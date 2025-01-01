StringAdd

Fuegt die angegebene Unterzeile zum Ende des Strings.

bool StringAdd(

string& string_var,

string add_substring

);

Parameter

string_var

[in][out] String, zu dem ein anderer ergaenzt wird.

add_substring

[in] String, der am Ende des Ausgangsstrings ergaenzt wird.

Rückgabewert

Im Erfolgsfall gibt true zurück, anderenfalls false. Für die Erhaltung des Kodes des Fehlers muss die Funktuon GetLastError() aufgerufen werden.

Beispiel:

void OnStart()

{

long length=1000000;

string a="a",b="b",c;

//--- der erste Weg

uint start=GetTickCount(),stop;

long i;

for(i=0;i<length;i++)

{

c=a+b;

}

stop=GetTickCount();

Print("time for 'c = a + b' = ",(stop-start)," milliseconds, i = ",i);



//--- der zweite Weg

start=GetTickCount();

for(i=0;i<length;i++)

{

StringAdd(a,b);

}

stop=GetTickCount();

Print("time for 'StringAdd(a,b)' = ",(stop-start)," milliseconds, i = ",i);



//--- der dritte Weg

start=GetTickCount();

a="a"; // initialisieren wir die Variable a erneut

for(i=0;i<length;i++)

{

StringConcatenate(c,a,b);

}

stop=GetTickCount();

Print("time for 'StringConcatenate(c,a,b)' = ",(stop-start)," milliseconds, i = ",i);

}

Sehen Sie auch

StringConcatenate, StringSplit, StringSubstr