CLContextCreate

Erstellt einen OpenCL-Kontext und gibt sein Handle zurück.

int CLContextCreate(

int device=CL_USE_ANY

);

Parameter

device

[in] Seriennummer von OpenCL-Gerät. Anstatt einer bestimmten Nummer können Sie einen der Werte angeben:

CL_USE_ANY - ein beliebiges Gerät mit Unterstützung für OpenCL genutzt werden kann;

CL_USE_CPU_ONLY – nur eine Emulation von OpenCL auf CPU ist erlaubt;

CL_USE_GPU_ONLY - emulation von OpenCL ist verboten und es darf nur spezialisierte Geräte mit Unterstützung für OpenCL (Grafikkarte) zu verwenden;

CL_USE_GPU_DOUBLE_ONLY – nur GPUs, die den Typ double unterstützen, sind erlaubt.

Rückgabewert

Handle auf den OpenCL-Kontext für den Erfolg, oder -1 bei einem Fehler. Um Informationen über den Fehler zu erhalten, rufen Sie die Funktion GetLastError().