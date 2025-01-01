SignalInfoGetString

Gibt den Wert der Eigenschaft vom Typ string von den Einstellungen des Kopierens des Handelssignals zurück.

string SignalInfoGetString(

ENUM_SIGNAL_INFO_STRING property_id,

);

Parameter

property_id

[in] Der Identifikator der Eigenschaft in den Einstellungen des Kopierens des Handelssignals. Der Wert kann einer der Werte der Aufzählung ENUM_SIGNAL_INFO_STRING sein.

Rückgabewert

Der Wert vom Typ string der angegebenen Eigenschaft von den Einstellungen des Kopierens des Handelssignals.