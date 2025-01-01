DokumentationKategorien
Extrahiert den Teil aus der Zeichenkette, der an der angegebenen Position beginnt.

string  StringSubstr(
   string  string_value,     // Zeichenkette
   int     start_pos,        // Startposition
   int     length=-1         // Länge der extrahierten Zeichenkette
   );

Parameter

string_value

[in]  Zeichenkette, aus der ein Teil extrahiert werden soll.

start_pos

[in]  Anfangsposition des Teils. Kann von 0 bis StringLen(text) -1 sein.

length=-1

[in]  Die Länge des zu extrahierenden Teils. Wenn der Wert des Parameters -1 ist oder nicht angegeben wurde, wird der Teilstring von der angegebenen Position bis zum Ende der Zeichenkette extrahiert.

Rückgabewert

Falls möglich wird eine Kopie des extrahierten Teilstrings zurückgegeben, andernfalls eine leere Zeichenkette.

Beispiel:

void OnStart()
  {
//--- den Namen des aktuellen Symbols abrufen
   string name = Symbol();
   
//--- das Basissymbol und die Gewinnwährung ermitteln
   string base   = StringSubstr(name03);
   string quoted = StringSubstr(name33);
   
//--- die erhaltenen Symbolwährungen im Protokoll ausgeben
   PrintFormat("Symbol: %s. Currency base: %s, currency quoted: %s"namebasequoted);
  
  /*
  Ergebnis
   Symbol: EURUSDCurrency baseEURcurrency quotedUSD
  */
  }

