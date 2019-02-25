- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_frompos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
version
Rückgabe der Version des MetaTrader 5 Terminals.
|
version()
Rückgabewert
Rückgabe der Version des MetaTrader 5 Terminals, das Datum von build und release. Im Falle eines Fehlers wird nichts zurückgegeben. Die Information über den Fehler kann über last_error() abgerufen werden.
Hinweis
Die Funktion version() gibt die Version des Terminals, das Datum von build und release als Tupel dieser drei Werte zurück.
|
Typ
|
Beschreibung
|
Beispielwert
|
Ganzzahl (integer)
|
Version des MetaTrader 5 Terminals
|
500
|
Ganzzahl (integer)
|
Build
|
2007
|
string
|
Veröffentlichungszeitpunkt des Build
|
'25 Feb 2019'
Beispiel:
|
import MetaTrader5 as mt5
Siehe auch