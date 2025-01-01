- ArrayBsearch
Gruppe der Funktionen für Arbeit mit Arrays
Arrays können nicht mehr als vierdimensional sein. Jede Dimension wird von Null bis Dimensons_Größe-1 indiziert. Im Einzelfall des eindimensionalen Arrays aus 50 Elementen wird die Anwendung zum ersten Element als array[0], zum letzten - array[49] aussehen.
|
Funktion
|
Handlung
|
Gibt Index des ersten gefundenen Elementes in der ersten Dimension des Arrays
|
Kopiert ein Array in das andere Array
|
Gibt das Ergebnis eines Vergleichs um zwei Arrays von einfachen Typen oder angepassten Strukturen ohne komplexe Objekte zurück
|
Befreit Puffer jedes dynamischen Arrays und stellt die Größe der ersten Null-Dimension auf 0.
|
Prüft die Richtung des Arrayindizierens
|
Stellt alle Elementen des nummerischen Arrays in eine Größe ein
|
Füllt das numerische Array mit den angegeben Wert
|
Prüft - ob das Array Timeserie ist
|
Prüft - ob das Array dynamisches Array ist
|
Suche des Elementes mit maximalem Wert
|
Suche des Elementes mit minimalem Wert
|
Gibt Arrays eines einfachen Typs oder einer einfachen Struktur im Journal aus
|
Gibt die Zahl der Elementen in der gegebenen Dimension des Arrays zurück
|
Stellt die neue Größe in der ersten Dimension des Arrays ein
|
Einfügen einer Anzahl von Elementen eines Quellarrays in ein Zielarray, beginnend mit dem angegebenen Index
|
Entfernt die angegebene Anzahl von Elementen im Array, beginnend mit dem angegebenen Index
|
Kehrt die angegebene Anzahl von Elementen im Array um, beginnend mit dem angegebenen Index
|
Stellt die Richtung der Indizierung im Array ein
|
Gibt die Zahl von Elementen im Array zurück
|
Sortieren der numerischen Arrays nach der ersten Dimension
|
Vertauscht die Inhalte von zwei dynamischen Arrays eines Typs
|
Kopiert ein Array vom Typ float oder double in ein Array vom Typ ushort mit dem angegebenen Format
|
Kopiert ein Array vom Typ float oder double in ein Array vom Typ uchar mit dem angegebenen Format
|
Kopiert ein Array vom Typ ushort in ein Array vom Typ float oder double mit dem angegebenen Format
|
Kopiert ein Array vom Typ uchar in ein Array vom Typ float oder double mit dem angegebenen Format