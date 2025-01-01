iHighest

Gibt den Index des größten gefundenen Wertes (Verschiebung relativ zum aktuellen Balken) des entsprechenden Charts zurück.

int iHighest(

const string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES timeframe,

ENUM_SERIESMODE type,

int count=WHOLE_ARRAY,

int start=0

);

Parameter

symbol

[in] Symbol, auf welchem es gesucht wird. NULL bedeutet das aktuelle Symbol.

timeframe

[in] Zeitrahmen. Der Wert kann einer der Werte der Aufzählung ENUM_TIMEFRAMES sein. 0 bedeutet den Zeitrahmen des aktuellen Charts.

type

[in] Identifikator der Zeitreihe, in welcher es gesucht wird. Einer der Werte von ENUM_SERIESMODE.

count=WHOLE_ARRAY

[in] Anzahl der Elemente der Zeitreihe (vom aktuellen Balken, Index aufsteigend), unter welchen es gesucht werden muss.

start=0

[in] Index (Verschiebung relativ zum aktuellen Balken) des anfänglichen Balkens, mit welchem die Suche beginnt. Negative Werte werden ignoriert und durch Null ersetzt.

Rückgabewert

Index des höchsten gefundenen Wertes (Verschiebung relativ zum aktuellen Balken) des entsprechenden Charts oder -1 im Fehlerfall. Um zusätzliche Informationen über den Fehler zu erhalten, rufen Sie die Funktion GetLastError() auf.

Beispiel: