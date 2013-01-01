|
#property description "Der Indikator zeigt die Kerzen mit dem älteren auf die aktuelle Zeitrahmen."
//--- Indikator Einstellungen
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 16
#property indicator_plots 8
//---- plot 1
#property indicator_label1 "BearBody"
#property indicator_color1 clrSeaGreen,clrSeaGreen
//---- plot 2
#property indicator_label2 "BearBodyEnd"
#property indicator_color2 clrSeaGreen,clrSeaGreen
//---- plot 3
#property indicator_label3 "BearShadow"
#property indicator_color3 clrSalmon,clrSalmon
//---- plot 4
#property indicator_label4 "BearShadowEnd"
#property indicator_color4 clrSalmon,clrSalmon
//---- plot 5
#property indicator_label5 "BullBody"
#property indicator_color5 clrOlive,clrOlive
//---- plot 6
#property indicator_label6 "BullBodyEnd"
#property indicator_color6 clrOlive,clrOlive
//---- plot 7
#property indicator_label7 "BullShadow"
#property indicator_color7 clrSkyBlue,clrSkyBlue
//---- plot 8
#property indicator_label8 "BullShadowEnd"
#property indicator_color8 clrSkyBlue,clrSkyBlue
//--- vordefinierte Konstante
#define INDICATOR_EMPTY_VALUE 0.0
//--- Eingabeparameters
input ENUM_TIMEFRAMES InpPeriod=PERIOD_H4; // Der Zeitrahmen für die Berechnung des Indikators
input datetime InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // das Anfangsdatum der Analyse
//--- die Indikator Puffers für die Bären Kerzen
double ExtBearBodyFirst[];
double ExtBearBodySecond[];
double ExtBearBodyEndFirst[];
double ExtBearBodyEndSecond[];
double ExtBearShadowFirst[];
double ExtBearShadowSecond[];
double ExtBearShadowEndFirst[];
double ExtBearShadowEndSecond[];
//--- die Indikator Puffers für die Bullen Kerzen
double ExtBullBodyFirst[];
double ExtBullBodySecond[];
double ExtBullBodyEndFirst[];
double ExtBullBodyEndSecond[];
double ExtBullShadowFirst[];
double ExtBullShadowSecond[];
double ExtBullShadowEndFirst[];
double ExtBullShadowEndSecond[];
//--- globale Variablen
datetime ExtTimeBuff[]; // Puffer für Zeit mit der höheren Zeitrahmen
int ExtSize=0; // die Größe des Zeitpuffers
int ExtCount=0; // der Index innerhalb des Zeitpuffers
int ExtStartPos=0; // die Anfangsposition für die Berechnung des Indikators
bool ExtStartFlag=true; // Die Hilfsflagge für das Erhalten der Anfangsposition
datetime ExtCurrentTime[1]; // die letzte Zeit wenn der Bar auf dem älteren Zeitrahmen gebildet war
datetime ExtLastTime; // die letzte Zeit auf dem älteren Zeitrahmen, für den die Berechnung erzeugt war
bool ExtBearFlag=true; // die Flagge für die Bestimmung der Ordnung der Speicherung von Daten in die Bären Indikator Puffers
bool ExtBullFlag=true; // die Flagge für die Bestimmung der Ordnung der Speicherung von Daten in die Bullen Indikator Puffers
int ExtIndexMax=0; // der Index des maximalen Elementes in dem Array
int ExtIndexMin=0; // der Index des minimalen Elementes in dem Array
int ExtDirectionFlag=0; // die Richtung Die Bewegungen des Preises in der aktuellen Kerze
//--- der Einzug zwischen dem Eröffnungspreis und Schlusspreis der Kerze für die richtige Zeichnung
const double ExtEmptyBodySize=0.2*SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);
//+------------------------------------------------------------------+
//| Zeichnung der Hauptteil der Kerze |
//+------------------------------------------------------------------+
