShadow"

#property indicator_color3 clrSalmon,clrSalmon

//---- plot 4

#property indicator_label4 "BearShadowEnd"

#property indicator_color4 clrSalmon,clrSalmon

//---- plot 5

#property indicator_label5 "BullBody"

#property indicator_color5 clrOlive,clrOlive

//---- plot 6

#property indicator_label6 "BullBodyEnd"

#property indicator_color6 clrOlive,clrOlive

//---- plot 7

#property indicator_label7 "BullShadow"

#property indicator_color7 clrSkyBlue,clrSkyBlue

//---- plot 8

#property indicator_label8 "BullShadowEnd"

#property indicator_color8 clrSkyBlue,clrSkyBlue

//--- vordefinierte Konstante

#define INDICATOR_EMPTY_VALUE 0.0

//--- Eingabeparameters

input ENUM_TIMEFRAMES InpPeriod=PERIOD_H4; // Der Zeitrahmen für die Berechnung des Indikators

input datetime InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // das Anfangsdatum der Analyse

//--- die Indikator Puffers für die Bären Kerzen

double ExtBearBodyFirst[];

double ExtBearBodySecond[];

double ExtBearBodyEndFirst[];

double ExtBearBodyEndSecond[];

double ExtBearShadowFirst[];

double ExtBearShadowSecond[];

double ExtBearShadowEndFirst[];

double ExtBearShadowEndSecond[];

//--- die Indikator Puffers für die Bullen Kerzen

double ExtBullBodyFirst[];

double ExtBullBodySecond[];

double ExtBullBodyEndFirst[];

double ExtBullBodyEndSecond[];

double ExtBullShadowFirst[];

double ExtBullShadowSecond[];

double ExtBullShadowEndFirst[];

double ExtBullShadowEndSecond[];

//--- globale Variablen

datetime ExtTimeBuff[]; // Puffer für Zeit mit der höheren Zeitrahmen

int ExtSize=0; // die Größe des Zeitpuffers

int ExtCount=0; // der Index innerhalb des Zeitpuffers

int ExtStartPos=0; // die Anfangsposition für die Berechnung des Indikators

bool ExtStartFlag=true; // Die Hilfsflagge für das Erhalten der Anfangsposition

datetime ExtCurrentTime[1]; // die letzte Zeit wenn der Bar auf dem älteren Zeitrahmen gebildet war

datetime ExtLastTime; // die letzte Zeit auf dem älteren Zeitrahmen, für den die Berechnung erzeugt war

bool ExtBearFlag=true; // die Flagge für die Bestimmung der Ordnung der Speicherung von Daten in die Bären Indikator Puffers

bool ExtBullFlag=true; // die Flagge für die Bestimmung der Ordnung der Speicherung von Daten in die Bullen Indikator Puffers

int ExtIndexMax=0; // der Index des maximalen Elementes in dem Array

int ExtIndexMin=0; // der Index des minimalen Elementes in dem Array

int ExtDirectionFlag=0; // die Richtung Die Bewegungen des Preises in der aktuellen Kerze

//--- der Einzug zwischen dem Eröffnungspreis und Schlusspreis der Kerze für die richtige Zeichnung

const double ExtEmptyBodySize=0.2*SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);

//+------------------------------------------------------------------+

//| Zeichnung der Hauptteil der Kerze |

//+------------------------------------------------------------------+

void FillCandleMain(const double &open[],const double &close[],

const double &high[],const double &low[],

const int start,const int last,const int fill_index,

int &index_max,int &index_min)

{

//--- finden Sie die Indexe der maximalen und minimalen Elemente in den Arrays

index_max=ArrayMaximum(high,ExtStartPos,last-start+1); // Maximum in Hoch

index_min=ArrayMinimum(low,ExtStartPos,last-start+1); // Minimum in Tief

//--- bestimmen Sie, wie viel Bars auf den aktuellen Zeitrahmen wir werden zeichnen

int count=fill_index-start+1;

