DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5HandelssignaleSignalSubscribe 

SignalSubscribe

Abonniert auf ein Handelssignal.

bool  SignalSubscribe(
   long     signal_id     // ID des Signals
   );

Parameter

signal_id

[in]  ID des Signals.

Rückgabewert

Beim erfolgreichen Abonnieren gibt true zurück, ansonsten false. Für mehr Informationen über den Fehler rufen Sie die Funktion GetLastError().