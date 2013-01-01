DokumentationKategorien
ArrayMinimum

Sucht nach dem minimalen Element in der ersten Dimension eines mehrdimensionalen Arrays.

int  ArrayMinimum(
   const void&   array[],             // das Array für die Suche 
   int           start=0,             // Anfangsindex für die Suche  
   int           count=WHOLE_ARRAY    // Zahl der geprüften Elementen 
   );

Parameter

array[]

[in]  Numerisches Array, in dem die Suche durchgeführt wird.

start=0

[in]  Anfangsindex für die Prüfung.

count=WHOLE_ARRAY

[in]  Zahl der Elementen für Suche. Als Voreinstellung sucht im ganzen Array  (count=WHOLE_ARRAY).

Rückgabewert

Funktion gibt Index des gefundenen Elementes unter Beachtung der Seriengröße des Arrays. Beim Misserfolg gibt die Funktion  -1 zurück.

Hinweis

Suche nach dem minimalen Element unter Berücksichtigung des Wertes des AS_SERIES Parameters.

Die ArrayMaximum und ArrayMinimum Funktionen nehmen als Parameter das Array mit beliebig vielen Dimensionen an, dabei wird nur in der ersten (zero) Dimension gesucht.

Beispiel:

#property description "Der Indikator zeigt die Kerzen mit dem älteren auf die aktuelle Zeitrahmen."
//--- Indikator Einstellungen
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 16
#property indicator_plots   8
//---- plot 1
#property indicator_label1  "BearBody"
#property indicator_color1  clrSeaGreen,clrSeaGreen
//---- plot 2
#property indicator_label2  "BearBodyEnd"
#property indicator_color2  clrSeaGreen,clrSeaGreen
//---- plot 3
#property indicator_label3  "BearShadow"
#property indicator_color3  clrSalmon,clrSalmon
//---- plot 4
#property indicator_label4  "BearShadowEnd"
#property indicator_color4  clrSalmon,clrSalmon
//---- plot 5
#property indicator_label5  "BullBody"
#property indicator_color5  clrOlive,clrOlive
//---- plot 6
#property indicator_label6  "BullBodyEnd"
#property indicator_color6  clrOlive,clrOlive
//---- plot 7
#property indicator_label7  "BullShadow"
#property indicator_color7  clrSkyBlue,clrSkyBlue
//---- plot 8
#property indicator_label8  "BullShadowEnd"
#property indicator_color8  clrSkyBlue,clrSkyBlue
//--- vordefinierte Konstante
#define INDICATOR_EMPTY_VALUE 0.0
//--- Eingabeparameters
input ENUM_TIMEFRAMES InpPeriod=PERIOD_H4;              // Der Zeitrahmen für die Berechnung des Indikators
input datetime        InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // das Anfangsdatum der Analyse
//--- die Indikator Puffers für die Bären Kerzen
double   ExtBearBodyFirst[];
double   ExtBearBodySecond[];
double   ExtBearBodyEndFirst[];
double   ExtBearBodyEndSecond[];
double   ExtBearShadowFirst[];
double   ExtBearShadowSecond[];
double   ExtBearShadowEndFirst[];
double   ExtBearShadowEndSecond[];
//--- die Indikator Puffers für die Bullen Kerzen
double   ExtBullBodyFirst[];
double   ExtBullBodySecond[];
double   ExtBullBodyEndFirst[];
double   ExtBullBodyEndSecond[];
double   ExtBullShadowFirst[];
double   ExtBullShadowSecond[];
double   ExtBullShadowEndFirst[];
double   ExtBullShadowEndSecond[];
//--- globale Variablen
datetime ExtTimeBuff[];      // Puffer für Zeit mit der höheren Zeitrahmen
int      ExtSize=0;          // die Größe des Zeitpuffers
int      ExtCount=0;         // der Index innerhalb des Zeitpuffers
int      ExtStartPos=0;      // die Anfangsposition für die Berechnung des Indikators
bool     ExtStartFlag=true;  // Die Hilfsflagge für das Erhalten der Anfangsposition
datetime ExtCurrentTime[1];  // die letzte Zeit wenn der Bar auf dem älteren Zeitrahmen gebildet war
datetime ExtLastTime;        // die letzte Zeit auf dem älteren Zeitrahmen, für den die Berechnung erzeugt war
bool     ExtBearFlag=true;   // die Flagge für die Bestimmung der Ordnung der Speicherung von Daten in die Bären Indikator Puffers
bool     ExtBullFlag=true;   // die Flagge für die Bestimmung der Ordnung der Speicherung von Daten in die Bullen Indikator Puffers
int      ExtIndexMax=0;      // der Index des maximalen Elementes in dem Array
int      ExtIndexMin=0;      // der Index des minimalen Elementes in dem Array
int      ExtDirectionFlag=0; // die Richtung Die Bewegungen des Preises in der aktuellen Kerze
//--- der Einzug zwischen dem Eröffnungspreis und Schlusspreis der Kerze für die richtige Zeichnung
const double ExtEmptyBodySize=0.2*SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);
//+------------------------------------------------------------------+
//| Zeichnung der Hauptteil der Kerze                                |
//+------------------------------------------------------------------+
void FillCandleMain(const double &open[],const double &close[],
                    const double &high[],const double &low[],
                    const int start,const int last,const int fill_index,
                    int &index_max,int &index_min)
  {
//--- finden Sie die Indexe der maximalen und minimalen Elemente in den Arrays
   index_max=ArrayMaximum(high,ExtStartPos,last-start+1); // Maximum in Hoch
   index_min=ArrayMinimum(low,ExtStartPos,last-start+1);  // Minimum in Tief
//--- bestimmen Sie, wie viel Bars auf den aktuellen Zeitrahmen wir werden zeichnen 
   int count=fill_index-start+1;
//--- wenn der Schlusspreis am ersten Bar mehr als der Schlusspreis am letzten Bar - es gibt Bullen Kerze
   if(open[start]>close[last])
     {
      //--- wenn früher die Kerze Bullen war, so freimachen wir die Werte den Bären Indikator Puffers
      if(ExtDirectionFlag!=-1)
         ClearCandle(ExtBullBodyFirst,ExtBullBodySecond,ExtBullShadowFirst,ExtBullShadowSecond,start,count);
      //--- Bären Kerze
      ExtDirectionFlag=-1;
      //--- bilden Sie die Kerze
      FormCandleMain(ExtBearBodyFirst,ExtBearBodySecond,ExtBearShadowFirst,ExtBearShadowSecond,open[start],
                     close[last],high[index_max],low[index_min],start,count,ExtBearFlag);
      //--- Funktionsausgang
      return;
     }
//--- wenn der Schlusspreis am ersten Bar weniger als der Schlusspreis am letzten - es gibt Bullen Kerze
   if(open[start]<close[last])
     {
      //--- wenn früher die Kerze Bären war, so freimachen wir die Werte den Bären Indikator Puffers
      if(ExtDirectionFlag!=1)
         ClearCandle(ExtBearBodyFirst,ExtBearBodySecond,ExtBearShadowFirst,ExtBearShadowSecond,start,count);
      //--- Bullen Kerze
      ExtDirectionFlag=1;
      //--- bilden Sie die Kerze
      FormCandleMain(ExtBullBodyFirst,ExtBullBodySecond,ExtBullShadowFirst,ExtBullShadowSecond,close[last],
                     open[start],high[index_max],low[index_min],start,count,ExtBullFlag);
      //--- Funktionsausgang
      return;
     }
//--- wenn sie in diesem Teil der Funktion, so bedeutet es, so stellt sich der Eröffnungspreis am ersten Bar gleich
//--- dem Schlusspreis am letzten Bar; wir werden solche Kerze Bären halten
//--- wenn früher die Kerze Bullen war, so freimachen wir die Werte der Bullen Indikator Puffers
   if(ExtDirectionFlag!=-1)
      ClearCandle(ExtBullBodyFirst,ExtBullBodySecond,ExtBullShadowFirst,ExtBullShadowSecond,start,count);
//--- Bären Kerze
   ExtDirectionFlag=-1;
//--- wenn Schlusspreise und Eröffnungspreise gleich sind, dann verschoben Sie für die korrekte Anzeige
   if(high[index_max]!=low[index_min])
      FormCandleMain(ExtBearBodyFirst,ExtBearBodySecond,ExtBearShadowFirst,ExtBearShadowSecond,open[start],
                     open[start]-ExtEmptyBodySize,high[index_max],low[index_min],start,count,ExtBearFlag);
   else
      FormCandleMain(ExtBearBodyFirst,ExtBearBodySecond,ExtBearShadowFirst,ExtBearShadowSecond,
                     open[start],open[start]-ExtEmptyBodySize,high[index_max],
                     high[index_max]-ExtEmptyBodySize,start,count,ExtBearFlag);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Zeichnung das Ende der Kerze                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
void FillCandleEnd(const double &open[],const double &close[],
                   const double &high[],const double &low[],
                   const int start,const int last,const int fill_index,
