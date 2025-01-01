DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5Mathematische Funktionen 

Mathematische Funktionen

Satz der mathematischen und trigonometrischen Funktionen.

Ursprünglich wurden mathematische Funktionen entwickelt, um relevante Operationen mit skalaren Werten durchzuführen. Ab diesem Build können die meisten Funktionen auf Matrizen und Vektoren angewendet werden. Dazu gehören MathAbs, MathArccos, MathArcsin, MathArctan, MathCeil, MathCos, MathExp, MathFloor, MathLog, MathLog10, MathMod, MathPow, MathRound, MathSin, MathSqrt, MathTan, MathExpm1, MathLog1p, MathArccosh, MathArcsinh, MathArctanh, MathCosh, MathSinh, und MathTanh. Solche Operationen implizieren eine elementweise Behandlung von Matrizen oder Vektoren. Beispiel:

//---
  matrix a= {{14}, {916}};
  Print("matrix a=\n",a);
  a=MathSqrt(a);
  Print("MatrSqrt(a)=\n",a);
  /*
   matrix a=
   [[1,4]
    [9,16]]
   MatrSqrt(a)=
   [[1,2]
    [3,4]]
  */

Bei MathMod und MathPow kann das zweite Element entweder ein Skalar oder eine Matrix/ein Vektor mit der entsprechenden Größe sein.

Funktion

Massnahme

MathAbs

Gibt absoluten Wert (Modulus) der angegebenen Zahl zurück

MathArccos

Gibt arccos x in Radianen zurück

MathArcsin

Gibt arcsin x in Radianen zurück

MathArctan

Gibt arctg x in Radianen zurück

MathArctan2

Gibt den Winkel (in Bogenmaß), dessen Tangente der Quotient aus zwei angegebenen Zahlen ist, zurück

MathClassify

Rückgabe des Typs einer reellen Zahl

MathCeil

Gibt den ganzzahligen Wert,  der der naechste von oben ist, zurück

MathCos

Gibt Kosinus zurück

MathExp

Gibt Exponente der Zahl zurück

MathFloor

Gibt den ganzzahligen Wert, der der naechste von unten ist, zurück

MathLog

Gibt Napierschen Logarithmus zurück

MathLog10

Gibt Dezimallogarithmus zurück

MathMax

Gibt maximalen Wert der zwei numerischen Werte

MathMin

Gibt minimalen Wert der zwei numerischen Werte

MathMod

Gibt reellen überbleibsel der Division der zwei Zahlen

MathPow

Erhebt die Basis in die angegebene Potenz

MathRand

Gibt die pseudozufällige Zahl im Bereich von 0 bis 32767 zurück

MathRound

Rundet die Zahl bis die naechste Ganzzahl

MathSin

Gibt sin der Zahl zurück

MathSqrt

Gibt Quadratwurzel zurück

MathSrand

Stellt Anfangszustand für Geberieren der pseudozufälligen Realzahlen

MathTan

Gibt tg der Zahl zurück

MathIsValidNumber

Prüft Richtigkeit der reelle Zahlen

MathExpm1

Gibt den Wert von MathExp(x)-1 zurück

MathLog1p

Gibt den Wert von MathLog(1+x) zurück

MathArccosh

Gibt den Wert des hyperbolischen Arcuscosinus zurück

MathArcsinh

Gibt den Wert des hyperbolischen Arcussinus zurück

MathArctanh

Gibt den Wert des hyperbolischen Arcustangens zurück

MathCosh

Gibt den hyperbolischen Cosinus zurück

MathSinh

Gibt den hyperbolischen Sinus zurück

MathTanh

Gibt den hyperbolischen Tangens zurück

MathSwap

Ändert die Reihenfolge der Bytes folgender Typen ushort/uint/ushort