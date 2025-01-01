CalendarCountries

Abrufen des im Kalender verfügbaren Arrays der Ländernamen.

int CalendarCountries(

MqlCalendarCountry& countries[] .

);

Parameter

countries[]

[out] Ein Array von Typ MqlCalendarCountry für die Übernahme aller Beschreibungen der Kalenderländer.

Rückgabewert

Anzahl der empfangenen Beschreibungen. Um Informationen über einen Fehler zu erhalten, rufen Sie die Funktion GetLastError() auf. Mögliche Fehler:

4001 - ERR_INTERNAL_ERROR (allgemeiner Laufzeitfehler),

5401 - ERR_CALENDAR_TIMEOUT (Zeitlimit für Anfragen überschritten),

5400 - ERR_CALENDAR_MORE_DATA (Array ist zu klein, um die Beschreibungen aller Länder zu übernehmen, es wurden nur diejenigen übernommen, die eingetragen werden konnten).

Beispiel:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Skript Programm Start Funktion |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Abrufen der Liste der Länder des Kalenders

MqlCalendarCountry countries[];

int count=CalendarCountries(countries);

//--- Anzeigen des Arrays im Journal

if(count>0)

ArrayPrint(countries);

else

PrintFormat("CalendarCountries() lieferte 0! Error %d",GetLastError());

/*

Ergebnis:

[id] [name] [code] [currency] [currency_symbol] [url_name] [reserved]

[ 0] 0 "Worldwide" "WW" "ALL" "" "worldwide" 0

[ 1] 999 "European Union" "EU" "EUR" "€" "european-union" 0

[ 2] 840 "United States" "US" "USD" "$" "united-states" 0

[ 3] 124 "Canada" "CA" "CAD" "$" "canada" 0

[ 4] 36 "Australia" "AU" "AUD" "$" "australia" 0

[ 5] 554 "New Zealand" "NZ" "NZD" "$" "new-zealand" 0

[ 6] 392 "Japan" "JP" "JPY" "Ґ" "japan" 0

[ 7] 156 "China" "CN" "CNY" "Ґ" "china" 0

[ 8] 826 "United Kingdom" "GB" "GBP" "Ј" "united-kingdom" 0

[ 9] 756 "Switzerland" "CH" "CHF" "₣" "switzerland" 0

[10] 276 "Germany" "DE" "EUR" "€" "germany" 0

[11] 250 "France" "FR" "EUR" "€" "france" 0

[12] 380 "Italy" "IT" "EUR" "€" "italy" 0

[13] 724 "Spain" "ES" "EUR" "€" "spain" 0

[14] 76 "Brazil" "BR" "BRL" "R$" "brazil" 0

[15] 410 "South Korea" "KR" "KRW" "₩" "south-korea" 0

*/

}

Siehe auch

CalendarEventByCountry, CalendarCountryById