                   const int index_max,const int index_min)
  {
//--- wenn es nur eine Bar gibt, dann wir nicht zeichnen
   if(last-start==0)
      return;
//--- wenn der Schlusspreis am ersten Bar mehr als der Schlusspreis am letzten Bar - es gibt Bullen Kerze
   if(open[start]>close[last])
     {
      //--- bilden Sie das Ende der Kerze
      FormCandleEnd(ExtBearBodyEndFirst,ExtBearBodyEndSecond,ExtBearShadowEndFirst,ExtBearShadowEndSecond,
                    open[start],close[last],high[index_max],low[index_min],fill_index,ExtBearFlag);
      //--- Funktionsausgang
      return;
     }
//--- wenn der Schlusspreis am ersten Bar weniger als der Schlusspreis am letzten - es gibt Bullen Kerze
   if(open[start]<close[last])
     {
      //--- bilden Sie das Ende der Kerze
      FormCandleEnd(ExtBullBodyEndFirst,ExtBullBodyEndSecond,ExtBullShadowEndFirst,ExtBullShadowEndSecond,
                    close[last],open[start],high[index_max],low[index_min],fill_index,ExtBullFlag);
      //--- Funktionsausgang
      return;
     }
//--- wenn sie in diesem Teil der Funktion, so bedeutet es, so stellt sich der Eröffnungspreis am ersten Bar gleich
//--- dem Schlusspreis am letzten Bar; wir werden solche Kerze Bären halten
//--- bilden Sie das Ende der Kerze
   if(high[index_max]!=low[index_min])
      FormCandleEnd(ExtBearBodyEndFirst,ExtBearBodyEndSecond,ExtBearShadowEndFirst,ExtBearShadowEndSecond,open[start],
                    open[start]-ExtEmptyBodySize,high[index_max],low[index_min],fill_index,ExtBearFlag);
   else
      FormCandleEnd(ExtBearBodyEndFirst,ExtBearBodyEndSecond,ExtBearShadowEndFirst,ExtBearShadowEndSecond,open[start],
                    open[start]-ExtEmptyBodySize,high[index_max],high[index_max]-ExtEmptyBodySize,fill_index,ExtBearFlag);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- Überprüfen Sie die Indikator Periode
   if(!CheckPeriod((int)Period(),(int)InpPeriod))
      return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
//--- die Anzeige der Preisdaten auf dem Vordergrund
   ChartSetInteger(0,CHART_FOREGROUND,0,1);
//--- Bindung von Indikator Puffers
   SetIndexBuffer(0,ExtBearBodyFirst);
   SetIndexBuffer(1,ExtBearBodySecond);
   SetIndexBuffer(2,ExtBearBodyEndFirst);
   SetIndexBuffer(3,ExtBearBodyEndSecond);
   SetIndexBuffer(4,ExtBearShadowFirst);
   SetIndexBuffer(5,ExtBearShadowSecond);
   SetIndexBuffer(6,ExtBearShadowEndFirst);
   SetIndexBuffer(7,ExtBearShadowEndSecond);
   SetIndexBuffer(8,ExtBullBodyFirst);
   SetIndexBuffer(9,ExtBullBodySecond);
   SetIndexBuffer(10,ExtBullBodyEndFirst);
   SetIndexBuffer(11,ExtBullBodyEndSecond);
   SetIndexBuffer(12,ExtBullShadowFirst);
   SetIndexBuffer(13,ExtBullShadowSecond);
   SetIndexBuffer(14,ExtBullShadowEndFirst);
   SetIndexBuffer(15,ExtBullShadowEndSecond);
//--- stellen Sie einige Werte der Eigenschaften für die Konstruktion des Indikators ein
   for(int i=0;i<8;i++)
     {
      PlotIndexSetInteger(i,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_FILLING); // der Typ der graphischen Konstruktion
      PlotIndexSetInteger(i,PLOT_LINE_STYLE,STYLE_SOLID); // der Stil der Linie auf die Zeichnung
      PlotIndexSetInteger(i,PLOT_LINE_WIDTH,1);           // die Dicke der Linie auf die Zeichnung
     }
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//--- wenn es noch keine berechnete Bars gibt 
   if(prev_calculated==0)
     {
      //--- bekommen Sie die Zeit wenn der Bar auf dem älteren Zeitrahmen erschienen war
      if(!GetTimeData())
         return(0);
     }
//--- stellen Sie die gerade Richtung der Indexierung ein
   ArraySetAsSeries(time,false);
   ArraySetAsSeries(high,false);
   ArraySetAsSeries(low,false);
   ArraySetAsSeries(open,false);
   ArraySetAsSeries(close,false);
//--- Variable zur Berechnung den Anfang des Bars
   int start=prev_calculated;
//--- wenn der Bar gebildet ist, so berechnen wir den Indikatorwert darauf
   if(start!=0 && start==rates_total)
      start--;
//--- die Zyklus von die Berechnung der Indikatorwerte