//--- wenn der Schlusspreis am ersten Bar mehr als der Schlusspreis am letzten Bar - es gibt Bullen Kerze

if(open[start]>close[last])

{

//--- wenn früher die Kerze Bullen war, so freimachen wir die Werte den Bären Indikator Puffers

if(ExtDirectionFlag!=-1)

ClearCandle(ExtBullBodyFirst,ExtBullBodySecond,ExtBullShadowFirst,ExtBullShadowSecond,start,count);

//--- Bären Kerze

ExtDirectionFlag=-1;

//--- bilden Sie die Kerze

FormCandleMain(ExtBearBodyFirst,ExtBearBodySecond,ExtBearShadowFirst,ExtBearShadowSecond,open[start],

close[last],high[index_max],low[index_min],start,count,ExtBearFlag);

//--- Funktionsausgang

return;

}

//--- wenn der Schlusspreis am ersten Bar weniger als der Schlusspreis am letzten - es gibt Bullen Kerze

if(open[start]<close[last])

{

//--- wenn früher die Kerze Bären war, so freimachen wir die Werte den Bären Indikator Puffers

if(ExtDirectionFlag!=1)

ClearCandle(ExtBearBodyFirst,ExtBearBodySecond,ExtBearShadowFirst,ExtBearShadowSecond,start,count);

//--- Bullen Kerze

ExtDirectionFlag=1;

//--- bilden Sie die Kerze

FormCandleMain(ExtBullBodyFirst,ExtBullBodySecond,ExtBullShadowFirst,ExtBullShadowSecond,close[last],

open[start],high[index_max],low[index_min],start,count,ExtBullFlag);

//--- Funktionsausgang

return;

}

//--- wenn sie in diesem Teil der Funktion, so bedeutet es, so stellt sich der Eröffnungspreis am ersten Bar gleich

//--- dem Schlusspreis am letzten Bar; wir werden solche Kerze Bären halten

//--- wenn früher die Kerze Bullen war, so freimachen wir die Werte der Bullen Indikator Puffers

if(ExtDirectionFlag!=-1)

ClearCandle(ExtBullBodyFirst,ExtBullBodySecond,ExtBullShadowFirst,ExtBullShadowSecond,start,count);

//--- Bären Kerze

ExtDirectionFlag=-1;

//--- wenn Schlusspreise und Eröffnungspreise gleich sind, dann verschoben Sie für die korrekte Anzeige

if(high[index_max]!=low[index_min])

FormCandleMain(ExtBearBodyFirst,ExtBearBodySecond,ExtBearShadowFirst,ExtBearShadowSecond,open[start],

open[start]-ExtEmptyBodySize,high[index_max],low[index_min],start,count,ExtBearFlag);

else

FormCandleMain(ExtBearBodyFirst,ExtBearBodySecond,ExtBearShadowFirst,ExtBearShadowSecond,

open[start],open[start]-ExtEmptyBodySize,high[index_max],

high[index_max]-ExtEmptyBodySize,start,count,ExtBearFlag);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Zeichnung das Ende der Kerze |

//+------------------------------------------------------------------+

void FillCandleEnd(const double &open[],const double &close[],

const double &high[],const double &low[],

const int start,const int last,const int fill_index,

const int index_max,const int index_min)

{

//--- wenn es nur eine Bar gibt, dann wir nicht zeichnen

if(last-start==0)

return;

//--- wenn der Schlusspreis am ersten Bar mehr als der Schlusspreis am letzten Bar - es gibt Bullen Kerze

if(open[start]>close[last])

{

//--- bilden Sie das Ende der Kerze

FormCandleEnd(ExtBearBodyEndFirst,ExtBearBodyEndSecond,ExtBearShadowEndFirst,ExtBearShadowEndSecond,

open[start],close[last],high[index_max],low[index_min],fill_index,ExtBearFlag);

