- Alert
- CheckPointer
- Comment
- CryptEncode
- CryptDecode
- DebugBreak
- ExpertRemove
- GetPointer
- GetTickCount
- GetTickCount64
- GetMicrosecondCount
- MessageBox
- PeriodSeconds
- PlaySound
- PrintFormat
- ResetLastError
- ResourceCreate
- ResourceFree
- ResourceReadImage
- ResourceSave
- SetReturnError
- SetUserError
- Sleep
- TerminalClose
- TesterHideIndicators
- TesterStatistics
- TesterStop
- TesterDeposit
- TesterWithdrawal
- TranslateKey
- ZeroMemory
CheckPointer
Gibt Typ des Anzeigers des Objektes zurück.
|
ENUM_POINTER_TYPE CheckPointer(
Parameter
anyobject
[in] Objektanzeiger.
Rückgabewert
Gibt Wert aus der Enumeration ENUM_POINTER_TYPE zurück.
Hinweis
Versuch der Anwendung eines unkorrekten Anzeiger führt zum kritischen Brechen des Programms. Darum ist es notwendig, die Funktion CheckPointer zu verwenden vor dem Gebrauch des Anzeigers. Anzeiger kann in folgeneden Faellen unkorrekt sein:
Die vorliegende Funktion kann als Pruefung des Anzeigers auf Gueltigkeit verwendet werden. Nicht-Null Wert garantiert, dass der Anzeiger für Zugang verwendet werden kann.
Um einen Zeiger schnell zu überprüfen, kann man auch den Operator "!" (Beispiel) verwenden, der ihn über einen impliziten Aufruf der Funktion CheckPointer überprüft.
Beispiel:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Sehen Sie auch
Objektanzeiger, Pruefung der Objektanzeiger , Anweisung der Objektentfernung delete