   for(int i=start;i<rates_total;i++)
     {
      //--- füllen Sie die i-ten Elemente des Indikator Puffers mit dem leeren Werten aus
      FillIndicatorBuffers(i);
      //--- führen Sie die Berechnung für die Bars seit dem Datum InpDateStart durch
      if(time[i]>=InpDateStart)
        {
         //--- zum ersten Mal bestimmen Sie eine Position mit der wir werden die Werte anzeigen
         if(ExtStartFlag)
           {
            //--- speichern Sie der Index des Anfangsbar
            ExtStartPos=i;
            //--- bestimmen Sie das erste Datum auf dem älteren Zeitrahmen, das mehr als time[i]
            while(time[i]>=ExtTimeBuff[ExtCount])
               if(ExtCount<ExtSize-1)
                  ExtCount++;
            //--- ändern Sie die Flaggewert, um in diesen Block nicht mehr zu geraten
            ExtStartFlag=false;
           }
         //--- prüfen Sie, ob es noch Elemente in das Array sind
         if(ExtCount<ExtSize)
           {
            //--- warten Sie, wenn der Zeitwert auf dem aktuellen Zeitrahmen der Wert auf dem älteren Zeitrahmen erreichen wird
            if(time[i]>=ExtTimeBuff[ExtCount])
              {
               //--- zeichnen Sie den Hauptteil der Kerze (ohne Zeichnung zwischen der letzten und vorletzten Bar)
               FillCandleMain(open,close,high,low,ExtStartPos,i-1,i-2,ExtIndexMax,ExtIndexMin);
               //--- zeichnen Sie das Ende der Kerze (das Gebiet zwischen der letzten und vorletzten Bar)
               FillCandleEnd(open,close,high,low,ExtStartPos,i-1,i-1,ExtIndexMax,ExtIndexMin);
               //--- bewegen Sie die Anfangsposition für die Zeichnung der nächsten Kerze
               ExtStartPos=i;
               //--- erhöhen Sie der Array Zähler
               ExtCount++;
              }
            else
               continue;
           }
         else
           {
            //--- der Fehlerwert zu stürzen
            ResetLastError();
            //--- bekommen Sie die letzte Datum auf dem älteren Zeitrahmen
            if(CopyTime(Symbol(),InpPeriod,0,1,ExtCurrentTime)==-1)
              {
               Print("Fehler beim Kopieren die Daten, Kode = ",GetLastError());
               return(0);
              }
            //--- wenn das neue Datum mehr ist, so beenden wir die Bildung der Kerze
            if(ExtCurrentTime[0]>ExtLastTime)
              {
               //--- freimachen Sie das Gebiet zwischen der letzten und vorletzten Bar in den Hauptindikator Puffers
               ClearEndOfBodyMain(i-1);
               //--- zeichnen Sie dieses Gebiet mit dem Hilfs-Indikator Puffers
               FillCandleEnd(open,close,high,low,ExtStartPos,i-1,i-1,ExtIndexMax,ExtIndexMin);
               //--- bewegen Sie die Anfangsposition für die Zeichnung der nächsten Kerze
               ExtStartPos=i;
               //--- stürzen Sie die Flagge der Preisrichtung
               ExtDirectionFlag=0;
               //--- speichern Sie das neue letzte Datum
               ExtLastTime=ExtCurrentTime[0];
              }
            else
              {
               //--- bilden Sie die Kerze
               FillCandleMain(open,close,high,low,ExtStartPos,i,i,ExtIndexMax,ExtIndexMin);
              }
           }
        }
     }
//--- den Wert prev_calculated für den nächsten Anruf zurückgeben
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Überprüfen Sie die Indikator Periode auf die Korrektheit         |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CheckPeriod(int current_period,int high_period)
  {
//--- die Periode des Indikators soll mehr als der Zeitrahmen sein, auf dem er dargestellt wird
   if(current_period>=high_period)
     {
      Print("Fehler! Der Wert von der Indikator Periode soll mehr als der aktuellen Zeitrahmen sein!");
      return(false);
     }
//--- wenn die Periode des Indikators eine Woche oder einer Monat ist, so ist die Periode korrekt
   if(high_period>32768)
      return(true);
//--- bringen Sie die Werte der Perioden bis zu Minuten 
   if(high_period>30)
      high_period=(high_period-16384)*60;
