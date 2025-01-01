- MathAbs
- MathArccos
- MathArcsin
- MathArctan
- MathArctan2
- MathClassify
- MathCeil
- MathCos
- MathExp
- MathFloor
- MathLog
- MathLog10
- MathMax
- MathMin
- MathMod
- MathPow
- MathRand
- MathRound
- MathSin
- MathSqrt
- MathSrand
- MathTan
- MathIsValidNumber
- MathExpm1
- MathLog1p
- MathArccosh
- MathArcsinh
- MathArctanh
- MathCosh
- MathSinh
- MathTanh
- MathSwap
Mathematische Funktionen
Satz der mathematischen und trigonometrischen Funktionen.
Ursprünglich wurden mathematische Funktionen entwickelt, um relevante Operationen mit skalaren Werten durchzuführen. Ab diesem Build können die meisten Funktionen auf Matrizen und Vektoren angewendet werden. Dazu gehören MathAbs, MathArccos, MathArcsin, MathArctan, MathCeil, MathCos, MathExp, MathFloor, MathLog, MathLog10, MathMod, MathPow, MathRound, MathSin, MathSqrt, MathTan, MathExpm1, MathLog1p, MathArccosh, MathArcsinh, MathArctanh, MathCosh, MathSinh, und MathTanh. Solche Operationen implizieren eine elementweise Behandlung von Matrizen oder Vektoren. Beispiel:
Bei MathMod und MathPow kann das zweite Element entweder ein Skalar oder eine Matrix/ein Vektor mit der entsprechenden Größe sein.
Funktion
Massnahme
Gibt absoluten Wert (Modulus) der angegebenen Zahl zurück
Gibt arccos x in Radianen zurück
Gibt arcsin x in Radianen zurück
Gibt arctg x in Radianen zurück
Gibt den Winkel (in Bogenmaß), dessen Tangente der Quotient aus zwei angegebenen Zahlen ist, zurück
Rückgabe des Typs einer reellen Zahl
Gibt den ganzzahligen Wert, der der naechste von oben ist, zurück
Gibt Kosinus zurück
Gibt Exponente der Zahl zurück
Gibt den ganzzahligen Wert, der der naechste von unten ist, zurück
Gibt Napierschen Logarithmus zurück
Gibt Dezimallogarithmus zurück
Gibt maximalen Wert der zwei numerischen Werte
Gibt minimalen Wert der zwei numerischen Werte
Gibt reellen überbleibsel der Division der zwei Zahlen
Erhebt die Basis in die angegebene Potenz
Gibt die pseudozufällige Zahl im Bereich von 0 bis 32767 zurück
Rundet die Zahl bis die naechste Ganzzahl
Gibt sin der Zahl zurück
Gibt Quadratwurzel zurück
Stellt Anfangszustand für Geberieren der pseudozufälligen Realzahlen
Gibt tg der Zahl zurück
Prüft Richtigkeit der reelle Zahlen
Gibt den Wert von MathExp(x)-1 zurück
Gibt den Wert von MathLog(1+x) zurück
Gibt den Wert des hyperbolischen Arcuscosinus zurück
Gibt den Wert des hyperbolischen Arcussinus zurück
Gibt den Wert des hyperbolischen Arcustangens zurück
Gibt den hyperbolischen Cosinus zurück
Gibt den hyperbolischen Sinus zurück
Gibt den hyperbolischen Tangens zurück
Ändert die Reihenfolge der Bytes folgender Typen ushort/uint/ushort