void FillCandleMain(const double &open[],const double &close[],
const double &high[],const double &low[],
const int start,const int last,const int fill_index,
int &index_max,int &index_min)
{
//--- finden Sie die Indexe der maximalen und minimalen Elemente in den Arrays
index_max=ArrayMaximum(high,ExtStartPos,last-start+1); // Maximum in Hoch
index_min=ArrayMinimum(low,ExtStartPos,last-start+1); // Minimum in Tief
//--- bestimmen Sie, wie viel Bars auf den aktuellen Zeitrahmen wir werden zeichnen
int count=fill_index-start+1;
//--- wenn der Schlusspreis am ersten Bar mehr als der Schlusspreis am letzten Bar - es gibt Bullen Kerze
if(open[start]>close[last])
{
//--- wenn früher die Kerze Bullen war, so freimachen wir die Werte den Bären Indikator Puffers
if(ExtDirectionFlag!=-1)
ClearCandle(ExtBullBodyFirst,ExtBullBodySecond,ExtBullShadowFirst,ExtBullShadowSecond,start,count);
//--- Bären Kerze
ExtDirectionFlag=-1;
//--- bilden Sie die Kerze
FormCandleMain(ExtBearBodyFirst,ExtBearBodySecond,ExtBearShadowFirst,ExtBearShadowSecond,open[start],
close[last],high[index_max],low[index_min],start,count,ExtBearFlag);
//--- Funktionsausgang
return;
}
//--- wenn der Schlusspreis am ersten Bar weniger als der Schlusspreis am letzten - es gibt Bullen Kerze
if(open[start]<close[last])
{
//--- wenn früher die Kerze Bären war, so freimachen wir die Werte den Bären Indikator Puffers
if(ExtDirectionFlag!=1)
ClearCandle(ExtBearBodyFirst,ExtBearBodySecond,ExtBearShadowFirst,ExtBearShadowSecond,start,count);
//--- Bullen Kerze
ExtDirectionFlag=1;
//--- bilden Sie die Kerze
FormCandleMain(ExtBullBodyFirst,ExtBullBodySecond,ExtBullShadowFirst,ExtBullShadowSecond,close[last],
open[start],high[index_max],low[index_min],start,count,ExtBullFlag);
//--- Funktionsausgang
return;
}
//--- wenn sie in diesem Teil der Funktion, so bedeutet es, so stellt sich der Eröffnungspreis am ersten Bar gleich
//--- dem Schlusspreis am letzten Bar; wir werden solche Kerze Bären halten
//--- wenn früher die Kerze Bullen war, so freimachen wir die Werte der Bullen Indikator Puffers
if(ExtDirectionFlag!=-1)
ClearCandle(ExtBullBodyFirst,ExtBullBodySecond,ExtBullShadowFirst,ExtBullShadowSecond,start,count);
//--- Bären Kerze
ExtDirectionFlag=-1;
//--- wenn Schlusspreise und Eröffnungspreise gleich sind, dann verschoben Sie für die korrekte Anzeige
if(high[index_max]!=low[index_min])
FormCandleMain(ExtBearBodyFirst,ExtBearBodySecond,ExtBearShadowFirst,ExtBearShadowSecond,open[start],
open[start]-ExtEmptyBodySize,high[index_max],low[index_min],start,count,ExtBearFlag);
else
FormCandleMain(ExtBearBodyFirst,ExtBearBodySecond,ExtBearShadowFirst,ExtBearShadowSecond,
open[start],open[start]-ExtEmptyBodySize,high[index_max],
high[index_max]-ExtEmptyBodySize,start,count,ExtBearFlag);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Zeichnung das Ende der Kerze |
//+------------------------------------------------------------------+
void FillCandleEnd(const double &open[],const double &close[],
const double &high[],const double &low[],
const int start,const int last,const int fill_index,
const int index_max,const int index_min)
{
//--- wenn es nur eine Bar gibt, dann wir nicht zeichnen
if(last-start==0)
return;
//--- wenn der Schlusspreis am ersten Bar mehr als der Schlusspreis am letzten Bar - es gibt Bullen Kerze
if(open[start]>close[last])
{
//--- bilden Sie das Ende der Kerze
FormCandleEnd(ExtBearBodyEndFirst,ExtBearBodyEndSecond,ExtBearShadowEndFirst,ExtBearShadowEndSecond,
