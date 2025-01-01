Nachschlagewerk MQL5Arbeit mit OpenCLCLContextCreate
- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLContextCreate
Erstellt einen OpenCL-Kontext und gibt sein Handle zurück.
|
int CLContextCreate(
Parameter
device
[in] Seriennummer von OpenCL-Gerät. Anstatt einer bestimmten Nummer können Sie einen der Werte angeben:
- CL_USE_ANY - ein beliebiges Gerät mit Unterstützung für OpenCL genutzt werden kann;
- CL_USE_CPU_ONLY – nur eine Emulation von OpenCL auf CPU ist erlaubt;
- CL_USE_GPU_ONLY - emulation von OpenCL ist verboten und es darf nur spezialisierte Geräte mit Unterstützung für OpenCL (Grafikkarte) zu verwenden;
- CL_USE_GPU_DOUBLE_ONLY – nur GPUs, die den Typ double unterstützen, sind erlaubt.
Rückgabewert
Handle auf den OpenCL-Kontext für den Erfolg, oder -1 bei einem Fehler. Um Informationen über den Fehler zu erhalten, rufen Sie die Funktion GetLastError().