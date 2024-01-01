//+------------------------------------------------------------------+

#define CUSTOM_SYMBOL_NAME Symbol()+".C" // Name des nutzerdefinierten Symbols

#define CUSTOM_SYMBOL_PATH "Forex" // Name der Gruppe, für die das Symbol erstellt werden soll

#define CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN Symbol() // Name des Symbols, das die Basis eines nutzerdefiniertes ist



#define SESSION_0_FROM D'1970.01.01 00:15:00' // Startzeit der Sitzung 0

#define SESSION_0_TO D'1970.01.01 11:59:00' // Endzeit der Sitzung 0

#define SESSION_1_FROM D'1970.01.01 12:15:00' // Startzeit der Sitzung 1

#define SESSION_1_TO D'1970.01.01 23:59:00' // Endzeit der Sitzung 1



//+------------------------------------------------------------------+

//| Skript Programm Start Funktion |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Abrufen des Fehlercodes beim Erstellen eines nutzerdefinierten Symbols

int create=CreateCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME, CUSTOM_SYMBOL_PATH, CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN);



//--- wenn der Fehlercode nicht 0 (erfolgreiche Symbolerstellung) und nicht 5304 (Symbol wurde bereits erstellt) ist - verlasse das Skript

if(create!=0 && create!=5304)

return;



//--- Kopfzeile mit Basissymbol und Sitzungsindex drucken und

//--- in einer Schleife nach Wochentagen von Mo. bis Fr. die Start- und Endzeiten jeder Handelssitzung im Log ausdrucken

for(int session=0; session<2; session++)

{

PrintFormat("Trade session %d of the '%s' symbol from which the custom '%s' was created", session, CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, CUSTOM_SYMBOL_NAME);

for(int day_of_week=MONDAY; day_of_week<SATURDAY; day_of_week++)

SymbolInfoSessionQuotePrint(CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, (ENUM_DAY_OF_WEEK)day_of_week, session);

}



//--- in einer Schleife mit zwei Sitzungen

bool res=true;

for(int session=0; session<2; session++)

{

datetime from = SESSION_0_FROM;

datetime to = SESSION_0_TO;

if(session>0)

{

from = SESSION_1_FROM;

to = SESSION_1_TO;

}

//--- Setzen der Kurssitzungszeit für ein nutzerdefiniertes Symbol für jeden Tag der Woche

ResetLastError();

for(int day_of_week=MONDAY; day_of_week<SATURDAY; day_of_week++)

res &=CustomSymbolSetSessionQuote(CUSTOM_SYMBOL_NAME, (ENUM_DAY_OF_WEEK)day_of_week, session, from, to);

}



//--- wenn beim Festlegen einer der Sitzungen ein Fehler aufgetreten ist, wird eine entsprechende Meldung im Log angezeigt

if(!res)

Print("CustomSymbolSetSessionTrade() failed. Error ", GetLastError());



//--- Ausdrucken der Kopfzeilen mit dem nutzerdefinierten Symbol und dem Sitzungsindex und

//--- in einer Schleife nach Wochentagen von Mo. bis Fr. die Start- und Endzeiten jeder Handelssitzung im Log ausdrucken

for(int session=0; session<2; session++)

{

PrintFormat("Trade session %d of a custom symbol '%s' based on '%s'", session, CUSTOM_SYMBOL_NAME, CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN);

for(int day_of_week=MONDAY; day_of_week<SATURDAY; day_of_week++)

SymbolInfoSessionQuotePrint(CUSTOM_SYMBOL_NAME, (ENUM_DAY_OF_WEEK)day_of_week, session);

}



//--- einen Hinweis zu den Tasten zur Beendigung des Skripts im Kommentar des Charts anzeigen

Comment(StringFormat("Press 'Esc' to exit or 'Del' to delete the '%s' symbol and exit", CUSTOM_SYMBOL_NAME));

//--- warten, bis die Tasten „Esc“ oder „Entf“ gedrückt werden, um die Endlosschleife zu verlassen

while(!IsStopped() && TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_ESCAPE)==0)

{

Sleep(16);

//--- durch das Drücken der Entf-Taste wird das erstellte nutzerdefinierte Symbol gelöscht

if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_DELETE)<0)

{

if(DeleteCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME))

PrintFormat("Custom symbol '%s' deleted successfully", CUSTOM_SYMBOL_NAME);

break;

