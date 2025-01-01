Das Ticket der Position. Das ist eine einmalige Nummer, die jeder neu eröffneten Position zugewiesen wird. In der Regel entspricht sie dem Ticket der Order, mit der die Position eröffnet wurde, außer den Fällen, wenn das Ticket infolge Operationen auf dem Server geändert wurde. Z.B. Anrechnung von Swaps durch eine erneute Eröffnung einer Position. Um die Order zu finden, mit der die Position eröffnet wurde, ist die Eigenschaft POSITION_IDENTIFIER zu verwenden.

POSITION_IDENTIFIER

Identifikator einer Position ist eine unikale Zahl, die jeder neu geoeffneten Position zugeordnet wird und innerhalb ihres ganzen Leben nicht Eine Umkehr der Positionsrichtung verändert den Identifikator der Position. Der Identifikator der Position wird in jeder Order (ORDER_POSITION_ID) und in jedem Trade (DEAL_POSITION_ID) angegeben, der diese eröffnet, modifiziert oder geschlossen hat. Verwenden Sie diese Eigenschaft für die Suche nach Ordern und Trades, die mit der Position verbunden sind. Bei der Umkehr einer Position im Netting-Modus (mithilfe eines einheitlichen in/out Trades) ändert sich POSITION_IDENTIFIER nicht. Dabei wird aber POSITION_TICKET durch das Ticket der Order ersetzt, die die Umkehr verursacht hat. Im Hedging-Modus ist die Umkehr einer Position nicht vorgehesen.