Das Ergebnis der Handelsopeartionen führt zur Öffnung der Position, Veränderung ihres Volumens und/oder Richtung oder ihr Annulileren. Handelsoperationen werden aufgrund der Ordern durchgeführt, die durch die Funktion OrderSend() als Handelsanorderungen gesendet werden. Für jedes fianzielles Instrument (Symbol) ist nur eine offene Position moeglich. Die Position hat Set der Eigenschaften, dier für Lesen durch die Funktionen PositionGet...() zugaenglich sind.
für die Funktion PositionGetInteger()
ENUM_POSITION_PROPERTY_INTEGER
|
Identifikator
|
Beschreibung
|
Typ
|
POSITION_TICKET
|
Das Ticket der Position. Das ist eine einmalige Nummer, die jeder neu eröffneten Position zugewiesen wird. In der Regel entspricht sie dem Ticket der Order, mit der die Position eröffnet wurde, außer den Fällen, wenn das Ticket infolge Operationen auf dem Server geändert wurde. Z.B. Anrechnung von Swaps durch eine erneute Eröffnung einer Position. Um die Order zu finden, mit der die Position eröffnet wurde, ist die Eigenschaft POSITION_IDENTIFIER zu verwenden.
Der Wert von POSITION_TICKET entspricht MqlTradeRequest::position.
|
long
|
POSITION_TIME
|
Eröffnungszeit der Position
|
datetime
|
POSITION_TIME_MSC
|
Eröffnungszeit der Position in Millisekunden seit 01.01.1970
|
long
|
POSITION_TIME_UPDATE
|
Positionsänderungszeit
|
datetime
|
POSITION_TIME_UPDATE_MSC
|
Positionsänderungszeit in Millisekunden seit 01.01.1970
|
long
|
POSITION_TYPE
|
Typ der Position
|
POSITION_MAGIC
|
Magic number für die Position (sehen Sie ORDER_MAGIC)
|
long
|
POSITION_IDENTIFIER
|
Identifikator einer Position ist eine unikale Zahl, die jeder neu geoeffneten Position zugeordnet wird und innerhalb ihres ganzen Leben nicht Eine Umkehr der Positionsrichtung verändert den Identifikator der Position.
Der Identifikator der Position wird in jeder Order (ORDER_POSITION_ID) und in jedem Trade (DEAL_POSITION_ID) angegeben, der diese eröffnet, modifiziert oder geschlossen hat. Verwenden Sie diese Eigenschaft für die Suche nach Ordern und Trades, die mit der Position verbunden sind.
Bei der Umkehr einer Position im Netting-Modus (mithilfe eines einheitlichen in/out Trades) ändert sich POSITION_IDENTIFIER nicht. Dabei wird aber POSITION_TICKET durch das Ticket der Order ersetzt, die die Umkehr verursacht hat. Im Hedging-Modus ist die Umkehr einer Position nicht vorgehesen.
|
long
|
POSITION_REASON
|
Grund der Eröffnung einer Position
für die Funktion PositionGetDouble()
|
Identifikator
|
Beschreibung
|
Typ
|
POSITION_VOLUME
|
Volumen der Position
|
double
|
POSITION_PRICE_OPEN
|
Positionspreis
|
double
|
POSITION_SL
|
Level Stop Loss für die offene Position
|
double
|
POSITION_TP
|
Level Take Profit für die offene Position
|
double
|
POSITION_PRICE_CURRENT
|
Laufender Preis des Symbols
|
double
|
POSITION_SWAP
|
Gesamtswap
|
double
|
POSITION_PROFIT
|
Laufender Gewinn
|
double
für die Funktion PositionGetString()
|
Identifikator
|
Beschreibung
|
Typ
|
POSITION_SYMBOL
|
Symbol der Position
|
string
|
POSITION_COMMENT
|
Kommentar zur Position
|
string
|
POSITION_EXTERNAL_ID
|
Positionskennung eines anderen Handelsplatzes (einer anderen Börse)
|
string
Richtung der offenen Position (Kauf oder Verkauf) ist durch Wert von der Enumeration ENUM_POSITION_TYPE bestimmt. Für die Erhaltung des Typs der offenen Position muss die Funktion PositionGetInteger() mit dem Modifikator POSITION_TYPE verwendet werden.
|
Identifikator
|
Beschreibung
|
POSITION_TYPE_BUY
|
Kauf
|
POSITION_TYPE_SELL
|
Verkauf
Die Eigenschaft POSITION_REASON beinhaltet den Grund der Eröffnung einer Position. Eine Position kann infolge der Ausführung einer Order eröffnet werden, die in einem Desktop-Terminal, einer mobilen Anwendung, durch einen Expert Advisor usw. platziert wurde. Die möglichen Werte von POSITION_REASON werden in der Aufzählung ENUM_POSITION_REASON beschrieben.
|
Identifier
|
Beschreibung
|
POSITION_REASON_CLIENT
|
Die Position wurde infolge der Auslösung einer Order eröffnet, die in einem Desktop-Terminal platziert wurde
|
POSITION_REASON_MOBILE
|
Die Position wurde infolge der Auslösung einer Order eröffnet, die in einer mobilen Anwendung platziert wurde
|
POSITION_REASON_WEB
|
Die Position wurde infolge der Auslösung einer Order eröffnet, die auf der Webplattform platziert wurde
|
POSITION_REASON_EXPERT
|
Die Position wurde infolge der Auslösung einer Order eröffnet, die durch ein MQL5-Programm - einen Expert Advisor oder ein Script platziert wurde