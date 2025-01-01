- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
StringSubstr
Extrahiert den Teil aus der Zeichenkette, der an der angegebenen Position beginnt.
|
string StringSubstr(
Parameter
string_value
[in] Zeichenkette, aus der ein Teil extrahiert werden soll.
start_pos
[in] Anfangsposition des Teils. Kann von 0 bis StringLen(text) -1 sein.
length=-1
[in] Die Länge des zu extrahierenden Teils. Wenn der Wert des Parameters -1 ist oder nicht angegeben wurde, wird der Teilstring von der angegebenen Position bis zum Ende der Zeichenkette extrahiert.
Rückgabewert
Falls möglich wird eine Kopie des extrahierten Teilstrings zurückgegeben, andernfalls eine leere Zeichenkette.
Beispiel:
|
void OnStart()
Siehe auch