}

}

//--- Chart vor dem Ende löschen

Comment("");

/*

Ergebnis:

Trade session 0 of the 'EURUSD' symbol from which the custom 'EURUSD.C' was created

- Monday 00:15 - 23:55

- Tuesday 00:15 - 23:55

- Wednesday 00:15 - 23:55

- Thursday 00:15 - 23:55

- Friday 00:15 - 23:55

Trade session 1 of the 'EURUSD' symbol from which the custom 'EURUSD.C' was created

- Monday Session not set

- Tuesday Session not set

- Wednesday Session not set

- Thursday Session not set

- Friday Session not set

Trade session 0 of a custom symbol 'EURUSD.C' based on 'EURUSD'

- Monday 00:15 - 11:59

- Tuesday 00:15 - 11:59

- Wednesday 00:15 - 11:59

- Thursday 00:15 - 11:59

- Friday 00:15 - 11:59

Trade session 1 of a custom symbol 'EURUSD.C' based on 'EURUSD'

- Monday 12:15 - 23:59

- Tuesday 12:15 - 23:59

- Wednesday 12:15 - 23:59

- Thursday 12:15 - 23:59

- Friday 12:15 - 23:59

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Nutzerdefiniertes Symbol erstellen, Fehlercode zurückgeben |

//+------------------------------------------------------------------+

int CreateCustomSymbol(const string symbol_name, const string symbol_path, const string symbol_origin=NULL)

{

//--- Definition des Namens eines Symbols, auf dem ein nutzerdefiniertes Symbol basieren soll.

string origin=(symbol_origin==NULL ? Symbol() : symbol_origin);



//--- Wenn das Erstellen eines nutzerdefinierten Symbols fehlgeschlagen ist und nicht der Fehler 5304 aufgetreten ist, wird es im Log gemeldet.

ResetLastError();

int error=0;

if(!CustomSymbolCreate(symbol_name, symbol_path, origin))

{

error=GetLastError();

if(error!=5304)

PrintFormat("CustomSymbolCreate(%s, %s, %s) failed. Error %d", symbol_name, symbol_path, origin, error);

}

//--- Erfolg

return(error);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Nutzerdefiniertes Symbol entfernen |

//+------------------------------------------------------------------+

bool DeleteCustomSymbol(const string symbol_name)

{

//--- das Symbol aus dem Fenster der Marktübersicht ausblenden

ResetLastError();

if(!SymbolSelect(symbol_name, false))

{

PrintFormat("SymbolSelect(%s, false) failed. Error %d", GetLastError());

return(false);

}



//--- Wenn das Löschen eines nutzerdefinierten Symbols fehlgeschlagen ist, wird das im Log gemeldet und „false“ zurückgegeben.

ResetLastError();

if(!CustomSymbolDelete(symbol_name))

{

PrintFormat("CustomSymbolDelete(%s) failed. Error %d", symbol_name, GetLastError());

return(false);

}

//--- Erfolg

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Sende Anfang und Ende der angegebenen Kurssitzung |

//| des angegebenen Symbols und Wochentags ins Log drucken |

//+------------------------------------------------------------------+

void SymbolInfoSessionTradePrint(const string symbol, const ENUM_DAY_OF_WEEK day_of_week, const uint session_index)

{

//--- Deklarieren der Variablen, um den Beginn und das Ende der Kurssitzung aufzuzeichnen

datetime date_from; // Startzeit der Sitzung

datetime date_to; // Endzeit der Sitzung



//--- den Namen des Wochentags aus dem Enumerationswert erstellen

string week_day=EnumToString(day_of_week);

if(week_day.Lower())

week_day.SetChar(0, ushort(week_day.GetChar(0)-32));



//--- Abrufen der Daten aus der Kurssitzung nach Symbol und Wochentag

if(!SymbolInfoSessionTrade(symbol, day_of_week, session_index, date_from, date_to))

{

int err=GetLastError();

string message=(err==4307 ? StringFormat("- %-10s Session not set", week_day) :

StringFormat("SymbolInfoSessionTrade(%s, %s, session %d) failed. Error %d", symbol, week_day, session_index, GetLastError()));

Print(message);

return;

}



//--- Daten für die angegebene Handelssitzung an das Log senden

PrintFormat("- %-10s %s - %s", week_day, TimeToString(date_from, TIME_MINUTES), TimeToString(date_to, TIME_MINUTES));

}