open[start],close[last],high[index_max],low[index_min],fill_index,ExtBearFlag);
//--- Funktionsausgang
return;
}
//--- wenn der Schlusspreis am ersten Bar weniger als der Schlusspreis am letzten - es gibt Bullen Kerze
if(open[start]<close[last])
{
//--- bilden Sie das Ende der Kerze
FormCandleEnd(ExtBullBodyEndFirst,ExtBullBodyEndSecond,ExtBullShadowEndFirst,ExtBullShadowEndSecond,
close[last],open[start],high[index_max],low[index_min],fill_index,ExtBullFlag);
//--- Funktionsausgang
return;
}
//--- wenn sie in diesem Teil der Funktion, so bedeutet es, so stellt sich der Eröffnungspreis am ersten Bar gleich
//--- dem Schlusspreis am letzten Bar; wir werden solche Kerze Bären halten
//--- bilden Sie das Ende der Kerze
if(high[index_max]!=low[index_min])
FormCandleEnd(ExtBearBodyEndFirst,ExtBearBodyEndSecond,ExtBearShadowEndFirst,ExtBearShadowEndSecond,open[start],
open[start]-ExtEmptyBodySize,high[index_max],low[index_min],fill_index,ExtBearFlag);
else
FormCandleEnd(ExtBearBodyEndFirst,ExtBearBodyEndSecond,ExtBearShadowEndFirst,ExtBearShadowEndSecond,open[start],
open[start]-ExtEmptyBodySize,high[index_max],high[index_max]-ExtEmptyBodySize,fill_index,ExtBearFlag);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- Überprüfen Sie die Indikator Periode
if(!CheckPeriod((int)Period(),(int)InpPeriod))
return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
//--- die Anzeige der Preisdaten auf dem Vordergrund
ChartSetInteger(0,CHART_FOREGROUND,0,1);
//--- Bindung von Indikator Puffers
SetIndexBuffer(0,ExtBearBodyFirst);
SetIndexBuffer(1,ExtBearBodySecond);
SetIndexBuffer(2,ExtBearBodyEndFirst);
SetIndexBuffer(3,ExtBearBodyEndSecond);
SetIndexBuffer(4,ExtBearShadowFirst);
SetIndexBuffer(5,ExtBearShadowSecond);
SetIndexBuffer(6,ExtBearShadowEndFirst);
SetIndexBuffer(7,ExtBearShadowEndSecond);
SetIndexBuffer(8,ExtBullBodyFirst);
SetIndexBuffer(9,ExtBullBodySecond);
SetIndexBuffer(10,ExtBullBodyEndFirst);
SetIndexBuffer(11,ExtBullBodyEndSecond);
SetIndexBuffer(12,ExtBullShadowFirst);
SetIndexBuffer(13,ExtBullShadowSecond);
SetIndexBuffer(14,ExtBullShadowEndFirst);
SetIndexBuffer(15,ExtBullShadowEndSecond);
//--- stellen Sie einige Werte der Eigenschaften für die Konstruktion des Indikators ein
for(int i=0;i<8;i++)
{
PlotIndexSetInteger(i,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_FILLING); // der Typ der graphischen Konstruktion
PlotIndexSetInteger(i,PLOT_LINE_STYLE,STYLE_SOLID); // der Stil der Linie auf die Zeichnung
PlotIndexSetInteger(i,PLOT_LINE_WIDTH,1); // die Dicke der Linie auf die Zeichnung
}
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
//--- wenn es noch keine berechnete Bars gibt
if(prev_calculated==0)
{
//--- bekommen Sie die Zeit wenn der Bar auf dem älteren Zeitrahmen erschienen war
if(!GetTimeData())
return(0);
}
//--- stellen Sie die gerade Richtung der Indexierung ein
ArraySetAsSeries(time,false);
ArraySetAsSeries(high,false);
ArraySetAsSeries(low,false);
ArraySetAsSeries(open,false);
ArraySetAsSeries(close,false);
//--- Variable zur Berechnung den Anfang des Bars
int start=prev_calculated;
//--- wenn der Bar gebildet ist, so berechnen wir den Indikatorwert darauf
if(start!=0 && start==rates_total)
start--;
//--- die Zyklus von die Berechnung der Indikatorwerte
for(int i=start;i<rates_total;i++)
{
//--- füllen Sie die i-ten Elemente des Indikator Puffers mit dem leeren Werten aus
FillIndicatorBuffers(i);
