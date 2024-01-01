|
//+------------------------------------------------------------------+
//| CustomSymbolSetSessionTrade.mq5 |
//| Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#define CUSTOM_SYMBOL_NAME Symbol()+".C" // Name des nutzerdefinierten Symbols
#define CUSTOM_SYMBOL_PATH "Forex" // Name der Gruppe, für die das Symbol erstellt werden soll
#define CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN Symbol() // Name des Symbols, das die Basis eines nutzerdefiniertes ist
#define SESSION_0_FROM D'1970.01.01 00:15:00' // Startzeit der Sitzung 0
#define SESSION_0_TO D'1970.01.01 11:59:00' // Endzeit der Sitzung 0
#define SESSION_1_FROM D'1970.01.01 12:15:00' // Startzeit der Sitzung 1
#define SESSION_1_TO D'1970.01.01 23:59:00' // Endzeit der Sitzung 1
//+------------------------------------------------------------------+
//| Skript Programm Start Funktion |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- Abrufen des Fehlercodes beim Erstellen eines nutzerdefinierten Symbols
int create=CreateCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME, CUSTOM_SYMBOL_PATH, CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN);
//--- wenn der Fehlercode nicht 0 (erfolgreiche Symbolerstellung) und nicht 5304 (Symbol wurde bereits erstellt) ist - verlasse das Skript
if(create!=0 && create!=5304)
return;
//--- Kopfzeile mit Basissymbol und Sitzungsindex drucken und
//--- in einer Schleife nach Wochentagen von Mo. bis Fr. die Start- und Endzeiten jeder Handelssitzung im Log ausdrucken
for(int session=0; session<2; session++)
{
PrintFormat("Trade session %d of the '%s' symbol from which the custom '%s' was created", session, CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, CUSTOM_SYMBOL_NAME);
for(int day_of_week=MONDAY; day_of_week<SATURDAY; day_of_week++)
SymbolInfoSessionQuotePrint(CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, (ENUM_DAY_OF_WEEK)day_of_week, session);
}
//--- in einer Schleife mit zwei Sitzungen
bool res=true;
for(int session=0; session<2; session++)
{
datetime from = SESSION_0_FROM;
datetime to = SESSION_0_TO;
if(session>0)
{
from = SESSION_1_FROM;
to = SESSION_1_TO;
}
//--- Setzen der Kurssitzungszeit für ein nutzerdefiniertes Symbol für jeden Tag der Woche
ResetLastError();
for(int day_of_week=MONDAY; day_of_week<SATURDAY; day_of_week++)
res &=CustomSymbolSetSessionQuote(CUSTOM_SYMBOL_NAME, (ENUM_DAY_OF_WEEK)day_of_week, session, from, to);
}
//--- wenn beim Festlegen einer der Sitzungen ein Fehler aufgetreten ist, wird eine entsprechende Meldung im Log angezeigt
if(!res)
Print("CustomSymbolSetSessionTrade() failed. Error ", GetLastError());
//--- Ausdrucken der Kopfzeilen mit dem nutzerdefinierten Symbol und dem Sitzungsindex und
//--- in einer Schleife nach Wochentagen von Mo. bis Fr. die Start- und Endzeiten jeder Handelssitzung im Log ausdrucken
for(int session=0; session<2; session++)
{
PrintFormat("Trade session %d of a custom symbol '%s' based on '%s'", session, CUSTOM_SYMBOL_NAME, CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN);
for(int day_of_week=MONDAY; day_of_week<SATURDAY; day_of_week++)
SymbolInfoSessionQuotePrint(CUSTOM_SYMBOL_NAME, (ENUM_DAY_OF_WEEK)day_of_week, session);
}
//--- einen Hinweis zu den Tasten zur Beendigung des Skripts im Kommentar des Charts anzeigen
Comment(StringFormat("Press 'Esc' to exit or 'Del' to delete the '%s' symbol and exit", CUSTOM_SYMBOL_NAME));
//--- warten, bis die Tasten „Esc“ oder „Entf“ gedrückt werden, um die Endlosschleife zu verlassen
while(!IsStopped() && TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_ESCAPE)==0)
{
Sleep(16);
//--- durch das Drücken der Entf-Taste wird das erstellte nutzerdefinierte Symbol gelöscht
if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_DELETE)<0)
{