   if(current_period>30)
      current_period=(current_period-16384)*60;
//--- die Periode des Indikators soll Fach der Zeitrahmen sein, auf dem er dargestellt wird
   if(high_period%current_period!=0)
     {
      Print("Fehler! Der Wert der Periode des Indikators soll Fach der aktuellen Zeitrahmen sein!");
      return(false);
     }
//--- die Periode des Indikators soll der Wert der Zeitrahmen übertreten, auf dem er in 3 oder mehr Mal dargestellt wird
   if(high_period/current_period<3)
     {
      Print("Fehler! Der Wert der Periode des Indikators soll der Wert der aktuellen Zeitrahmen in 3 oder mehr Mal übertreten!");
      return(false);
     }
//--- die Periode des Indikators ist für den aktuellen Zeitrahmen korrekt
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Bekommen Sie die Daten der Zeit auf dem älteren Zeitrahmen       |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GetTimeData(void)
  {
//--- der Fehlerwert zu stürzen
   ResetLastError();
//--- kopieren Sie alle Daten auf die aktuelle Zeit
   if(CopyTime(Symbol(),InpPeriod,InpDateStart,TimeCurrent(),ExtTimeBuff)==-1)
     {
      //--- der Fehlerwert zu stürzen
      int code=GetLastError();
      //--- drucken Sie der Fehlertext
      PrintFormat("Fehler beim Kopieren die Daten! %s",code==4401
                  ? "Die Geschichte wird noch beladen!"
                  : "Kode = "+IntegerToString(code));
      //--- geben Sie false für den nochmaligen Versuch der Beladung der Daten zurück
      return(false);
     }
//--- bekommen Sie die Größe des Arrays
   ExtSize=ArraySize(ExtTimeBuff);
//--- stellen Sie der Index des Zyklus für das Array gleich der Null ein
   ExtCount=0;
//--- stellen Sie die Position der aktuellen Kerze in diesem Zeitrahmen gleich der Null ein
   ExtStartPos=0;
   ExtStartFlag=true;
//--- bekommen Sie der letzten Wert der Zeit auf dem älteren Zeitrahmen
   ExtLastTime=ExtTimeBuff[ExtSize-1];
//--- die erfolgreiche Ausführung
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Die Funktion bildet den Hauptteil der Kerze. Je nach dem Wert    |
//| der Flagge, die Funktion bestimmt, welche Daten sich in welche   |
//| Arrays für die korrekte Abbildung einschreiben sollen.           |
//+------------------------------------------------------------------+
void FormCandleMain(double &body_fst[],double &body_snd[],
                    double &shadow_fst[],double &shadow_snd[],
                    const double fst_value,const double snd_value,
                    const double fst_extremum,const double snd_extremum,
                    const int start,const int count,const bool flag)
  {
//--- prüfen Sie der Wert der Flagge
   if(flag)
     {
      //--- bilden Sie der Körper der Kerze
      FormMain(body_fst,body_snd,fst_value,snd_value,start,count);
      //--- bilden Sie der Schatten der Kerze
      FormMain(shadow_fst,shadow_snd,fst_extremum,snd_extremum,start,count);
     }
   else
     {
      //--- bilden Sie der Körper der Kerze
      FormMain(body_fst,body_snd,snd_value,fst_value,start,count);
      //--- bilden Sie der Schatten der Kerze
      FormMain(shadow_fst,shadow_snd,snd_extremum,fst_extremum,start,count);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Die Funktion bildet das Ende der Kerze. Je nach dem Wert der     |
//| Flagge, die Funktion bestimmt, welche Daten sich in welche Arrays|
//| für die korrekte Abbildung einschreiben sollen.                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void FormCandleEnd(double &body_fst[],double &body_snd[],
                   double &shadow_fst[],double &shadow_snd[],
                   const double fst_value,const double snd_value,
                   const double fst_extremum,const double snd_extremum,
                   const int end,bool &flag)
  {
//--- prüfen Sie der Wert der Flagge
   if(flag)
     {
      //--- bilden Sie das Ende der Körper der Kerze
      FormEnd(body_fst,body_snd,fst_value,snd_value,end);
      //--- bilden Sie das Ende der Schatten der Kerze