//--- Funktionsausgang

return;

}

//--- wenn der Schlusspreis am ersten Bar weniger als der Schlusspreis am letzten - es gibt Bullen Kerze

if(open[start]<close[last])

{

//--- bilden Sie das Ende der Kerze

FormCandleEnd(ExtBullBodyEndFirst,ExtBullBodyEndSecond,ExtBullShadowEndFirst,ExtBullShadowEndSecond,

close[last],open[start],high[index_max],low[index_min],fill_index,ExtBullFlag);

//--- Funktionsausgang

return;

}

//--- wenn sie in diesem Teil der Funktion, so bedeutet es, so stellt sich der Eröffnungspreis am ersten Bar gleich

//--- dem Schlusspreis am letzten Bar; wir werden solche Kerze Bären halten

//--- bilden Sie das Ende der Kerze

if(high[index_max]!=low[index_min])

FormCandleEnd(ExtBearBodyEndFirst,ExtBearBodyEndSecond,ExtBearShadowEndFirst,ExtBearShadowEndSecond,open[start],

open[start]-ExtEmptyBodySize,high[index_max],low[index_min],fill_index,ExtBearFlag);

else

FormCandleEnd(ExtBearBodyEndFirst,ExtBearBodyEndSecond,ExtBearShadowEndFirst,ExtBearShadowEndSecond,open[start],

open[start]-ExtEmptyBodySize,high[index_max],high[index_max]-ExtEmptyBodySize,fill_index,ExtBearFlag);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- Überprüfen Sie die Indikator Periode

if(!CheckPeriod((int)Period(),(int)InpPeriod))

return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);

//--- die Anzeige der Preisdaten auf dem Vordergrund

ChartSetInteger(0,CHART_FOREGROUND,0,1);

//--- Bindung von Indikator Puffers

SetIndexBuffer(0,ExtBearBodyFirst);

SetIndexBuffer(1,ExtBearBodySecond);

SetIndexBuffer(2,ExtBearBodyEndFirst);

SetIndexBuffer(3,ExtBearBodyEndSecond);

SetIndexBuffer(4,ExtBearShadowFirst);

SetIndexBuffer(5,ExtBearShadowSecond);

SetIndexBuffer(6,ExtBearShadowEndFirst);

SetIndexBuffer(7,ExtBearShadowEndSecond);

SetIndexBuffer(8,ExtBullBodyFirst);

SetIndexBuffer(9,ExtBullBodySecond);

SetIndexBuffer(10,ExtBullBodyEndFirst);

SetIndexBuffer(11,ExtBullBodyEndSecond);

SetIndexBuffer(12,ExtBullShadowFirst);

SetIndexBuffer(13,ExtBullShadowSecond);

SetIndexBuffer(14,ExtBullShadowEndFirst);

SetIndexBuffer(15,ExtBullShadowEndSecond);

//--- stellen Sie einige Werte der Eigenschaften für die Konstruktion des Indikators ein

for(int i=0;i<8;i++)

{

PlotIndexSetInteger(i,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_FILLING); // der Typ der graphischen Konstruktion

PlotIndexSetInteger(i,PLOT_LINE_STYLE,STYLE_SOLID); // der Stil der Linie auf die Zeichnung

PlotIndexSetInteger(i,PLOT_LINE_WIDTH,1); // die Dicke der Linie auf die Zeichnung

}

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

//--- wenn es noch keine berechnete Bars gibt

if(prev_calculated==0)

{

//--- bekommen Sie die Zeit wenn der Bar auf dem älteren Zeitrahmen erschienen war

if(!GetTimeData())

return(0);

}

//--- stellen Sie die gerade Richtung der Indexierung ein

ArraySetAsSeries(time,false);

ArraySetAsSeries(high,false);

ArraySetAsSeries(low,false);

ArraySetAsSeries(open,false);

ArraySetAsSeries(close,false);

