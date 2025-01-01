DokumentationKategorien
Gibt den Index des größten gefundenen Wertes (Verschiebung relativ zum aktuellen Balken) des entsprechenden Charts zurück.

int  iHighest(
   const string        symbol,              // Symbol
   ENUM_TIMEFRAMES     timeframe,           // Zeitrahmen
   ENUM_SERIESMODE     type,                // Identifikator der Zeitreihe
   int                 count=WHOLE_ARRAY,   // Anzahl der Elemente
   int                 start=0              // Index
  );

Parameter

symbol

[in]  Symbol, auf welchem es gesucht wird. NULL bedeutet das aktuelle Symbol.

timeframe

[in]  Zeitrahmen. Der Wert kann einer der Werte der Aufzählung ENUM_TIMEFRAMES sein. 0 bedeutet den Zeitrahmen des aktuellen Charts.

type

[in]  Identifikator der Zeitreihe, in welcher es gesucht wird. Einer der Werte von ENUM_SERIESMODE.

count=WHOLE_ARRAY

[in]  Anzahl der Elemente der Zeitreihe (vom aktuellen Balken, Index aufsteigend), unter welchen es gesucht werden muss.

start=0

[in]  Index (Verschiebung relativ zum aktuellen Balken) des anfänglichen Balkens, mit welchem die Suche beginnt. Negative Werte werden ignoriert und durch Null ersetzt.

Rückgabewert

Index des höchsten gefundenen Wertes (Verschiebung relativ zum aktuellen Balken) des entsprechenden Charts oder -1 im Fehlerfall. Um zusätzliche Informationen über den Fehler zu erhalten, rufen Sie die Funktion GetLastError() auf.

Beispiel:

   double val;
//--- Berechnung des maximalen Close-Balkens auf 20 aufeinanderfolgenden Balken
//--- vom Index 4 bis zum Index 23 einschließlich auf dem aktuellen Chart
   int val_index=iHighest(NULL,0,MODE_CLOSE,20,4);
   if(val_index!=-1) 
      val=High[val_index];
   else 
      PrintFormat("Fehler beim Aufruf von iHighest(). Fehlercode=%d",GetLastError());