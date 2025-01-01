DokumentationKategorien
Gibt die Zeitkoordinate zurück, wohin dieser Expert oder Script mit der Maus versetzt wurde.

datetime  ChartTimeOnDropped();

Rückgabewert

Wert des Typs datetime.

Beispiel:

   datetime t=ChartTimeOnDropped();
   Print("Script wasdropped on the "+t);