//--- führen Sie die Berechnung für die Bars seit dem Datum InpDateStart durch
if(time[i]>=InpDateStart)
{
//--- zum ersten Mal bestimmen Sie eine Position mit der wir werden die Werte anzeigen
if(ExtStartFlag)
{
//--- speichern Sie der Index des Anfangsbar
ExtStartPos=i;
//--- bestimmen Sie das erste Datum auf dem älteren Zeitrahmen, das mehr als time[i]
while(time[i]>=ExtTimeBuff[ExtCount])
if(ExtCount<ExtSize-1)
ExtCount++;
//--- ändern Sie die Flaggewert, um in diesen Block nicht mehr zu geraten
ExtStartFlag=false;
}
//--- prüfen Sie, ob es noch Elemente in das Array sind
if(ExtCount<ExtSize)
{
//--- warten Sie, wenn der Zeitwert auf dem aktuellen Zeitrahmen der Wert auf dem älteren Zeitrahmen erreichen wird
if(time[i]>=ExtTimeBuff[ExtCount])
{
//--- zeichnen Sie den Hauptteil der Kerze (ohne Zeichnung zwischen der letzten und vorletzten Bar)
FillCandleMain(open,close,high,low,ExtStartPos,i-1,i-2,ExtIndexMax,ExtIndexMin);
//--- zeichnen Sie das Ende der Kerze (das Gebiet zwischen der letzten und vorletzten Bar)
FillCandleEnd(open,close,high,low,ExtStartPos,i-1,i-1,ExtIndexMax,ExtIndexMin);
//--- bewegen Sie die Anfangsposition für die Zeichnung der nächsten Kerze
ExtStartPos=i;
//--- erhöhen Sie der Array Zähler
ExtCount++;
}
else
continue;
}
else
{
//--- der Fehlerwert zu stürzen
ResetLastError();
//--- bekommen Sie die letzte Datum auf dem älteren Zeitrahmen
if(CopyTime(Symbol(),InpPeriod,0,1,ExtCurrentTime)==-1)
{
Print("Fehler beim Kopieren die Daten, Kode = ",GetLastError());
return(0);
}
//--- wenn das neue Datum mehr ist, so beenden wir die Bildung der Kerze
if(ExtCurrentTime[0]>ExtLastTime)
{
//--- freimachen Sie das Gebiet zwischen der letzten und vorletzten Bar in den Hauptindikator Puffers
ClearEndOfBodyMain(i-1);
//--- zeichnen Sie dieses Gebiet mit dem Hilfs-Indikator Puffers
FillCandleEnd(open,close,high,low,ExtStartPos,i-1,i-1,ExtIndexMax,ExtIndexMin);
//--- bewegen Sie die Anfangsposition für die Zeichnung der nächsten Kerze
ExtStartPos=i;
//--- stürzen Sie die Flagge der Preisrichtung
ExtDirectionFlag=0;
//--- speichern Sie das neue letzte Datum
ExtLastTime=ExtCurrentTime[0];
}
else
{
//--- bilden Sie die Kerze
FillCandleMain(open,close,high,low,ExtStartPos,i,i,ExtIndexMax,ExtIndexMin);
}
}
}
}
//--- den Wert prev_calculated für den nächsten Anruf zurückgeben
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Überprüfen Sie die Indikator Periode auf die Korrektheit |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CheckPeriod(int current_period,int high_period)
{
//--- die Periode des Indikators soll mehr als der Zeitrahmen sein, auf dem er dargestellt wird
if(current_period>=high_period)
{
Print("Fehler! Der Wert von der Indikator Periode soll mehr als der aktuellen Zeitrahmen sein!");
return(false);
}
//--- wenn die Periode des Indikators eine Woche oder einer Monat ist, so ist die Periode korrekt
if(high_period>32768)
return(true);
//--- bringen Sie die Werte der Perioden bis zu Minuten
if(high_period>30)
high_period=(high_period-16384)*60;
if(current_period>30)
current_period=(current_period-16384)*60;
//--- die Periode des Indikators soll Fach der Zeitrahmen sein, auf dem er dargestellt wird
if(high_period%current_period!=0)
{
Print("Fehler! Der Wert der Periode des Indikators soll Fach der aktuellen Zeitrahmen sein!");
return(false);
}
//--- die Periode des Indikators soll der Wert der Zeitrahmen übertreten, auf dem er in 3 oder mehr Mal dargestellt wird
if(high_period/current_period<3)
