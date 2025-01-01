- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
StringToShortArray
Kopiert die Zeichenkette zeichenweise an den angegebenen Platz des Arrays vom Typ ushort. Funktion gibt die Anzahl der kopierten Elemente zurück.
int StringToShortArray(
Parameter
text_string
[in] Zeichenkette für Kopieren.
array[]
[out] Array des Typs ushort (Analog des Typs wchar_t).
start=0
[in] Position, bei der das Kopieren beginnt. Default-Wert ist 0.
count=-1
[in] Anzahl der Arrayelemente für das Kopieren. Bestimmt die Länge der sich ergebenden Zeichenkette. Default-Wet ist -1, was bedeutet Kopieren bis zum Arrayende oder bis zur terminalen 0. Die abschließende 0 wird auch in Array-Rezipient kopiert werden, dabei kann die Größe des dynamischen Arrays bis zur Länge der Zeichenkette steigen. Wenn die Größe des dynamischen Arrays mehr als die Zeichenkettenlänge ist, wird die Arraygröße nicht reduziert werden.
Rückgabewert
Anzahl der kopierten Elemente.
Beispiel:
Siehe auch
ShortArrayToString, StringToCharArray, Verwenden von Codepages