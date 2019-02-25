DokumentationKategorien
Rückgabe der Version des MetaTrader 5 Terminals.

version()

Rückgabewert

Rückgabe der Version des MetaTrader 5 Terminals, das Datum von build und release. Im Falle eines Fehlers wird nichts zurückgegeben. Die Information über den Fehler kann über last_error() abgerufen werden.

Hinweis

Die Funktion version() gibt die Version des Terminals, das Datum von build und release als Tupel dieser drei Werte zurück.

Typ

Beschreibung

Beispielwert

Ganzzahl (integer)

Version des MetaTrader 5 Terminals

500

Ganzzahl (integer)

Build

2007

string

Veröffentlichungszeitpunkt des Build

'25 Feb 2019'

Beispiel:

import MetaTrader5 as mt5
import pandas as pd
# Datenanzeige des Pakets von MetaTrader 5
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# Verbindung zum MetaTrader 5 Terminal herstellen
if not mt5.initialize():
    print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())
    quit()
 
# Anzeige der Version des MetaTrader 5
print(mt5.version())
 
# Darstellung des Status', des Servernamens und des Handelskontos 'as is'.
print(mt5.terminal_info())
print()
 
# Abrufen der Eigenschaften als Liste
terminal_info_dict=mt5.terminal_info()._asdict()
# Konvertieren und Ausdrucken der Liste als DataFrame
df=pd.DataFrame(list(terminal_info_dict.items()),columns=['property','value'])
print("terminal_info() as dataframe:")
print(df[:-1])
 
# Schließen der Verbindung zum MetaTrader 5
mt5.shutdown()
 
 
Ergebnis:
MetaTrader5 package author:  MetaQuotes Software Corp.
MetaTrader5 package version:  5.0.29
[500, 2367, '23 Mar 2020']
TerminalInfo(community_account=True, community_connection=True, connected=True, dlls_allowed=False, trade_allowed=False, ...
 
terminal_info() as dataframe:
                 property                         value
0       community_account                          True
1    community_connection                          True
2               connected                          True
3            dlls_allowed                         False
4           trade_allowed                         False
5       tradeapi_disabled                         False
6           email_enabled                         False
7             ftp_enabled                         False
8   notifications_enabled                         False
9                    mqid                         False
10                  build                          2367
11                maxbars                          5000
12               codepage                          1251
13              ping_last                         77881
14      community_balance                       707.107
15         retransmission                             0
16                company     MetaQuotes Software Corp.
17                   name                  MetaTrader 5
18               language                       Russian
19                   path  E:\ProgramFiles\MetaTrader 5
20              data_path  E:\ProgramFiles\MetaTrader 5
 

Siehe auch

initialize, shutdown, terminal_info