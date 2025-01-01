- CalendarCountryById
- CalendarEventById
- CalendarValueById
- CalendarCountries
- CalendarEventByCountry
- CalendarEventByCurrency
- CalendarValueHistoryByEvent
- CalendarValueHistory
- CalendarValueLastByEvent
- CalendarValueLast
CalendarCountries
Abrufen des im Kalender verfügbaren Arrays der Ländernamen.
|
int CalendarCountries(
Parameter
countries[]
[out] Ein Array von Typ MqlCalendarCountry für die Übernahme aller Beschreibungen der Kalenderländer.
Rückgabewert
Anzahl der empfangenen Beschreibungen. Um Informationen über einen Fehler zu erhalten, rufen Sie die Funktion GetLastError() auf. Mögliche Fehler:
- 4001 - ERR_INTERNAL_ERROR (allgemeiner Laufzeitfehler),
- 5401 - ERR_CALENDAR_TIMEOUT (Zeitlimit für Anfragen überschritten),
- 5400 - ERR_CALENDAR_MORE_DATA (Array ist zu klein, um die Beschreibungen aller Länder zu übernehmen, es wurden nur diejenigen übernommen, die eingetragen werden konnten).
Beispiel:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Siehe auch