#define MAX_SIZE 40

//+------------------------------------------------------------------+

//| Skript für Messung der Rechenzeit von 40 Fibonacci-Zahlen |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Merken wir uns den Initialwert

uint start=GetTickCount();

//--- Variable für Erhaltung der nächsten Zahl in der Fibonacci-Reihe

long fib=0;

//--- Zyklus, in dem wir eine bestimmte Anzahl von Zahlen in der Fibonacci-Reihe berechnen

for(int i=0;i<MAX_SIZE;i++) fib=TestFibo(i);

//--- Verstrichene Zeit in Millisekunden erhalten

uint time=GetTickCount()-start;

//--- Eine Meldung für Journal "Experten"

PrintFormat("Berechnung der %d ersten Fibonacci-Zahlen dauerte %d ms",MAX_SIZE,time);

//--- Das Skript ist fertig

return;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Funktion für Erhaltung der Fibonacci-Zahle durch ihr Folgenummer |

//+------------------------------------------------------------------+

long TestFibo(long n)

{

//--- Das erste Glied der Fibonacci-Reihe

if(n<2) return(1);

//--- Alle nachfolgenden Glieder sind nach der Formel berechnet

return(TestFibo(n-2)+TestFibo(n-1));

}