- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
Setzt einen Puffer für das aktuelle Rendering.
|
bool DXBufferSet(
Parameter
context
[in] Handle des grafischen Kontextes, das mit DXContextCreate() erstellt wurde.
buffer
[in] Handle des Vertex- oder Index-Puffers erstellt von DXBufferCreate().
start=0
[in] Index des ersten Elements des Puffers. Standardmäßig werden die Daten vom Anfang des Arrays gelesen.
count=WHOLE_ARRAY
[in] Anzahl der zu verwendenden Elemente. Standardmäßig werden alle Werte des Puffers verwendet.
Rückgabewert
Im Falle einer erfolgreichen Ausführung wird 'true' zurückgegeben, andernfalls - 'false'. Um eine Fehlernummer zu erhalten, muss man die Funktion GetLastError() aufrufen.
Hinweis
Die Funktion DXBufferSet() sollte aufgerufen werden, um die Vertex- oder Index-Puffer mit der Funktion DXDraw() zu rendern.