if(DeleteCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME))
PrintFormat("Custom symbol '%s' deleted successfully", CUSTOM_SYMBOL_NAME);
break;
}
}
//--- Chart vor dem Ende löschen
Comment("");
/*
Ergebnis:
Trade session 0 of the 'EURUSD' symbol from which the custom 'EURUSD.C' was created
- Monday 00:15 - 23:55
- Tuesday 00:15 - 23:55
- Wednesday 00:15 - 23:55
- Thursday 00:15 - 23:55
- Friday 00:15 - 23:55
Trade session 1 of the 'EURUSD' symbol from which the custom 'EURUSD.C' was created
- Monday Session not set
- Tuesday Session not set
- Wednesday Session not set
- Thursday Session not set
- Friday Session not set
Trade session 0 of a custom symbol 'EURUSD.C' based on 'EURUSD'
- Monday 00:15 - 11:59
- Tuesday 00:15 - 11:59
- Wednesday 00:15 - 11:59
- Thursday 00:15 - 11:59
- Friday 00:15 - 11:59
Trade session 1 of a custom symbol 'EURUSD.C' based on 'EURUSD'
- Monday 12:15 - 23:59
- Tuesday 12:15 - 23:59
- Wednesday 12:15 - 23:59
- Thursday 12:15 - 23:59
- Friday 12:15 - 23:59
*/
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Nutzerdefiniertes Symbol erstellen, Fehlercode zurückgeben |
//+------------------------------------------------------------------+
int CreateCustomSymbol(const string symbol_name, const string symbol_path, const string symbol_origin=NULL)
{
//--- Definition des Namens eines Symbols, auf dem ein nutzerdefiniertes Symbol basieren soll.
string origin=(symbol_origin==NULL ? Symbol() : symbol_origin);
//--- Wenn das Erstellen eines nutzerdefinierten Symbols fehlgeschlagen ist und nicht der Fehler 5304 aufgetreten ist, wird es im Log gemeldet.
ResetLastError();
int error=0;
if(!CustomSymbolCreate(symbol_name, symbol_path, origin))
{
error=GetLastError();
if(error!=5304)
PrintFormat("CustomSymbolCreate(%s, %s, %s) failed. Error %d", symbol_name, symbol_path, origin, error);
}
//--- Erfolg
return(error);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Nutzerdefiniertes Symbol entfernen |
//+------------------------------------------------------------------+
bool DeleteCustomSymbol(const string symbol_name)
{
//--- das Symbol aus dem Fenster der Marktübersicht ausblenden
ResetLastError();
if(!SymbolSelect(symbol_name, false))
{
PrintFormat("SymbolSelect(%s, false) failed. Error %d", GetLastError());
return(false);
}
//--- Wenn das Löschen eines nutzerdefinierten Symbols fehlgeschlagen ist, wird das im Log gemeldet und „false“ zurückgegeben.
ResetLastError();
if(!CustomSymbolDelete(symbol_name))
{
PrintFormat("CustomSymbolDelete(%s) failed. Error %d", symbol_name, GetLastError());
return(false);
}
//--- Erfolg
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Sende Anfang und Ende der angegebenen Kurssitzung |
//| des angegebenen Symbols und Wochentags ins Log drucken |
//+------------------------------------------------------------------+
void SymbolInfoSessionTradePrint(const string symbol, const ENUM_DAY_OF_WEEK day_of_week, const uint session_index)
{
//--- Deklarieren der Variablen, um den Beginn und das Ende der Kurssitzung aufzuzeichnen
datetime date_from; // Startzeit der Sitzung
datetime date_to; // Endzeit der Sitzung
//--- den Namen des Wochentags aus dem Enumerationswert erstellen
string week_day=EnumToString(day_of_week);
if(week_day.Lower())
week_day.SetChar(0, ushort(week_day.GetChar(0)-32));
//--- Abrufen der Daten aus der Kurssitzung nach Symbol und Wochentag
if(!SymbolInfoSessionTrade(symbol, day_of_week, session_index, date_from, date_to))
{
int err=GetLastError();
string message=(err==4307 ? StringFormat("- %-10s Session not set", week_day) :
StringFormat("SymbolInfoSessionTrade(%s, %s, session %d) failed. Error %d", symbol, week_day, session_index, GetLastError()));
Print(message);
return;
}
//--- Daten für die angegebene Handelssitzung an das Log senden
PrintFormat("- %-10s %s - %s", week_day, TimeToString(date_from, TIME_MINUTES), TimeToString(date_to, TIME_MINUTES));
}