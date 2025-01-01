Mathematische Funktionen

Satz der mathematischen und trigonometrischen Funktionen.

Ursprünglich wurden mathematische Funktionen entwickelt, um relevante Operationen mit skalaren Werten durchzuführen. Ab diesem Build können die meisten Funktionen auf Matrizen und Vektoren angewendet werden. Dazu gehören MathAbs, MathArccos, MathArcsin, MathArctan, MathCeil, MathCos, MathExp, MathFloor, MathLog, MathLog10, MathMod, MathPow, MathRound, MathSin, MathSqrt, MathTan, MathExpm1, MathLog1p, MathArccosh, MathArcsinh, MathArctanh, MathCosh, MathSinh, und MathTanh. Solche Operationen implizieren eine elementweise Behandlung von Matrizen oder Vektoren. Beispiel:

//---

matrix a= {{1, 4}, {9, 16}};

Print("matrix a=

",a);

a=MathSqrt(a);

Print("MatrSqrt(a)=

",a);

/*

matrix a=

[[1,4]

[9,16]]

MatrSqrt(a)=

[[1,2]

[3,4]]

*/

Bei MathMod und MathPow kann das zweite Element entweder ein Skalar oder eine Matrix/ein Vektor mit der entsprechenden Größe sein.