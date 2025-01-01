DokumentationKategorien
StringAdd

Fuegt die angegebene Unterzeile zum Ende des Strings.

bool  StringAdd(
   string&  string_var,        // String, zu dem zugefuegt wird  
   string   add_substring      // String, der zugefuegt wird. 
   );

Parameter

string_var

[in][out]  String, zu dem ein anderer ergaenzt wird.

add_substring

[in] String, der am Ende des Ausgangsstrings ergaenzt wird.

Rückgabewert

Im Erfolgsfall gibt true zurück, anderenfalls false. Für die Erhaltung des Kodes des Fehlers muss die Funktuon GetLastError() aufgerufen werden.

Beispiel:

void OnStart()
  {
   long length=1000000;
   string a="a",b="b",c;
//--- der erste Weg 
   uint start=GetTickCount(),stop;
   long i;
   for(i=0;i<length;i++)
     {
      c=a+b;
     }
   stop=GetTickCount();
   Print("time for 'c = a + b' = ",(stop-start)," milliseconds, i = ",i);
 
//--- der zweite Weg
   start=GetTickCount();
   for(i=0;i<length;i++)
     {
      StringAdd(a,b);
     }
   stop=GetTickCount();
   Print("time for 'StringAdd(a,b)' = ",(stop-start)," milliseconds, i = ",i);
 
//--- der dritte Weg
   start=GetTickCount();
   a="a"// initialisieren wir die Variable a erneut
   for(i=0;i<length;i++)
     {
      StringConcatenate(c,a,b);
     }
   stop=GetTickCount();
   Print("time for 'StringConcatenate(c,a,b)' = ",(stop-start)," milliseconds, i = ",i);
  }

