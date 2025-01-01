- Alert
GetTickCount
Funktion GetTickCount() gibt die Zahl der Millisekunden, die seit Systemstart vorbei sind.
uint GetTickCount();
Rückgabewert
Wert des Typs uint.
Hinweis
Counter ist durch Auflösungsvermögen des Systemtimers begrenzt. Da die Zeit als das zeichenlose Ganze aufbewahren wird, wird er jede 49.7 Tage bei ununterbrochener Computerarbeit überfuellt.
Beispiel:
#define MAX_SIZE 40
Sehen Sie auch
Datum und Zeit, EventSetMillisecondTimer, GetTickCount64, GetMicrosecondCount