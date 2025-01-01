ArrayBsearch Gibt Index des ersten gefundenen Elementes in der ersten Dimension des Arrays

ArrayCopy Kopiert ein Array in das andere Array

ArrayCompare Gibt das Ergebnis eines Vergleichs um zwei Arrays von einfachen Typen oder angepassten Strukturen ohne komplexe Objekte zurück

ArrayFree Befreit Puffer jedes dynamischen Arrays und stellt die Größe der ersten Null-Dimension auf 0.

ArrayGetAsSeries Prüft die Richtung des Arrayindizierens

ArrayInitialize Stellt alle Elementen des nummerischen Arrays in eine Größe ein

ArrayFill Füllt das numerische Array mit den angegeben Wert

ArrayIsSeries Prüft - ob das Array Timeserie ist

ArrayIsDynamic Prüft - ob das Array dynamisches Array ist

ArrayMaximum Suche des Elementes mit maximalem Wert

ArrayMinimum Suche des Elementes mit minimalem Wert

ArrayPrint Gibt Arrays eines einfachen Typs oder einer einfachen Struktur im Journal aus

ArrayRange Gibt die Zahl der Elementen in der gegebenen Dimension des Arrays zurück

ArrayResize Stellt die neue Größe in der ersten Dimension des Arrays ein

ArrayInsert Einfügen einer Anzahl von Elementen eines Quellarrays in ein Zielarray, beginnend mit dem angegebenen Index

ArrayRemove Entfernt die angegebene Anzahl von Elementen im Array, beginnend mit dem angegebenen Index

ArrayReverse Kehrt die angegebene Anzahl von Elementen im Array um, beginnend mit dem angegebenen Index

ArraySetAsSeries Stellt die Richtung der Indizierung im Array ein

ArraySize Gibt die Zahl von Elementen im Array zurück

ArraySort Sortieren der numerischen Arrays nach der ersten Dimension

ArraySwap Vertauscht die Inhalte von zwei dynamischen Arrays eines Typs

ArrayToFP16 Kopiert ein Array vom Typ float oder double in ein Array vom Typ ushort mit dem angegebenen Format

ArrayToFP8 Kopiert ein Array vom Typ float oder double in ein Array vom Typ uchar mit dem angegebenen Format

ArrayFromFP16 Kopiert ein Array vom Typ ushort in ein Array vom Typ float oder double mit dem angegebenen Format