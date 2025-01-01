StringSubstr

Extrahiert den Teil aus der Zeichenkette, der an der angegebenen Position beginnt.

string StringSubstr(

string string_value,

int start_pos,

int length=-1

);

Parameter

string_value

[in] Zeichenkette, aus der ein Teil extrahiert werden soll.

start_pos

[in] Anfangsposition des Teils. Kann von 0 bis StringLen(text) -1 sein.

length=-1

[in] Die Länge des zu extrahierenden Teils. Wenn der Wert des Parameters -1 ist oder nicht angegeben wurde, wird der Teilstring von der angegebenen Position bis zum Ende der Zeichenkette extrahiert.

Rückgabewert

Falls möglich wird eine Kopie des extrahierten Teilstrings zurückgegeben, andernfalls eine leere Zeichenkette.

Beispiel:

void OnStart()

{

//--- den Namen des aktuellen Symbols abrufen

string name = Symbol();



//--- das Basissymbol und die Gewinnwährung ermitteln

string base = StringSubstr(name, 0, 3);

string quoted = StringSubstr(name, 3, 3);



//--- die erhaltenen Symbolwährungen im Protokoll ausgeben

PrintFormat("Symbol: %s. Currency base: %s, currency quoted: %s", name, base, quoted);



/*

Ergebnis

Symbol: EURUSD. Currency base: EUR, currency quoted: USD

*/

}

Siehe auch

StringSplit, StringFind, StringGetCharacter