iBars

Gibt die Anzahl der Balken in der Historie nach dem entsprechenden Symbol und Zeitrahmen zurück.

int iBars(

const string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES timeframe

);

Parameter

symbol

[in] Name des Finanzinstruments. NULL bedeutet das aktuelle Symbol.

timeframe

[in] Zeitrahmen. Der Wert kann einer der Werte der Aufzählung ENUM_TIMEFRAMES sein. 0 bedeutet den Zeitrahmen des aktuellen Charts.

Rückgabewert

Anzahl der Balken in der Historie nach dem entsprechenden Symbol und Zeitrahmen, aber nicht mehr als im Parameter "Max. bars in chart" in den Einstellungen der Plattform.

Beispiel:

Print("Bar count on the 'EURUSD,H1' is ",iBars("EURUSD",PERIOD_H1));

Siehe auch

Bars