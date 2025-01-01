DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5Konstanten, Enumerationen und StrukturenHandelskonstantenEigenschaften der Positionen 

Eigenschaften der Positionen

Das Ergebnis der Handelsopeartionen führt zur Öffnung der Position, Veränderung ihres Volumens und/oder Richtung oder ihr Annulileren. Handelsoperationen werden aufgrund der Ordern durchgeführt, die durch die Funktion OrderSend()  als Handelsanorderungen gesendet werden. Für jedes fianzielles Instrument (Symbol) ist nur eine offene Position moeglich. Die Position hat Set der Eigenschaften, dier für Lesen durch die Funktionen PositionGet...() zugaenglich sind.

für die Funktion PositionGetInteger()

ENUM_POSITION_PROPERTY_INTEGER

Identifikator

Beschreibung

Typ

POSITION_TICKET

Das Ticket der Position. Das ist eine einmalige Nummer, die jeder neu eröffneten Position zugewiesen wird. In der Regel entspricht sie dem Ticket der Order, mit der die Position eröffnet wurde, außer den Fällen, wenn das Ticket infolge Operationen auf dem Server geändert wurde. Z.B. Anrechnung von Swaps durch eine erneute Eröffnung einer Position. Um die Order zu finden, mit der die Position eröffnet wurde, ist die Eigenschaft POSITION_IDENTIFIER zu verwenden.
 

Der Wert von POSITION_TICKET entspricht MqlTradeRequest::position.

long

POSITION_TIME

Eröffnungszeit der Position

datetime

POSITION_TIME_MSC

Eröffnungszeit der Position in Millisekunden seit 01.01.1970

long

POSITION_TIME_UPDATE

Positionsänderungszeit

datetime

POSITION_TIME_UPDATE_MSC

Positionsänderungszeit in Millisekunden seit 01.01.1970

long

POSITION_TYPE

Typ der Position

ENUM_POSITION_TYPE

POSITION_MAGIC

Magic number für die Position (sehen Sie ORDER_MAGIC)

long

POSITION_IDENTIFIER

Identifikator einer Position ist eine unikale Zahl, die jeder neu geoeffneten Position zugeordnet wird und innerhalb ihres ganzen Leben nicht Eine Umkehr der Positionsrichtung verändert den Identifikator der Position.

 

Der Identifikator der Position wird in jeder Order (ORDER_POSITION_ID) und in jedem Trade (DEAL_POSITION_ID) angegeben, der diese eröffnet, modifiziert oder geschlossen hat. Verwenden Sie diese Eigenschaft für die Suche nach Ordern und Trades, die mit der Position verbunden sind.

 

Bei der Umkehr einer Position im Netting-Modus (mithilfe eines einheitlichen in/out Trades) ändert sich POSITION_IDENTIFIER nicht. Dabei wird aber POSITION_TICKET durch das Ticket der Order ersetzt, die die Umkehr verursacht hat. Im Hedging-Modus ist die Umkehr einer Position nicht vorgehesen.

long

POSITION_REASON

Grund der Eröffnung einer Position

ENUM_POSITION_REASON

für die Funktion PositionGetDouble()

ENUM_POSITION_PROPERTY_DOUBLE

Identifikator

Beschreibung

Typ

POSITION_VOLUME

Volumen der Position

double

POSITION_PRICE_OPEN

Positionspreis

double

POSITION_SL

Level Stop Loss für die offene Position

double

POSITION_TP

Level Take Profit für die offene Position

double

POSITION_PRICE_CURRENT

Laufender Preis des Symbols

double

POSITION_SWAP

Gesamtswap

double

POSITION_PROFIT

Laufender Gewinn

double

für die Funktion PositionGetString()

ENUM_POSITION_PROPERTY_STRING

Identifikator

Beschreibung

Typ

POSITION_SYMBOL

Symbol der Position

string

POSITION_COMMENT

Kommentar zur Position

string

POSITION_EXTERNAL_ID

Positionskennung eines anderen Handelsplatzes (einer anderen Börse)

string

 

Richtung der offenen Position (Kauf oder Verkauf) ist durch Wert von der Enumeration ENUM_POSITION_TYPE bestimmt. Für die Erhaltung des Typs der offenen Position muss die Funktion PositionGetInteger() mit dem Modifikator POSITION_TYPE verwendet werden.

ENUM_POSITION_TYPE

Identifikator

Beschreibung

POSITION_TYPE_BUY

Kauf

POSITION_TYPE_SELL

Verkauf

 

Die Eigenschaft POSITION_REASON beinhaltet den Grund der Eröffnung einer Position. Eine Position kann infolge der Ausführung einer Order eröffnet werden, die in einem Desktop-Terminal, einer mobilen Anwendung, durch einen Expert Advisor usw. platziert wurde. Die möglichen Werte von POSITION_REASON werden in der Aufzählung ENUM_POSITION_REASON beschrieben.

ENUM_POSITION_REASON

Identifier

Beschreibung

POSITION_REASON_CLIENT

Die Position wurde infolge der Auslösung einer Order eröffnet, die in einem Desktop-Terminal platziert wurde

POSITION_REASON_MOBILE

Die Position wurde infolge der Auslösung einer Order eröffnet, die in einer mobilen Anwendung platziert wurde

POSITION_REASON_WEB

Die Position wurde infolge der Auslösung einer Order eröffnet, die auf der Webplattform platziert wurde

POSITION_REASON_EXPERT

Die Position wurde infolge der Auslösung einer Order eröffnet, die durch ein MQL5-Programm - einen Expert Advisor oder ein Script platziert wurde