//--- Variable zur Berechnung den Anfang des Bars

int start=prev_calculated;

//--- wenn der Bar gebildet ist, so berechnen wir den Indikatorwert darauf

if(start!=0 && start==rates_total)

start--;

//--- die Zyklus von die Berechnung der Indikatorwerte

for(int i=start;i<rates_total;i++)

{

//--- füllen Sie die i-ten Elemente des Indikator Puffers mit dem leeren Werten aus

FillIndicatorBuffers(i);

//--- führen Sie die Berechnung für die Bars seit dem Datum InpDateStart durch

if(time[i]>=InpDateStart)

{

//--- zum ersten Mal bestimmen Sie eine Position mit der wir werden die Werte anzeigen

if(ExtStartFlag)

{

//--- speichern Sie der Index des Anfangsbar

ExtStartPos=i;

//--- bestimmen Sie das erste Datum auf dem älteren Zeitrahmen, das mehr als time[i]

while(time[i]>=ExtTimeBuff[ExtCount])

if(ExtCount<ExtSize-1)

ExtCount++;

//--- ändern Sie die Flaggewert, um in diesen Block nicht mehr zu geraten

ExtStartFlag=false;

}

//--- prüfen Sie, ob es noch Elemente in das Array sind

if(ExtCount<ExtSize)

{

//--- warten Sie, wenn der Zeitwert auf dem aktuellen Zeitrahmen der Wert auf dem älteren Zeitrahmen erreichen wird

if(time[i]>=ExtTimeBuff[ExtCount])

{

//--- zeichnen Sie den Hauptteil der Kerze (ohne Zeichnung zwischen der letzten und vorletzten Bar)

FillCandleMain(open,close,high,low,ExtStartPos,i-1,i-2,ExtIndexMax,ExtIndexMin);

//--- zeichnen Sie das Ende der Kerze (das Gebiet zwischen der letzten und vorletzten Bar)

FillCandleEnd(open,close,high,low,ExtStartPos,i-1,i-1,ExtIndexMax,ExtIndexMin);

//--- bewegen Sie die Anfangsposition für die Zeichnung der nächsten Kerze

ExtStartPos=i;

//--- erhöhen Sie der Array Zähler

ExtCount++;

}

else

continue;

}

else

{

//--- der Fehlerwert zu stürzen

ResetLastError();

//--- bekommen Sie die letzte Datum auf dem älteren Zeitrahmen

if(CopyTime(Symbol(),InpPeriod,0,1,ExtCurrentTime)==-1)

{

Print("Fehler beim Kopieren die Daten, Kode = ",GetLastError());

return(0);

}

//--- wenn das neue Datum mehr ist, so beenden wir die Bildung der Kerze

if(ExtCurrentTime[0]>ExtLastTime)

{

//--- freimachen Sie das Gebiet zwischen der letzten und vorletzten Bar in den Hauptindikator Puffers

ClearEndOfBodyMain(i-1);

//--- zeichnen Sie dieses Gebiet mit dem Hilfs-Indikator Puffers

FillCandleEnd(open,close,high,low,ExtStartPos,i-1,i-1,ExtIndexMax,ExtIndexMin);

//--- bewegen Sie die Anfangsposition für die Zeichnung der nächsten Kerze

ExtStartPos=i;

//--- stürzen Sie die Flagge der Preisrichtung

ExtDirectionFlag=0;

//--- speichern Sie das neue letzte Datum

ExtLastTime=ExtCurrentTime[0];

}

else

{

//--- bilden Sie die Kerze

FillCandleMain(open,close,high,low,ExtStartPos,i,i,ExtIndexMax,ExtIndexMin);

}

}

}

}

//--- den Wert prev_calculated für den nächsten Anruf zurückgeben

return(rates_total);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Überprüfen Sie die Indikator Periode auf die Korrektheit |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CheckPeriod(int current_period,int high_period)