      FormEnd(shadow_fst,shadow_snd,fst_extremum,snd_extremum,end);
      //--- ändern Sie der Wert der Flagge gegen das Entgegengesetzte
      flag=false;
     }
   else
     {
      //--- bilden Sie das Ende der Körper der Kerze
      FormEnd(body_fst,body_snd,snd_value,fst_value,end);
      //--- bilden Sie das Ende der Schatten der Kerze
      FormEnd(shadow_fst,shadow_snd,snd_extremum,fst_extremum,end);
      //--- ändern Sie der Wert der Flagge gegen das Entgegengesetzte
      flag=true;
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Die Entleerung das Ende der Kerze (das Gebiet zwischen der       |
//| letzten und vorletzten Bar)                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
void ClearEndOfBodyMain(const int ind)
  {
   ClearCandle(ExtBearBodyFirst,ExtBearBodySecond,ExtBearShadowFirst,ExtBearShadowSecond,ind,1);
   ClearCandle(ExtBullBodyFirst,ExtBullBodySecond,ExtBullShadowFirst,ExtBullShadowSecond,ind,1);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Die Entleerung der Kerze                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void ClearCandle(double &body_fst[],double &body_snd[],double &shadow_fst[],
                 double &shadow_snd[],const int start,const int count)
  {
//--- die Überprüfung
   if(count!=0)
     {
      //--- füllen Sie der Indikator Puffers mit dem leeren Wert aus
      ArrayFill(body_fst,start,count,INDICATOR_EMPTY_VALUE);
      ArrayFill(body_snd,start,count,INDICATOR_EMPTY_VALUE);
      ArrayFill(shadow_fst,start,count,INDICATOR_EMPTY_VALUE);
      ArrayFill(shadow_snd,start,count,INDICATOR_EMPTY_VALUE);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Die Bildung des Hauptteiles der Kerze                            |
//+------------------------------------------------------------------+
void FormMain(double &fst[],double &snd[],const double fst_value,
              const double snd_value,const int start,const int count)
  {
//--- die Überprüfung
   if(count!=0)
     {
      //--- füllen Sie die Indikator Puffers Werte aus
      ArrayFill(fst,start,count,fst_value);
      ArrayFill(snd,start,count,snd_value);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Die Bildung das Ende der Kerze                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void FormEnd(double &fst[],double &snd[],const double fst_value,
             const double snd_value,const int last)
  {
//--- füllen Sie die Indikator Puffers Werte aus
   ArrayFill(fst,last-1,2,fst_value);
   ArrayFill(snd,last-1,2,snd_value);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Füllen Sie die i-ten Elemente des Indikator Puffers mit dem      |
//| leeren Werte aus                                                 | 
//+------------------------------------------------------------------+
void FillIndicatorBuffers(const int i)
  {
//--- stellen Sie der leer Wert in die Zelle der Indikator Puffers ein
   ExtBearBodyFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
   ExtBearBodySecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
   ExtBearShadowFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
   ExtBearShadowSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
   ExtBearBodyEndFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
   ExtBearBodyEndSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
   ExtBearShadowEndFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
   ExtBearShadowEndSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
   ExtBullBodyFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
   ExtBullBodySecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
   ExtBullShadowFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
   ExtBullShadowSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
   ExtBullBodyEndFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
   ExtBullBodyEndSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
   ExtBullShadowEndFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
   ExtBullShadowEndSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
  }