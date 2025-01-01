- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
StringAdd
Fuegt die angegebene Unterzeile zum Ende des Strings.
bool StringAdd(
Parameter
string_var
[in][out] String, zu dem ein anderer ergaenzt wird.
add_substring
[in] String, der am Ende des Ausgangsstrings ergaenzt wird.
Rückgabewert
Im Erfolgsfall gibt true zurück, anderenfalls false. Für die Erhaltung des Kodes des Fehlers muss die Funktuon GetLastError() aufgerufen werden.
Beispiel:
void OnStart()
Sehen Sie auch