{

//--- die Periode des Indikators soll mehr als der Zeitrahmen sein, auf dem er dargestellt wird

if(current_period>=high_period)

{

Print("Fehler! Der Wert von der Indikator Periode soll mehr als der aktuellen Zeitrahmen sein!");

return(false);

}

//--- wenn die Periode des Indikators eine Woche oder einer Monat ist, so ist die Periode korrekt

if(high_period>32768)

return(true);

//--- bringen Sie die Werte der Perioden bis zu Minuten

if(high_period>30)

high_period=(high_period-16384)*60;

if(current_period>30)

current_period=(current_period-16384)*60;

//--- die Periode des Indikators soll Fach der Zeitrahmen sein, auf dem er dargestellt wird

if(high_period%current_period!=0)

{

Print("Fehler! Der Wert der Periode des Indikators soll Fach der aktuellen Zeitrahmen sein!");

return(false);

}

//--- die Periode des Indikators soll der Wert der Zeitrahmen übertreten, auf dem er in 3 oder mehr Mal dargestellt wird

if(high_period/current_period<3)

{

Print("Fehler! Der Wert der Periode des Indikators soll der Wert der aktuellen Zeitrahmen in 3 oder mehr Mal übertreten!");

return(false);

}

//--- die Periode des Indikators ist für den aktuellen Zeitrahmen korrekt

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Bekommen Sie die Daten der Zeit auf dem älteren Zeitrahmen |

//+------------------------------------------------------------------+

bool GetTimeData(void)

{

//--- der Fehlerwert zu stürzen

ResetLastError();

//--- kopieren Sie alle Daten auf die aktuelle Zeit

if(CopyTime(Symbol(),InpPeriod,InpDateStart,TimeCurrent(),ExtTimeBuff)==-1)

{

//--- der Fehlerwert zu stürzen

int code=GetLastError();

//--- drucken Sie der Fehlertext

PrintFormat("Fehler beim Kopieren die Daten! %s",code==4401

? "Die Geschichte wird noch beladen!"

: "Kode = "+IntegerToString(code));

//--- geben Sie false für den nochmaligen Versuch der Beladung der Daten zurück

return(false);

}

//--- bekommen Sie die Größe des Arrays

ExtSize=ArraySize(ExtTimeBuff);

//--- stellen Sie der Index des Zyklus für das Array gleich der Null ein

ExtCount=0;

//--- stellen Sie die Position der aktuellen Kerze in diesem Zeitrahmen gleich der Null ein

ExtStartPos=0;

ExtStartFlag=true;

//--- bekommen Sie der letzten Wert der Zeit auf dem älteren Zeitrahmen

ExtLastTime=ExtTimeBuff[ExtSize-1];

//--- die erfolgreiche Ausführung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Die Funktion bildet den Hauptteil der Kerze. Je nach dem Wert |

//| der Flagge, die Funktion bestimmt, welche Daten sich in welche |

//| Arrays für die korrekte Abbildung einschreiben sollen. |

//+------------------------------------------------------------------+

void FormCandleMain(double &body_fst[],double &body_snd[],

double &shadow_fst[],double &shadow_snd[],

const double fst_value,const double snd_value,

const double fst_extremum,const double snd_extremum,

const int start,const int count,const bool flag)

{

//--- prüfen Sie der Wert der Flagge

if(flag)

{

//--- bilden Sie der Körper der Kerze

FormMain(body_fst,body_snd,fst_value,snd_value,start,count);

//--- bilden Sie der Schatten der Kerze

FormMain(shadow_fst,shadow_snd,fst_extremum,snd_extremum,start,count);

}

else

{

//--- bilden Sie der Körper der Kerze

FormMain(body_fst,body_snd,snd_value,fst_value,start,count);

//--- bilden Sie der Schatten der Kerze

FormMain(shadow_fst,shadow_snd,snd_extremum,fst_extremum,start,count);

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Die Funktion bildet das Ende der Kerze. Je nach dem Wert der |