{
Print("Fehler! Der Wert der Periode des Indikators soll der Wert der aktuellen Zeitrahmen in 3 oder mehr Mal übertreten!");
return(false);
}
//--- die Periode des Indikators ist für den aktuellen Zeitrahmen korrekt
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Bekommen Sie die Daten der Zeit auf dem älteren Zeitrahmen |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GetTimeData(void)
{
//--- der Fehlerwert zu stürzen
ResetLastError();
//--- kopieren Sie alle Daten auf die aktuelle Zeit
if(CopyTime(Symbol(),InpPeriod,InpDateStart,TimeCurrent(),ExtTimeBuff)==-1)
{
//--- der Fehlerwert zu stürzen
int code=GetLastError();
//--- drucken Sie der Fehlertext
PrintFormat("Fehler beim Kopieren die Daten! %s",code==4401
? "Die Geschichte wird noch beladen!"
: "Kode = "+IntegerToString(code));
//--- geben Sie false für den nochmaligen Versuch der Beladung der Daten zurück
return(false);
}
//--- bekommen Sie die Größe des Arrays
ExtSize=ArraySize(ExtTimeBuff);
//--- stellen Sie der Index des Zyklus für das Array gleich der Null ein
ExtCount=0;
//--- stellen Sie die Position der aktuellen Kerze in diesem Zeitrahmen gleich der Null ein
ExtStartPos=0;
ExtStartFlag=true;
//--- bekommen Sie der letzten Wert der Zeit auf dem älteren Zeitrahmen
ExtLastTime=ExtTimeBuff[ExtSize-1];
//--- die erfolgreiche Ausführung
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Die Funktion bildet den Hauptteil der Kerze. Je nach dem Wert |
//| der Flagge, die Funktion bestimmt, welche Daten sich in welche |
//| Arrays für die korrekte Abbildung einschreiben sollen. |
//+------------------------------------------------------------------+
void FormCandleMain(double &body_fst[],double &body_snd[],
double &shadow_fst[],double &shadow_snd[],
const double fst_value,const double snd_value,
const double fst_extremum,const double snd_extremum,
const int start,const int count,const bool flag)
{
//--- prüfen Sie der Wert der Flagge
if(flag)
{
//--- bilden Sie der Körper der Kerze
FormMain(body_fst,body_snd,fst_value,snd_value,start,count);
//--- bilden Sie der Schatten der Kerze
FormMain(shadow_fst,shadow_snd,fst_extremum,snd_extremum,start,count);
}
else
{
//--- bilden Sie der Körper der Kerze
FormMain(body_fst,body_snd,snd_value,fst_value,start,count);
//--- bilden Sie der Schatten der Kerze
FormMain(shadow_fst,shadow_snd,snd_extremum,fst_extremum,start,count);
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Die Funktion bildet das Ende der Kerze. Je nach dem Wert der |
//| Flagge, die Funktion bestimmt, welche Daten sich in welche Arrays|
//| für die korrekte Abbildung einschreiben sollen. |
//+------------------------------------------------------------------+
void FormCandleEnd(double &body_fst[],double &body_snd[],
double &shadow_fst[],double &shadow_snd[],
const double fst_value,const double snd_value,
const double fst_extremum,const double snd_extremum,
const int end,bool &flag)
{
//--- prüfen Sie der Wert der Flagge
if(flag)
{
//--- bilden Sie das Ende der Körper der Kerze
FormEnd(body_fst,body_snd,fst_value,snd_value,end);
//--- bilden Sie das Ende der Schatten der Kerze
FormEnd(shadow_fst,shadow_snd,fst_extremum,snd_extremum,end);
//--- ändern Sie der Wert der Flagge gegen das Entgegengesetzte
flag=false;
}
else
{
//--- bilden Sie das Ende der Körper der Kerze
FormEnd(body_fst,body_snd,snd_value,fst_value,end);
//--- bilden Sie das Ende der Schatten der Kerze
