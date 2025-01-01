DokumentationKategorien
DXBufferSet 

DXBufferSet

Setzt einen Puffer für das aktuelle Rendering.

bool  DXBufferSet(
   int   context,               // Handle des grafischen Kontextes
   int   buffer,                // Handle des Vertex- oder Index-Puffers
   uint  start=0,               // Startindex
   uint  count=WHOLE_ARRAY      // Anzahl der Elemente
   );

Parameter

context

[in]  Handle des grafischen Kontextes, das mit DXContextCreate() erstellt wurde.

buffer

[in]  Handle des Vertex- oder Index-Puffers erstellt von DXBufferCreate().

start=0

[in]  Index des ersten Elements des Puffers. Standardmäßig werden die Daten vom Anfang des Arrays gelesen.

count=WHOLE_ARRAY

[in]  Anzahl der zu verwendenden Elemente. Standardmäßig werden alle Werte des Puffers verwendet.

Rückgabewert

Im Falle einer erfolgreichen Ausführung wird 'true' zurückgegeben, andernfalls - 'false'. Um eine Fehlernummer zu erhalten, muss man die Funktion GetLastError() aufrufen.

Hinweis

Die Funktion DXBufferSet() sollte aufgerufen werden, um die Vertex- oder Index-Puffer mit der Funktion DXDraw() zu rendern.