//| Flagge, die Funktion bestimmt, welche Daten sich in welche Arrays|

//| für die korrekte Abbildung einschreiben sollen. |

//+------------------------------------------------------------------+

void FormCandleEnd(double &body_fst[],double &body_snd[],

double &shadow_fst[],double &shadow_snd[],

const double fst_value,const double snd_value,

const double fst_extremum,const double snd_extremum,

const int end,bool &flag)

{

//--- prüfen Sie der Wert der Flagge

if(flag)

{

//--- bilden Sie das Ende der Körper der Kerze

FormEnd(body_fst,body_snd,fst_value,snd_value,end);

//--- bilden Sie das Ende der Schatten der Kerze

FormEnd(shadow_fst,shadow_snd,fst_extremum,snd_extremum,end);

//--- ändern Sie der Wert der Flagge gegen das Entgegengesetzte

flag=false;

}

else

{

//--- bilden Sie das Ende der Körper der Kerze

FormEnd(body_fst,body_snd,snd_value,fst_value,end);

//--- bilden Sie das Ende der Schatten der Kerze

FormEnd(shadow_fst,shadow_snd,snd_extremum,fst_extremum,end);

//--- ändern Sie der Wert der Flagge gegen das Entgegengesetzte

flag=true;

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Die Entleerung das Ende der Kerze (das Gebiet zwischen der |

//| letzten und vorletzten Bar) |

//+------------------------------------------------------------------+

void ClearEndOfBodyMain(const int ind)

{

ClearCandle(ExtBearBodyFirst,ExtBearBodySecond,ExtBearShadowFirst,ExtBearShadowSecond,ind,1);

ClearCandle(ExtBullBodyFirst,ExtBullBodySecond,ExtBullShadowFirst,ExtBullShadowSecond,ind,1);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Die Entleerung der Kerze |

//+------------------------------------------------------------------+

void ClearCandle(double &body_fst[],double &body_snd[],double &shadow_fst[],

double &shadow_snd[],const int start,const int count)

{

//--- die Überprüfung

if(count!=0)

{

//--- füllen Sie der Indikator Puffers mit dem leeren Wert aus

ArrayFill(body_fst,start,count,INDICATOR_EMPTY_VALUE);

ArrayFill(body_snd,start,count,INDICATOR_EMPTY_VALUE);

ArrayFill(shadow_fst,start,count,INDICATOR_EMPTY_VALUE);

ArrayFill(shadow_snd,start,count,INDICATOR_EMPTY_VALUE);

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Die Bildung des Hauptteiles der Kerze |

//+------------------------------------------------------------------+

void FormMain(double &fst[],double &snd[],const double fst_value,

const double snd_value,const int start,const int count)

{

//--- die Überprüfung

if(count!=0)

{

//--- füllen Sie die Indikator Puffers Werte aus

ArrayFill(fst,start,count,fst_value);

ArrayFill(snd,start,count,snd_value);

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Die Bildung das Ende der Kerze |

//+------------------------------------------------------------------+

void FormEnd(double &fst[],double &snd[],const double fst_value,

const double snd_value,const int last)

{

//--- füllen Sie die Indikator Puffers Werte aus

ArrayFill(fst,last-1,2,fst_value);

ArrayFill(snd,last-1,2,snd_value);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Füllen Sie die i-ten Elemente des Indikator Puffers mit dem |

//| leeren Werte aus |

//+------------------------------------------------------------------+

void FillIndicatorBuffers(const int i)

{

//--- stellen Sie der leer Wert in die Zelle der Indikator Puffers ein

ExtBearBodyFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBearBodySecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBearShadowFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBearShadowSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBearBodyEndFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBearBodyEndSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBearShadowEndFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBearShadowEndSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBullBodyFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBullBodySecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBullShadowFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBullShadowSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBullBodyEndFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBullBodyEndSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBullShadowEndFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtBullShadowEndSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

}