import MetaTrader5 as mt5

import pandas as pd

# Datenanzeige des Pakets von MetaTrader 5

print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)

print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)



# Verbindung zum MetaTrader 5 Terminal herstellen

if not mt5.initialize():

print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())

quit()



# Anzeige der Version des MetaTrader 5

print(mt5.version())



# Darstellung des Status', des Servernamens und des Handelskontos 'as is'.

print(mt5.terminal_info())

print()



# Abrufen der Eigenschaften als Liste

terminal_info_dict=mt5.terminal_info()._asdict()

# Konvertieren und Ausdrucken der Liste als DataFrame

df=pd.DataFrame(list(terminal_info_dict.items()),columns=['property','value'])

print("terminal_info() as dataframe:")

print(df[:-1])



# Schließen der Verbindung zum MetaTrader 5

mt5.shutdown()





Ergebnis:

MetaTrader5 package author: MetaQuotes Software Corp.

MetaTrader5 package version: 5.0.29

[500, 2367, '23 Mar 2020']

TerminalInfo(community_account=True, community_connection=True, connected=True, dlls_allowed=False, trade_allowed=False, ...



terminal_info() as dataframe:

property value

0 community_account True

1 community_connection True

2 connected True

3 dlls_allowed False

4 trade_allowed False

5 tradeapi_disabled False

6 email_enabled False

7 ftp_enabled False

8 notifications_enabled False

9 mqid False

10 build 2367

11 maxbars 5000

12 codepage 1251

13 ping_last 77881

14 community_balance 707.107

15 retransmission 0

16 company MetaQuotes Software Corp.

17 name MetaTrader 5

18 language Russian

19 path E:\ProgramFiles\MetaTrader 5

20 data_path E:\ProgramFiles\MetaTrader 5