FormEnd(shadow_fst,shadow_snd,snd_extremum,fst_extremum,end);
//--- ändern Sie der Wert der Flagge gegen das Entgegengesetzte
flag=true;
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Die Entleerung das Ende der Kerze (das Gebiet zwischen der |
//| letzten und vorletzten Bar) |
//+------------------------------------------------------------------+
void ClearEndOfBodyMain(const int ind)
{
ClearCandle(ExtBearBodyFirst,ExtBearBodySecond,ExtBearShadowFirst,ExtBearShadowSecond,ind,1);
ClearCandle(ExtBullBodyFirst,ExtBullBodySecond,ExtBullShadowFirst,ExtBullShadowSecond,ind,1);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Die Entleerung der Kerze |
//+------------------------------------------------------------------+
void ClearCandle(double &body_fst[],double &body_snd[],double &shadow_fst[],
double &shadow_snd[],const int start,const int count)
{
//--- die Überprüfung
if(count!=0)
{
//--- füllen Sie der Indikator Puffers mit dem leeren Wert aus
ArrayFill(body_fst,start,count,INDICATOR_EMPTY_VALUE);
ArrayFill(body_snd,start,count,INDICATOR_EMPTY_VALUE);
ArrayFill(shadow_fst,start,count,INDICATOR_EMPTY_VALUE);
ArrayFill(shadow_snd,start,count,INDICATOR_EMPTY_VALUE);
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Die Bildung des Hauptteiles der Kerze |
//+------------------------------------------------------------------+
void FormMain(double &fst[],double &snd[],const double fst_value,
const double snd_value,const int start,const int count)
{
//--- die Überprüfung
if(count!=0)
{
//--- füllen Sie die Indikator Puffers Werte aus
ArrayFill(fst,start,count,fst_value);
ArrayFill(snd,start,count,snd_value);
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Die Bildung das Ende der Kerze |
//+------------------------------------------------------------------+
void FormEnd(double &fst[],double &snd[],const double fst_value,
const double snd_value,const int last)
{
//--- füllen Sie die Indikator Puffers Werte aus
ArrayFill(fst,last-1,2,fst_value);
ArrayFill(snd,last-1,2,snd_value);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Füllen Sie die i-ten Elemente des Indikator Puffers mit dem |
//| leeren Werte aus |
//+------------------------------------------------------------------+
void FillIndicatorBuffers(const int i)
{
//--- stellen Sie der leer Wert in die Zelle der Indikator Puffers ein
ExtBearBodyFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
ExtBearBodySecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
ExtBearShadowFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
ExtBearShadowSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
ExtBearBodyEndFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
ExtBearBodyEndSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
ExtBearShadowEndFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
ExtBearShadowEndSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
ExtBullBodyFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
ExtBullBodySecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
ExtBullShadowFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
ExtBullShadowSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
ExtBullBodyEndFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
ExtBullBodyEndSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
ExtBullShadowEndFirst[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
ExtBullShadowEndSecond[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
}